«Я уехала в отпуск одна с двумя детьми. И последствия оказались непредсказуемыми»

Мы заранее забронировали небольшой дом недалеко от моря. Так долго ждали отпуск! Дети даже лишний раз ничего не выпрашивали, потому что знали, как сильно мы потратились. Мечтали, как будем купаться на закате, ходить в горы и есть алычу прямо с дерева. Но у жизни были на нас другие планы.

Буквально за два дня до отъезда муж сломал ногу. Свекровь сказала: «Ну куда вы теперь поедете! Оставайтесь, ухаживайте за Сашенькой!» А депозит невозвратный. Для нас это немалые деньги. Я хотела согласиться со свекровью, потому что было страшно ехать одной с двумя детьми так далеко, еще и на две недели! Что я там буду с ними делать? Они же своими капризами меня выведут из себя. Даже вдвоем с мужем мы еле справлялись, а тут я одна! Но потом увидела, как дочка и сын расстроились, и решила рискнуть. А муж уже не маленький, тем более родители на машине, недалеко живут.

Niki SS 1 час назад Что же там за перелом такой, что ехать нельзя? - - Ответить

Приехали в деревню, заселились в домик. А вокруг куча зелени, речка небольшая течет — так хорошо и тихо. Пока гуляла, познакомилась с соседями. У одной женщины заказала парное молоко, у другой — яйца домашние купила и адыгейский сыр. Дети успели познакомиться с соседской ребятней. Сын им планшет показывал — мальчишки аж пищали от восторга. Конечно, почти сразу побежали на море, накупались. Стою в сарафане, волосы распустила, они от морской воды и солнца взбились в локоны. Почувствовала себя не меньше, чем Блейк Лайвли. И тут встает с лежака мужчина, вытирает о волосатую грудь руки и говорит: «Девушка, пойдемте вместе загорать, у меня тут рядом свободно!» Я как услышала слово «девушка», так и расхохоталась, не смогла удержаться. А он, видимо, принял это на свой счет и обиженно нырнул в море. Дочке 14 лет. Смотрю, она глаз положила на жгучего брюнета лет 16. Просыпается каждое утро, чтобы посмотреть, как он быков выгоняет. Тот заметил, как она выглядывает, подошел, бросил камушек в окно. А я подглядываю в приоткрытую дверь. Она окно открывает, а парень протягивает ей какой-то яркий, красивый цветок, названия которого я не знаю. Больше я подглядывать не стала. Но вечером, когда сын уснул, мы пошли на кухню пить чай. Вера сама заварила его, сказала, что травы дала мама того парня. Мы проговорили почти до рассвета. Она призналась, что в школе есть мальчик, которого она любит, а тот над ней издевается. Так странно, что раньше мы не обсуждали это. Только оценки и успехи в музыкальной школе, иногда ее подруг. Но не такое. Сидя на этой кухне, я увидела, что передо мной уже не девочка, а мудрая, взрослая, загорелая девушка. Еще немного, и она уедет от меня. И мы будем видеться реже. Тогда мне отчаянно захотелось задержать мгновение, пока она рядом со мной, такая открытая. Проживать время, когда мои дети рядом, обнимать их чаще, говорить и смотреть им прямо в глаза.

Сыну 10. Он каждую свободную секунду проводит за компьютером. Садится есть — берет планшет. Едет в машине — смотрит в телефон. Я устала с этим бороться. И наказывала, и угрожала, и отбирала — все без толку. Мы с мужем записывали его в разные секции — Денису везде скучно. А в деревне он вообще забыл про гаджеты. А все потому, что наконец нашел хобби! И это — нет предела моему изумлению — готовка! Талант стал открываться еще на рынке, когда сын с азартом выбирал самый спелый арбуз, идеальной формы кабачки, ароматную зелень. Даже торговался. Продавцы-мужчины его зауважали, через пару дней уже начали здороваться за руку. Мы готовили вместе, много смеялись и болтали, потом он усадил меня на кресло и сказал: «Ладно, мам, я сам справлюсь, а ты рядом посиди, чай попей». Я пила чай и вспоминала, как мы проводили отпуск раньше. Вставали рано утром, я готовила завтрак, спешили на море, потом наш папа обязательно тащил нас на какую-нибудь экскурсию по жаре или на прогулку в горы. Мы возвращались уставшие и злые, чтобы снова соскочить ни свет ни заря. Но так хотел папа. Как-то позвонил муж. Я попросила у него показать мне бегонию, которая недавно зацвела. Он пришел на кухню, и я успела заметить, что на столе стоят два бокала. Я буквально взорвалась от злости. Нет, тут дело не в измене, а в том, что он никому не разрешает пить из этой коллекционной пары. Даже детям. А тут не только себе, но и кому-то еще позволил пользоваться своей драгоценностью. Понятия не имею, кто это был. Да и не хочу знать, если честно.

А сейчас мне так хорошо и спокойно. Возможно, впервые за много лет. Я осознала, что мои дети уже взрослые. Что они сами могут приготовить себе еду, позаботиться о себе. Просто нужно дать им чуть больше свободы. И поддержки, если они попросят. А еще гораздо важнее говорить и слушать, чем ухаживать и развлекать. Вернулись домой. Муж лежит перед телевизором. В квартире бардак, в холодильнике — пельмени и замороженная пицца. Дети сразу же разбежались по своим углам и уткнулись в телефоны. Все вернулось на свои места, стоило нам только переступить порог квартиры. А я вышла в магазин за продуктами, остановилась посмотреть на закат. И очень сильно задумалась.