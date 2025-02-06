15+ профи, которые знают, что такое идеальный сервис

С буковками повезло с производителем))

Я собралась ребёнка кормить, открыла баночку Агуши, яблочное пюре. Хорошо, что у меня есть привычка сначала самой пробовать. Всё пюре было в очень мелких стеклянных крошках!!! Я была в шоке. А если б я не попробовала 🤦

Тогда ещё не было ни соцсетей, ни вацапа... Позвонила нa горячую линию нa предприятие, мне сказали, чтобы я написала заявление, прислала банку с остатками пюре, и, возможно, если решат, что в пюре есть примеси, то мне пришлют взамен новую баночку пюре. Послать я должна была нa свои деньги, и мне их возвращать не будут. Извинений я не дождалась, и, конечно же, посылку за свои деньги не отправила.