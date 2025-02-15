Вот у парня, который проходил собеседование с психологом na детекторе лжи, и терпение! ( Гоняли человека две недели и не взяли). Я бы таких работодателей открытым текстом послала туда, какие слова здесь произносить нельзя.
15+ уморительных историй о собеседованиях, которые вдруг вышли из-под контроля
Истории
4 часа назад
Идеальная подготовка к собеседованию - вовсе не гарантия, что его удастся пройти и понравиться будущему руководству. Именно с такими проблемами столкнулся кое-кто из героев нашей статьи. Зато у других все прошло как по маслу, а в их личной копилке приколов появилась еще одна непридуманная история. Да вы сами посмотрите.
- Директор просматривал мои документы. Добрался до трудовой книжки, посмотрел на нее 5 секунд и выдал: «Вы приняты». Я опешила: он же ее даже не открыл. Спросила, почему. А он в ответ: «Вы даже не заметили, что к вашей трудовой прилипла собачья шерсть, а еще она погрызена крысой. Значит, у вас есть опыт в содержании животных и вы нам будете полезны». Вот он, профессиональный взгляд при собеседовании в хорошем сетевом зоомагазине. © Подслушано / Ideer
- Проходил я собеседование с психологом на детекторе лжи. На меня нацепили датчики и приятная женщина стала выяснять подробности о моих первых свиданиях и плохих поступках. Больше часа меня гоняла, а потом сказала: "Теперь самое интересное. У тебя родные или знакомые здесь работают?" Говорю, что не местный, только переехал в город. Она улыбается: "У нас более половины работников - "позвоночники", то есть устроенные "по звонку". На твое место уже есть назначенный человек". Недоумеваю, зачем они меня тогда 2 недели по разным собеседованиям без толку гоняли. Психолог говорит: "Почему без толку? У кадровика, у меня и многих других зарплата напрямую зависит от количества собеседований. Нет собеседований - нет зарплаты. Не переживай ты так сильно, найдешь что-нибудь". © Graff2052 / Pikabu
- 10 лет назад, как раз после обретения недвижимости в ипотеку, решила подработать. На основной работе выходила 2 через 2, поэтому время на подработку было. Устраивалась в одну мелкую, но типа перспективную айтишную контору. Посадили меня за ноут, и дали заполнять анкету - 99 вопросов было и 30 минут на ответ. Но ответы надо было выбирать из выпадающего списка. Я не прошла собеседование, потому что на вопрос "сколько у тебя татуировок" не было ответа "ни одной". Если что, я устраивалась на работу на должность оператора клининга раз в неделю. © rrrrrrr rrrrrr / Dzen
- Собеседуют меня начальник отдела и директор по строительству на должность заместителя начальника отдела. Директор спрашивает, по какой причине я ушла с последнего места работы. Мнусь, потому что еще не уволилась, ибо руководство отказывается отдавать мне трудовую книжку, пока не подпишу платежки, что получила расчет, да и зарплату мне задолжали прилично. Тут начальник отдела смотрит на последнее место работы и выдает, что она сама из той конторы сбежала через 3 месяца, так что я очень ответственная, раз проработала там 8 месяцев. В итоге меня взяли. © Марина Кузнецова / Dzen
- Пришла на собеседование, попросили подождать в коридоре на диване. Жду. Смотрю, пес ко мне по коридору идет. Я с ним поздоровалась, протянула руку, он мне ее облизал, погладила его. Оказалось, это собака директора, а одним из вопросов на собеседовании был: «Вы собак боитесь?» Ответила, что собак, и вообще, животных, люблю. Опыта работы в той сфере почти не было, но меня взяли, и я с удовольствием там 4 года проработала. До сих пор думаю, что пес Хуго меня на работу принял, а не его хозяйка. Скорее всего, отношение к собаке проверяло, что за человек. И отношение собаки к кандидату тоже. © Nataliya Ostashko
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- Нанимался на должность персонального тренера. Это было мое первое собеседование в жизни, а все говорили, что на собеседования надо ходить в костюме. Так вот, я проходил собеседование в спортзале в брючном костюме с галстуком. © BroCast97 / Reddit
- Пришла я на собеседование. На двери кабинета написано "Diazayn". Я открыла дверь и спросила, причем без всякой задней мысли: «Где я могу увидеть господина Диазаяна?» Обиделись! Оказалось, имели в виду "Дизайн" (design). Я искала работу на должность прораба! Не репетитора по английскому! © Tatiyna Mikhailova
- Однажды собеседовали несколько человек подряд. От одного был очень специфичный и неприятный запах. Я, моя начальница и кадровичка практически задыхались, но старались не подать виду. В общем, человек нам по опыту работы не подошел. После него кадровичка побежала за освежителем воздуха и мы, отдышавшись, вызвали следующего. Тот оказался другом предыдущего и, унюхав освежитель воздуха, обиделся и отказался от собеседования. © Halina Solway
- Думал, это будет простым собеседованием на должность продавца. Я готовился, читал о компании, практиковался отвечать на распространенные вопросы и даже репетировал речь о «самых сильных и слабых сторонах» перед зеркалом. Все было в порядке до тех пор, пока интервьюер не спросила: «Итак, что привело вас в нашу компанию?» Мой мозг завис. Я ответил: «Мне нужны деньги». В итоге я туда не устроился. Сейчас об этом даже смешно вспомнить. © CashflowCaptain001 / Reddit
- Встречающий оставил меня в огромном кабинете с большим столом и стульями вдоль стены (не у стола), от окна сильно дуло. Я взяла стул, закрыла окно, села во главе стола и стала терпеливо ждать. Как оказалось, за мной наблюдали и смотрели, что я буду делать в специально созданной обстановке. В общем, сделали сразу начальником, минуя простого менеджера. © Дмитриева Оксана
- Проходила собеседование онлайн. В середине разговора лежащий рядом пес чихнул. Был бы йорк, никто бы и не заметил, а так - доберман, и от его чиха стены дрожат. Бедные девочки HR-ы подпрыгнули от неожиданности. Пришлось предъявлять виновника. © Ksenia Babich
- Стартап. Собеседование. Меня спросили: «Если бы вы могли быть любым животным, кем бы вы были?» Я ответил: «Выдрой», потому что они веселые, активные и чертовски милые. Они спорили, нанимать меня или нет, потому что, цитирую: «Мы нанимаем только хищников, а не жертв». Они вообще не разбиралась в биологии. (Выдра - это хищник, прим. ADME). Да, меня взяли, но работа была просто трэш. © rileysweeney / Reddit
- Меня пригласили на должность «помощника» в сфере ИТ, когда мне было 17. Это была шарашкина контора, которая чинила компьютеры. Меня спросили: «Что вы первым делом проверяете, если клиент звонит и говорит, что у него не включается экран?» Я ответил: «Ну, нужно проверить, подключен ли комп к розетке». Они посмеялись и сказали: «Спасибо, на этом все». © IgnasP / Reddit
- Я много лет назад проходила интервью в очень известной строительной компании. Первое собеседование, второе. На третьем мне предложили заполнить анкету, профтестирование. Восемь листов. Я посмотрела все, удивилась, вернулась к первому и последнему листу. Последний вопрос был: «Какими еще талантами и навыками вы обладаете, не относящимися к данной вакансии?»
В моем окружении потом было много шуток по этому поводу, когда я рассказывала, что написала: умею укладывать парашют. Работу я получила, сбежала через 3 недели. © Елена Полякова
- Подруга сказала, что у них в турфирме есть вакансия. Собеседование вели владельцы фирмы - две женщины. Я владею английским, ПК. Все прошло отлично. Но позже мне перезвонили: «Увы, берем сотрудницу с двумя языками». Ну, ладно. Я ржала, когда узнала, что они наняли девушку, которая не знала ни одного иностранного языка, а про меня было сказано: «Прими такую, она еще и бизнес на себя перетянет». С тех пор не знаю, как правильно вести себя на собеседовании. © Ирина Соколова
- Работу давно искал, недавно вспомнил этот случай. До этого думал, что меня в школе учили орфографии, а оказалось - юмору. Естественно, на "собеседывания" я не пошел. © Torindybochit / Pikabu
- Предложили мне место шеф-повара в открывающемся заведении. И вот на месте будущей работы задаю пару дежурных вопросов: когда открытие, где кухня, так как хотелось бы посмотреть оборудование и заказать недостающее. И вот ответы: открытие через месяц, готовность 95%, а оборудования нет совсем никакого. Мол, "ну это быстро, чего там". Позвонил при них поставщикам и выяснилось, что ожидать надо от двух недель до пары месяцев - в зависимости от того, что именно нужно. Снова прошу проводить на кухню, так как расстановку нужно было делать еще позавчера, а директор подошел к стене, встал к ней спиной, сделал четыре широких шага и сказал: "Вот такой ширины будет кухня и во-о-он до той стены". Очень познавательное собеседование, знаете ли, я впервые уходил со смехом. Кстати, они так и не открылись, там сейчас салон свадебных платьев. © Александр А. / Dzen
- Пришел я устраиваться в сеть ресторанов главным инженером. Сразу скажу, что я работу не искал, нашли где-то мое старое резюме в архиве. HR три раза звонила, отправила анкету, получила заполненную, перезвонила с уточняющими вопросами. Я тогда работал на хорошей должности, работу менять не собирался, но меня прямо уговорили прийти на собеседование с директором: типа, если я ему понравлюсь, то он может назначить мне фантастическую зарплату. Приехал, на входе стоит женщина-охранник. Я говорю, что на собеседование, в ответ слышу крик: "Выворачиваем карманы, показываем, что в сумке". Обыскала конкретно, профессионально, тщательно, вопросов нет. Прошел в кабинет указанный, там эта же девочка, с которой общались. Она и есть HR-директор, и она хочет задать несколько вопросов по анкете, чтобы узнать, как я буду себя вести в нестандартной ситуации. Через 2 минуты дурацких вопросов я встал и ушел.
На выходе обыскивали еще тщательнее, вдруг вынес что-то, хотя дама видела, что я от HR. Потом еще звонила другая кадровичка, хотела узнать, когда я готов выйти на работу. Ну и зачем мне это надо, когда тебя так обыскивают? Кого-то, может, устраивает, а мне неприятно. © Viitt1 / Pikabu
- Генеральный директор при мне собеседует девушку на вакансию своего личного помощника. Говорит: "У меня тяжелый характер". Девушка улыбается: "Ничего, у меня тоже". Тот опешил: "Я и накричать могу". Девушка: "Да и я запросто". Шеф после большой паузы, подумав секунд тридцать: "Ну ладно, когда сможете на работу выйти?" © KingHawkins / Pikabu
Вот еще несколько подборок историй, за которыми можно скоротать свободное время.
Комментарии
Уведомления
По поводу "скриншота" из вотсапа хочу сказать следующее: зеленым фоном выделяются СВОИ сообщения. Свои, а не собеседника. И свои сообщения выравниваются по правому краю, а сообщения другого человека - по левому.
Иными словами, или этот скриншот про "собеседывания" прислал тот, кто приглашал и писал это слово через "ы", или весь рисунок - фейк.
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