15+ человек признались, почему им пришлось навсегда оставить свое хобби

У меня в своё время появилось хобби-парфюмерия. Точнее, коллекционирование. Познакомилась na местном сайте с людьми, увлекающимися нишей, когда пыталась найти снятый с производства парфюм. А до этого как-то вообще не интересовалась парфюмом, и не пользовалась. И тут мне открылся такой увлекательный мир! Раньше я ещё как-то воспринимала только свежие ароматы, а тут познакомилась и с кожаными, и с древесными, и даже пряные попробовала. Тогда у нас магазинов по продаже нишевой парфюмерии не было, мало что можно было послушать. Поэтому выбирала na фрагрантике, читала описания, потом ждала, как киндер-сюрприз для взрослых прямо! Но потом скакнули цены, а ещё отливанты долго не хранятся, а целые флаконы мне были ни к чему, пользовалась я очень умеренно. Но до сих пор вспоминаю. Было интересно!