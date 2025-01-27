15 тревожных звоночков, на которые стоит обратить внимание при выборе мастера маникюра

Пожалуй, каждая посетительница салона мечтает собирать комплименты по поводу своего дизайна ногтей. Но, увы, в реальности нередко все обстоит по-другому - неопытный или неграмотный мастер запросто может испортить и маникюр, и настроение. Чтобы этого не произошло, мы попробовали собрать в этой статье основные моменты, которые выдают подобных горе-специалистов.

Мастер берет плату за снятие покрытия, не предупредив

Большинство салонов, по словам клиентов, снимают предыдущее покрытие (гель-лак) совершенно бесплатно. Как правило, снятие покрытия уже входит в маникюр и дополнительные расходы на эту услугу не нужны. Но кое-где могут, не предупредив, потребовать доплаты за снятие уже в конце, когда клиент расплачивается. Чтобы лишние расходы не стали для вас неприятной неожиданностью, лучше уточнить заранее, нужно ли доплачивать за снятие старого покрытия.

Окунает ваш ноготь в баночку с пудрой

Если маникюр или дизайн ногтей предполагает нанесение пудры, проследите за тем, чтобы мастер не окунал ваш ноготь в баночку с продуктом, а насыпал пудру прямо на ноготь. Помните о том, что до вас здесь был другой клиент и, если он точно так же помещал пальцы в пудру, там могли остаться сплошные микробы и бактерии. Как говорится, бегом из салона!

Неграмотно пользуется УФ-сушкой

Использование УФ-сушек может способствовать мутации клеток и повысит вероятность возникновения рака кожи. Поэтому во время процедуры мастер должен позаботиться о здоровье своих клиентов, надев на них перчатки с прорезями, или нанеся на кожу солнцезащитный крем с SPF не менее 50.

Ставит диагнозы и выписывает назначения

Мастера маникюра создают красоту, а врачи — лечат. Так что, если специалист начинает ставить диагнозы и советовать медицинские препараты, то это повод задуматься. Максимум, он может предупредить клиента о том, что что-то выглядит необычно и возможно стоит показаться доктору. В его же компетенции рекомендация какого-либо крема от сухости кожи и не более того.

Наносит на ногти капающий с кисти лак

Стоит насторожиться, когда у мастера, который красит вам ногти, капает с кисти лак. Скорее всего, перед вами новичок, не очень-то понимающий что он делает. Дело все в том, что капающий с кисти лак приведет к не очень аккуратному маникюру, а со временем на ногтях могут появиться пузырьки и другие неровности, глядя на которые так и хочется потребовать свои деньги назад.

Не использует новую пилочку

Если вы видите, что мастер выкинул использованную пилочку для ногтей после предыдущего клиента - это хороший знак. В этом салоне вас ждет не только красота, но и заботливое отношение от поистине золотого мастера. Ведь не все инструменты можно продезинфицировать. Это касается одноразовых пилочек и пемзы, которые имеют пористую структуру, не поддающуюся дезинфекции. Так что после каждого клиента специалист должен выкидывать одноразовые пилочки, а металлические - дезинфицировать. Если вы увидите, что мастер берет одноразовую пилочку со своего стола, не вытащив ее при вас из упаковки, то это определенно красный флаг. Ведь она могла быть использована на предыдущих клиентах.

В кабинете чувствуются неприятные запахи

Если вы чувствуете едкие химические запахи в салоне — это тревожный звоночек. Ведь такие ароматы могут свидетельствовать о плохой вентиляции в салоне и использовании специалистами некачественных косметических средств.

Игнорирует нанесение базового и закрепляющего слоев

Если мастер пренебрегает нанесением базового покрытия перед тем как покрасить ногти основным цветом, то об этом стоит задуматься. Пропуск данного шага может указывать на три причины: либо у специалиста нет базового лака, либо он просто решил сэкономить свое время и захотел побыстрее перейти к следующему клиенту, а может быть он настолько непрофессионален, что не воспринимает всерьез необходимость нанесения базы. Однако базовое покрытие должно обязательно присутствовать. Это необходимо для того, чтобы лак был надежно зафиксирован на ногтях в течение продолжительного времени. Такая же история с верхним закрепляющим слоем. Он обязательно должен быть нанесен, так как помогает сохранить цвет лака, да и просто защищает маникюр. Ведь когда вы моете руки или принимаете душ, цвет лака с каждым разом начинает тускнеть.

Подпиливает ногти в двух направлениях

Sunshine Rabbit 3 дня назад Подпиливание длины не истончает ногти. Как вы вообще себе объясняете физику происходящего? То же самое, что сказать "при нарезании хлеба, двигайте ножом только в одну сторону, а то буханка становится тоньше" 🤦🏻‍♀🤦🏻‍♀🤦🏻‍♀🤦🏻‍♀🤦🏻‍♀ - - Ответить

Грамотный мастер не будет подпиливать ногти в двух направлениях, как это обычно мы можем увидеть в каких-либо фильмах. Дело все в том, что обработка ногтей таким образом истончает их. Правильно подпиливать ногти следует лишь в одном направлении и от угла к центру.

Не отправляет вас помыть руки

Абсолютно нормально, если мастер, удалив старый гель-лак и акрил, отправит вас помыть руки, так как в этом процессе ваши кисти неизбежно покроются порошкообразной крошкой. Это будет гарантией того, что лак правильно ляжет и ваш маникюр будет настолько идеальным насколько это возможно. И вообще нужно мыть руки непосредственно перед покраской лаком, так как наши ногти, также как и кожа, выделяют жир, который может помешать правильному нанесению покрытия. Ну а пока будете мыть руки, обратите внимание на организацию полотенец у раковины. Если там полнейший хаос, то ждать первоклассного обслуживания в данном салоне точно не стоит.

Заставляет ждать вашей очереди более 30 минут

Совершенно нормально прождать 10-15 минут, но если ожидание мастера растягивается более чем на полчаса от назначенного времени, то это уже тревожный сигнал. Так салон демонстрирует, что не уважает ваше время, а еще это может указывать на то, что там нехватка ценных сотрудников. Ведь если у мастеров минимальный опыт, то им порой трудно рассчитать время окончания процедур, соответственно время ожидания увеличивается.

Наносит слишком много слоев акрилового лака

Ilona Staller 7 часов назад Наверное, имелся в виду акригель. Обычно им моделируют в один заход. Но если мастер-новичок, то ничего страшного, если он немного подправит. - - Ответить

Вероятнее всего вам не понравится результат маникюра, если мастер будет наносить на ногти слишком много слоев акрилового лака. Так, они будут смотреться весьма громоздкими и утолщенными, что выглядит неестественно. Другое дело, если это ваше желание и вы сами попросили специалиста нанести более толстый стой лака.

Полирует верхнюю часть ногтей

Если мастер полирует верхнюю часть ваших ногтей, то это должно насторожить вас. Ведь по мнению профессионалов это совершенно ненужная процедура, тем более она может плохо сказаться на ногтях. Все что нужно для хорошего маникюра — чистые, сухие ногти и качественное базовое покрытие.

Позволяет клиенту слишком долго носить гель-лак

Гель-лак куда проще удалить в день нанесения, чем через 3 недели. Все дело в том, что чем дольше гель держится на ногтях, тем труднее будет его снять. Кроме того, долгое ношение геля ослабляет ногтевое ложе, а под покрытие могут со временем попасть бактерии. Поэтому грамотный мастер непременно напомнит, что покрытие необходимо снять через 2, максимум 3 недели, и, вероятно, даже сразу предложит записаться на нужное время.

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