"Хватит уже этой обязаловки". Почему я запретила дарить мне цветы на 8 марта
Помню, еще в детском садике мы задолго до этого праздника начинали готовить своим мамам подарки. Рисовали открытки, лепили поделки, при этом воспитательница вещала, что мам мы будем поздравлять с Международным женским днем. Это меня озадачивало: а почему только мам? Вот все взрослые в садике тоже женщины — им ведь тоже подарки нужны. А как же подружки по группе? Им разве ничего подарить не надо? А я? Или я еще не доросла?
В школе ситуация стала еще запутаннее. Выяснилось, что 8 марта — это день, посвященный борьбе женщин за свои права и эмансипацию. Почему же тогда мужчины дарят дамам цветы? Это утешительный приз? Дескать, пока еще равноправия не добились, но вы не переживайте. Или, наоборот, награда — молодцы, вы справились, вот вам конфеты и букетик за это?
И почему этот день выходной, ведь женщины вроде бы сражались в том числе и за право работать? Да и само празднование мало напоминало полную победу эмансипации. Все дамы вокруг вместо того, чтобы почивать на лаврах, с утра до вечера колотились на кухне, дабы накрыть праздничный стол, получить охапку цветов и в изнеможении рухнуть на диван.
У нас в семье этот день особо не отмечали. Родители и без всяких праздников занимались всеми домашними делами вместе, баланса и равноправия в пределах ячейки общества вроде достигли, так что от отца подвигов не ждали. Цветы папа и так приносил маме по поводу и без, но какие-то подарки 8-го все-таки старался дарить: все же вручают, а он чем хуже. Закончилось это все на весьма интересной ноте.
Папа радостно притащил маме в честь праздника утюг. Скандалище разразился знатный. Мама хлопнула дверью, а мы, пригорюнившись, пошли нарезать салаты. Вернулась мама через пару часов, невероятно довольная и с огромным пакетом, в котором лежала шуба. Торжественно заявила отцу, что коли 8 марта - женский день, то подарки она себе сама покупать будет. Так логичнее. На том родители и порешили.
Отдельным удовольствием всегда было празднование 8-го марта в коллективе. У женской части коллектива все проходило не так уж весело. Накрыли на работе стол. Сидим: "Ой, девочки! Сейчас сюрприз от мужчин будет". И тут распахивается дверь и в кабинет гордо заходят завхоз Валера и программист Рома. Вручают начальнице скромный букетик, а потом смотрят на нас и вытаскивают пачку открыток, сделанных своими руками. Мы ржем: "Вы чего, пятиклассники, что ли?" А они нам: "Цветы сейчас дорогие, лишних денег нет".
Но несмотря на свои крамольные воззрения, презенты на 8 марта от благоверного я все-таки ждала. Всех вокруг радуют, а я чем хуже? Пожаловалась подружке, что муж мне ерунду дарит, а та смотрит на меня как на блаженную и выдает: "Ну ты вообще! Мне как-то Сашка убогий веник притащил. А я спасибо сказала. Если не похвалю, обидится и вообще ничего дарить не будет!" Я решила с критикой не лезть. Как-нибудь сами разберутся.
Ну а мой супруг - знатный приколист. Сказала ему, что не хочу отмечать 8 марта. Мол, никаких тортиков и слащавых открыток. Ржет: "Ладно, все понял". Вечером подкатывает ко мне с пакетом и такой: "Я тебе весенний торт купил". И протягивает мне здоровенную палку шашлыка. Снова смеется: "На майские праздники еще один такой же подарю".
Вот думаю, на кой мне леший все эти букеты и презенты, если на них столько денег уходит? Только чтобы перед подружками хвостом покрутить? Ну это совсем уж глупо. Цветы мне муж и так дарит. Духи я себе сама могу купить. Так стоит ли требовать от него букетов, когда именно в этот конкретный день они стоят, как крыло самолета?
Я представляю, с каким восторгом мужчины ждут 8-го марта, когда из каждого утюга им орут: "А вы уже купили подарок своим женщинам?" А полки в магазинах буквально ломятся от всевозможных праздничных наборов. Тут даже если сильно захочешь, про этот праздник вряд ли забудешь.
Так что договорились, что 8 марта дома вообще не отмечаем. Очень хорошо, что есть дополнительный выходной день — можно сходить в кино или съездить на природу. Но мне совершенно не нужно напоминать раз в году, что я женщина и поздравлять меня с этим замечательным фактом. Спасибо, я в курсе, и я рада.
Мне и так хватает всего этого на работе и ежегодного бедлама в родительском чате, где еще за 2 недели мамы начинают терзаться, какой учительнице, что дарить, кто на это будет собирать деньги, и почему Ивановы опять не сдали, а Петровы хотят купить что-то по дешевке. Мне кажется, Клара Цеткин и Роза Люксембург, начиная борьбу за женские права, совсем не ожидали, что этот процесс выльется в россыпи подарочных наборов на магазинных полках.
Бонус: что думают наши читатели об этом празднике
- А я люблю 8 марта. Дети открытки готовят, дочь сплела цветочек из бисера. Концерт был в школе праздничный. Мужчины на работе приготовили нам рыбу очень вкусную, купили торт. Клиенты конфет надарили, все поздравляют. Премию дали, я купила духи себе. Сын приготовил утром завтрак. Приняла ванную, сделала маску, лежу и балдею. Хороший день, если от него не ждать слишком многого, а радоваться тому, что имеешь. © Киви Пирожок / ADME
- У нас две дамы такие были: не любим, не хотим, праздновать не будем, мужчин поздравляют сквозь зубы. Они практически никогда не скидывались на сувениры ребятам, а сами на 8 марта все равно ждали подарков, да еще потом и обижались. Типа, не то подарили, могли и подороже. Я всегда была в легком шоке от их поведения. © Нина Одуванчик / ADME
- Терпеть не могу цветы и сладости. Да и вообще вся эта тонна поздравлений раздражает. © Дарья Рысева / ADME
- Не нравится - не отмечай. Или учи мужа, что, как, и когда дарить. В семье моих родителей все оговорено: мама выбирает подарок, папа покупает букет и выбранное мамой. Это могут быть как серьги с топазом, так и утюг. При этом деньги берутся не из общей кучки, а папа использует так называемые неучтенные доходы: премии и подработки. © Плодожорка / ADME
- Единственное хорошее, что есть в этих праздниках - лишний выходной. Все остальное - не более чем ненужное расточительство семейного бюджета, причем ладно бы в семью - так нет ведь. Тратим на подарки для коллег, учителей, воспитателей, тренеров всяким. На посиделки еще надо скинуться. Сама идея праздников была хороша, однако извратили ее до неузнаваемости. Поэтому мы обычно 8 марта отмечаем приход весны. © Hangover Unicorn / ADME
- Я люблю все праздники, в которые можно отдохнуть, а если еще и что-то приятное получить - то тем более. Однажды мужчины на работе сказали, что праздник следует отменить, потому что радовать свою женщину нужно каждый день, а не раз в год. И тут я возмутилась! Ваших женщин есть кому радовать, а меня радуют только коллеги раз в год и я отказываться от этого не намерена. © Pantika / ADME
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Комментарии
Сама ситуация абсурдна ! Один день всё для женщины, она главная, любимая. Подарки и цветы с конфетами! Замечательно ! А остальные 364 дня что? Явно совсем не то, как в праздник
А я люблю подарки, цветы, поздравления и сладости. И вы меня тоже не переубедите)))))
А я люблю 8марта , по крайней мере уж в этот день цветы подарки и поздравления будут.на цветы жалко денег(бюджет то общий), и один раз сказала мужу и сыну цветы не покупать(в эти праздники цены заоблачные), и осталась я без цветов, все идут с цветами, а мне как то обидно и грустно.сказала об этом своим, опять покупают