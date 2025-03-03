"Хватит уже этой обязаловки". Почему я запретила дарить мне цветы на 8 марта

В школе ситуация стала еще запутаннее. Выяснилось, что 8 марта — это день, посвященный борьбе женщин за свои права и эмансипацию. Почему же тогда мужчины дарят дамам цветы? Это утешительный приз? Дескать, пока еще равноправия не добились, но вы не переживайте. Или, наоборот, награда — молодцы, вы справились, вот вам конфеты и букетик за это?

И почему этот день выходной, ведь женщины вроде бы сражались в том числе и за право работать? Да и само празднование мало напоминало полную победу эмансипации. Все дамы вокруг вместо того, чтобы почивать на лаврах, с утра до вечера колотились на кухне, дабы накрыть праздничный стол, получить охапку цветов и в изнеможении рухнуть на диван.