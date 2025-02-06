15+ профи, которые знают, что такое идеальный сервис
Мы нередко напрягаемся, когда нам приходится отстаивать свои права. Например, возвращать в магазин протухший товар или просить водителя такси войти в положение и добраться до нужной точки кратчайшим маршрутом. Но у героев этой статьи все вышло совсем по-другому. Их обслужили так, что им захотелось и обратно вернуться, и всем знакомым об этом рассказать.
- В Шанхае был у нас с супругой случай. Купили с женой билеты в Пекин, приехали в аэропорт часа за 4, пошли регистрироваться. Сотрудница что-то объясняла на английском, мы не понимали, запереживали, перешли на жесты. А потом заулыбались: "Yes!" Она, оказывается, хотела уточнить, не хотим ли мы улететь другим рейсом пораньше. Мы через 15 минут уже сидели в самолете. В головах крутилась фраза "А так можно было?" © doctorlift / Pikabu
- Заказал час назад доставку продуктов домой в одной широко известной компании. Ну и привезли мне кусочек форели слабосоленой, которая сразу после открытия оказалась неслабовонючей. Пахнуло тухлячком так, что будь я любителем сюрстреминга, облизнулся бы. Пишу в поддержку сервиса. И через несколько минут на карту возвращают деньги и дополнительно мне прилетает код на скидку в 10%. От получения заказа до возврата прошло 15 минут. И мне не пришлось никуда идти, тыкать чеком в усталую женщину на кассе, махать тухлой рыбой перед охранником супермаркета и полчаса ждать Галю, владычицу могущественного ключа отмены. © v271336 / Pikabu
- Не оставляю чаевые, если откровенно не понравилось обслуживание или если мне нахамили. Но вот сидел я однажды в ресторане, все было супер. Пришло время расплачиваться — а у меня из налички только монеты, ближайший банкомат в 2–3 км... Стыдно, конечно, но без вариантов. Я оплатил картой счет и скрылся, пока официант не видел, что ему чаевых не дали. Отошел от ресторана метров на 200–300 уже. Ночь, чужой город. И тут слышу, что кто-то догоняет. Оборачиваюсь: сзади официант бежит и со словами «Вы карту забыли!» протягивает мне карту. А всяких приложений для оплаты с мобильного тогда еще не было. Нашел банкомат, снял наличку, вернулся в ресторан и оставил чаевых на полсчета. © ilgizigli / Twitter
- Опаздываем на линейку в 1-й класс. Подъехали на такси к школе, и сын вдруг спохватился: «Мы цветы дома забыли». Шок, паника, а водитель поворачивается с непроницаемым лицом и говорит: «Не переживайте, ведь у меня в багажнике как раз букет лежит. Теще купил, но ради такого дела не пожалею». Я просто была на седьмом небе, так его благодарила, а за букет потом деньги на номер кинула. © Подслушано Верхняя Пышма и Среднеуральск / VK
- Уже 3 года хожу на маникюр в один и тот же салон. Недавно прихожу, а мне говорят, что мой мастер заболела, но меня обслужит их новый сотрудник. Сотрудник, не сотрудница. Я прямо опешила: это мужик будет мне пилить ногти! Первые 10 минут я в лоб смотрела на него и не могла понять, что к чему. А потом расслабилась, мы разговорились. Есть жена, 2 детей. Работал раньше на стройке, а потом жена забеременела и попросила помощи с ногтями - на пальцах ног накрасить сама не могла. Ему так этот процесс понравился, что он и пошел учиться. Сначала скрывал ото всех, тайно проходил курсы и еще 11 лет работал на прошлой работе. А потом плюнул на стереотипы и пошел устраиваться в салон. Сначала все к нему скептически относились, а потом он стал любимцем всех дам. Теперь он и мой любимый мастер. Аккуратно, стерильно, чистенько! © Палата № 6 / VK
- Я как-то ехала с кошкой из ветеринарки и она сильно плакала.
Диалог с таксистом:
— Выпустите кошечку, пусть смотрит в окошко.
— Она белая - будете салон неделю чистить.
— Зато кошка не будет плакать. © Witch_of_h*ll / Twitter
«Пару недель назад заказывал велосипедные аксессуары. В посылке оказалось не два, а три предмета. Кроме заказанных вещей, мне положили пакетик с мармеладом».
- Зашла беременная в автобус, а свободных мест там нет. Водитель стоял минуты 2, и пассажиры начали возмущаться, мол, почему не едем. И тут наш шофер как взял да и объявил по громкой связи, что не поедет никуда, пока беременная женщина стоит. Мне настолько было приятно, сразу все места начали освобождать. © Подслушано / Ideer
- Улыбчивый дедушка, японский таксист, подарил нам оригами. Складывает лебедей в свое удовольствие уже много лет. © PitLaneRapunzel / Twitter
- Недавно оформляла кредитную карту. Звонит мне сотрудница банка для уточнения данных и начинает икать, да так сильно и часто. Говорит свой стандартный текст, несмотря на икоту. Профессионализм. © Подслушано / Ideer
- Отмечали вчера день рождения дочери знакомых в кафе. Я заказывал столик неделю назад (попросили), позвонил и поинтересовался, могу ли услышать Настю. Дали Настю. Оказалось, это директор. Извинился, объяснил ей, что думал про официантку, которая обслуживала в прошлый раз, и спросил, будет ли она в воскресенье. Не будет, в графике ее нет. Ну и ладно. Стол заказал да и забыл. Приехал, встретил знакомых, заходим — а там она, Настя. Все было замечательно, отметили, а когда уходили, то и Настя ушла. Получается, ее из-за моего звонка позвали на работу и она пришла. Специально! Ради одного клиента. © RazDrai / Pikabu
«Купил я тортик и не знаю, по чьей вине он оказался с плесенью, хотя срок годности не истек. Решил связаться с продавцом. Через 5 дней получил 2 кг ништячков к чаю».
- Моя мама врач. В детстве она приезжала к нам в школу с другими врачами и брала кровь из пальца у школьников. Так вот, когда наступала моя очередь, я заходил, мама красной ручкой рисовала мне на пальце точку как от укола, прикладывала вату. Я выходил как ни в чем не бывало и говорил всем, что это не больно и нечего бояться. © Подслушано / Ideer
- Есть куча правил, касающихся сервиса. Правила сервировки, правила открытой руки, правило, в каком порядке гостям накладывать еду, и так далее. Но для меня самым полезным оказался совет, который дала мне первая начальница, когда я еще был студентом и подрабатывал в кофейне. Она сказала: «Ванек, ты можешь знать сколько угодно правил и приемов, но так и не сможешь найти контакт с гостями. Попробуй каждого гостя встречать и работать с ним так, будто это твой старый друг и ты весь день ждал именно его». © Mau0HeZzz / Pikabu
- Была на концерте известной рок-группы. И больше всего меня поразило уважение к зрителю! Концертная программа четко отрепетирована, ни одного лишнего движения или звука, никаких заминок. Они привезли в наш небольшой город 2 фуры оборудования, чтобы сделать настоящее шоу. Как следствие, никаких акустических ям или фонящих микрофонов. Они даже натянули задник и заставили динамики специальными ширмами. Но самое невероятное: они начали точно в заявленное время, минута в минуту! © Подслушано / Ideer
- Покупаем ребенку творожные палочки с магнитной буквой внутри. Однажды ожидаемой буквы там не оказалось. Написал производителю. Короче, через неделю приходит от него такое письмо. Сначала думали, что внутри недостающая буква. А там их оказалось больше, чем мы собрали. Столько радости у ребенка, что не передать.© GeminiX / Pikabu
- Помню, как в командировке был, пошел кофе выпить. Смотрю по картам - особо ничего рядом нет, только ресторан. Спросил в ларьке у человека, где тут кофе можно купить, там чуть взглядом не прожгли меня. Делать нечего, пошел в ресторан, немного как-то робею даже - ради одного кофе сюда заявился. Принесли шикарный красивый кофе в высоком таком фужере, сливки, шоколадная стружка - прямо круто выглядело. В итоге посидел позалипал в телефоне, попил кофе и все это рублей за 250 где-то. Что меня удивило, так это качество обслуживания для одного человека, который даже выручки особо не принесет. Вот для меня это был яркий пример высокого сервиса. © Unknown Author / Pikabu
- Я пытался вспомнить название книги, которую прочитал лет за 10–15 до этого. Я знал, что там было что-то про искусственный вирус, случайно выпущенный из лаборатории в Японии. Пытался найти книгу с помощью нескольких поисковых систем, но не мог. Это сводило меня с ума. Я пожаловался своему другу, который работал библиотекарем, и он написал мне название и автора в течение 30 минут. Волшебство! © OMothmanWhereArtThou / Reddit
- Стоим на перроне, ждем, на какой путь поезд подъедет. Что-то долго не объявляют, мимо идет работник вокзала, невзначай спрашиваю, мол, пардон, а куда прибудет поезд в такой-то город. "На соседний вокзал", — отвечает он. Резко вспоминаю, что здесь и правда два вокзала, но на втором ни разу не была.
- Где он?
- Минут 15 в ту сторону, — отвечает работник и машет в сторону рельсов. Гляжу на часы - 15 минут до прибытия поезда, а стоит он две минуты.
- Там у вокзала такси стоит. Бегите, может, успеете, — говорит работник.
Добегаем до такси, прыгаем, трогаемся, спрашиваю, сколько денег готовить.
- Двести пятьдесят рублей, — скромно говорит водитель, по голосу понятно, что готов торговаться. Тут я чуть в голос не засмеялась, такая поездка грозит сорваться, и такие смешные деньги. Домчали за 9 минут, перешли на нужный путь и минуты полторы ждали прибытие поезда. До своего вагона бежали все равно на нервах, добрая проводница отпоила чаем. Поездка удалась! © sttaya / Pikabu
Продолжим читать статьи обо всем на свете? Держите небольшую подборку.
Комментарии
С буковками повезло с производителем))
Я собралась ребёнка кормить, открыла баночку Агуши, яблочное пюре. Хорошо, что у меня есть привычка сначала самой пробовать. Всё пюре было в очень мелких стеклянных крошках!!! Я была в шоке. А если б я не попробовала 🤦
Тогда ещё не было ни соцсетей, ни вацапа... Позвонила нa горячую линию нa предприятие, мне сказали, чтобы я написала заявление, прислала банку с остатками пюре, и, возможно, если решат, что в пюре есть примеси, то мне пришлют взамен новую баночку пюре. Послать я должна была нa свои деньги, и мне их возвращать не будут. Извинений я не дождалась, и, конечно же, посылку за свои деньги не отправила.
Интересно, а почему у сына медсестра кровь не брала, а ставила точку? ему что не положен анализ?
насчёт вовремя начавших рокеров, вспоминаю ,как и час и два ждали каждый раз, зал визжит, но выходят лишь звуковики что-то поправить .надо