15+ уморительных историй о собеседованиях, которые вдруг вышли из-под контроля

По поводу "скриншота" из вотсапа хочу сказать следующее: зеленым фоном выделяются СВОИ сообщения. Свои, а не собеседника. И свои сообщения выравниваются по правому краю, а сообщения другого человека - по левому.

Иными словами, или этот скриншот про "собеседывания" прислал тот, кто приглашал и писал это слово через "ы", или весь рисунок - фейк.