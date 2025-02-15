20 теплых историй о любителях отгадывать кроссворды

Кто сказал, что кроссворды давно канули в прошлое? Многие из нас до сих пор увлекаются ими. Или просто вспоминают, как в былые годы обожали вписывать правильные ответы в клеточки. И конечно, у каждого из таких любителей есть пара-тройка историй о том, как они или их знакомые решали кроссворды или сканворды.
- Разгадываем кроссворд с мамой. Два слова никак не получаются. Мама читает вопрос: «Что самое главное в норке». Говорю: «Ну, мех. А ты что написала?» Секундное молчание, затем дикий ржач до слез: «А я думала, что уют». © RayDay / Pikabu
- Сестра разгадывала кроссворд. По горизонтали: «Человек, который всю жизнь любит одного человека». Она пишет: «Остолоб». Говорю, что неправильно слово написано. И вообще это не остолоп, а однолюб. Сестра смотрит на меня и говорит: «Если он больше никого не любил, то он точно остолоп, хоть и с другой буквой на конце». © Бабушка «Максима» / Dzen
- Я как-то в детстве разгадывала кроссворд, и был вопрос «Что украшает мужчину?» Четыре буквы. Ну, мне показалось, что туда хорошо подходит слово «прыщ». Родители очень ржали почему-то. © Linkey / Pikabu
- Разгадывали с пятилетним сыном детский кроссворд. Спрашивается: четвероногий друг человека, 7 букв. Ну, я думаю, это он догадается, давно хотел собаку же. На что это чудо не раздумывая отвечает: «Кровать». А ведь и не поспоришь. © Не все поймут / VK
- Как-то на работе на обеденном перерыве отгадывали кроссворд, тогда еще смартфонов не было. Я подошел, когда оставалась пара неугаданных слов. Не помню первый вопрос, а второй: «Сказочный дух в скандинавской мифологии». Конечно же, это эльф. В кроссворде не хватало лишь буквы «Л». Я сходу говорю, мол, пиши букву «Эль». Человек с ручкой посмотрел в кроссворд, потом на меня и говорит: «Так ведь надо одну букву!» Занавес. © vof44ik / Pikabu
- Стала свидетельницей битвы кроссвордов. Еду в метро, стою около сидячих мест, передо мною дедуля лет 80-и разгадывает кроссворд. Тщательно записывая буковки. Через станцию заходит еще один, садится рядышком. Разница в возрасте между ними явно мала. Достает точно такой же кроссворд. Они друг на друга покосились и давай наяривать. Делали вид, что не замечают друг друга, но оба торопились записать слово быстрее, чем другой. Мальчики никогда не стареют. © Подслушано / Ideer
- Отец, разгадывая сканворд, спросил: «Королева, 6 букв». Все там думают, варианты накидывают. Кричу из другой комнаты: «Наташа!» Взрыв смеха. © dinaraaskharova
- Мне лет 8–9. Решаю кроссворды и вижу вопрос в духе: «Известный американский актер Брюс ...» 6 букв. Я понимаю, о ком речь, и хочу вписать фамилию. Но почему-то был уверен, что в ней одна буква «л», а не две. А тогда не сходится по количеству букв. Ломал я голову, ломал, и в итоге решил, что его фамилия пишется, как: «Увылис». Так и вписал. Родители до сих пор иногда вспоминают в шутку Брюса Увылиса. © Unknown author / Pikabu
- Однажды я ехал в метро после работы. Рядом со мной сидела женщина лет 40 и разгадывала сканворд. Заметив, что в нем она написала слово «ёгурт», я долго не мог решить, стоит ли мне вмешиваться. В итоге дождался нужного момента, вежливо указал ей на ошибку и выбежал из вагона. До сих пор не могу понять, оскорбил ли я ту женщину или же помог поумнеть. © Подслушано / Ideer
- Еду в электричке. Рядом сидит девушка и разгадывает кроссворд. Столица Китая... Она старательно выводит: «Токио». Не могу сдержаться и шепчу ей: «Пекин». Она смущенно улыбается, говорит, что от усталости запуталась, и... пишет: «Пикин...» © Палата № 6 / VK
- Разгадывала как-то кроссворд после младшей сестры. Там было задание «... Рублев». Она написала: «Тысяча». © abitantedelpianetaterra
- Рядом со мной в метро сидела женщина. Пока другие уткнулись в телефоны, пассажирка разгадывала кроссворд. Мне стало интересно, потому одним глазом подглядывал, что она там заполняет. Женщина зависла на одном вопросе, заметила мое любопытство и сказала: «Лучше бы не пялился, а помог. Щипковый инструмент, 7 букв». Мудрили минут 15, потом я опомнился, что пропустил свою станцию. Надеюсь встретить ее снова, ведь я вспомнил, что это бандура! © Не все поймут / VK
- Попался мне на глаза кроссворд, наполовину разгаданный женой брата. Решил я его добить. В одном месте ну никак не складывались слова, которые шли через слово «глобус». Решил посмотреть, что за вопрос. Когда увидел, поржал знатно! Долго потом невестку подкалывал, мол, глобус не забудь. А вопрос был: «Прибор для ориентирования на местности». © fan201080 / Pikabu
- Мама гадает сканворд. «Кто соблазнил Беллу?» — «Это Эдвард». — «Нет...» — «Ну, Джейкоб тогда?» — «Не подходит...» — «Может быть, Каллен?» — «Да нет, на букву „П“...» — «Паттинсон, что ли?» — «Тоже нет...» — «Да кто тогда?!» И тут раздается крик отца из кухни: «Да потому что Бэлу соблазнил Печорин!» © AntonBelyayev1 / X
- Мама взяла сканворд после отчима. На вопрос «Математический знак» — ответ «Иглик». Мама начинает хохотать так, что на вопросы отчима не может ответить, просто показывая ему это слово. Он усердно думал, а что не так. Потом взял карандаш и исправил на «Иглек». © olya_reis_sfx
- Стою в очереди в поликлинике. Взял с собой кроссворд. Заполняю: «Столица Франции? Париж!», «Мелкий хищник? Лиса!» Все просто. Но тут вопрос ставит меня в тупик: «Что всегда рядом, но не видно?» Люди уже с интересом смотрят. Я начинаю размышлять про жизнь и судьбу. Проходит 40 минут, очередь двигается, и тут вдруг я понимаю ответ — это воздух. А главное, в конце я все-таки попадаю к врачу... и он выписывает мне рецепт на очки. © oitsoy
- Сканворды — моя страсть, как-то оставила один на рабочем столе. Прихожу и вижу, что мои сменщики его разгадали. Вопрос: «Певица, Эдит», 4 буквы. Ответ: «Пьех». И еще прикольнее. Вопрос: «Лучший друг Аладдина», 5 букв. Ответ: «Лампа». Ну и все последующие ответы тоже не разочаровали. © Hampach / Pikabu
- В детстве, когда телефоны были еще технологической диковиной, а общедоступный интернет даже не маячил еще на горизонте, я увлекался кроссвордами. Самой интересной сканвордной газетой на нашей деревенской почте был еженедельник «777». Ждал я ее эту газету каждую пятницу, как волчок своей возможности укусить за бочок. Мой энтузиазм был слишком велик, чтоб оставаться незамеченным, поэтому вскоре моим увлечением заразилась еще одна семья по соседству, в частности и моя одноклассница.
Я обожал приходить к соседям в гости и просматривать их ответы в сканвордах, отыскивая ошибки. Однажды я там нашел один ответ, от которого я трясся в припадочном смехе часа три. Выглядело это так. Вопрос: «Болезнь, 5 букв». Ответ соседей: «Собак», то есть имелось ввиду «болезнь собак». © YodaGrandMaster / Pikabu
- Сегодня я наблюдал столкновение двух эпох. Мама-пенсионерка разглядывала кроссворд. Некоторые слова в нем были зашифрованы в виде картинок. Мама не смогла понять что за прибор изображен на одной из них. Позвала своего 12-летнего внука (моего сына). Дитя современных технологий тоже не смогло определить, что это такое. Позвали меня — оказалось, на картинке факс, он же — факсимильный аппарат. © ***demon / Pikabu
- Раньше на работе часто разгадывали кроссворды. Через неделю в газете публиковали верные ответы. До сих пор помню: «близкий родственник, 6 букв» — братан. И еще «вид клещей, 9 букв». Всех насекомых перебрали, не подходят. Через неделю у всех аут. Это были пассатижи. © Георгий Кочетков / Dzen
Бонус: подарок для родителей
«Много лет назад я в шутку купил родителям большущий кроссворд. Они начали решать его где-то в апреле прошлого года, а сегодня наконец-то закончили. 28 000 слов, более 90 000 клеточек».
Еще больше забавных историй? Не вопрос, держите!