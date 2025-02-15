20 теплых историй о любителях отгадывать кроссворды

Кто сказал, что кроссворды давно канули в прошлое? Многие из нас до сих пор увлекаются ими. Или просто вспоминают, как в былые годы обожали вписывать правильные ответы в клеточки. И конечно, у каждого из таких любителей есть пара-тройка историй о том, как они или их знакомые решали кроссворды или сканворды.