Вот вам идея для хобби, раскрашивание противопехотные мины и дарите их жадным родственникам.
15+ человек признались, почему им пришлось навсегда оставить свое хобби
Одни из нас раньше занимались танцами, другие ходили на пение или круто катались на скейте. Увы, кажется, лишь немногим счастливчикам удалось сохранить свои увлечения. Большинство из нас по тем или иным причинам были вынуждены отказаться от своего хобби. Герои этой статьи признались, что заставило их бросить любимое занятие и больше к нему не возвращаться.
- Занималась я много лет изготовлением мыла. И тут заявляется моя тетя: "Есть мыльце?". Достаю кусочки, начинаю называть цену. А она требует бесплатно, мол, надо подругам на Новый год подарки собрать. И тут меня осенило. Вытаскиваю кусочки, которые остаются после обрезки и говорю, что их как раз можно взять бесплатно.
Тетя поменялась в лице. Тогда я робко попыталась объяснить, что краешки тоже качественные, но тут же прибежавшая мама стала меня стыдить и говорить, что я должна отдать хорошее мыло бесплатно. Короче, я бросила это хобби в тот же день. Неужели все думают, что мне материалы для творчества бесплатно достаются? © Подслушано / Ideer
- Пришла я на новое занятие, какая-то легкая йога. На обычную я пыталась замахнуться - не зашло. А тут понравилось. На третьем занятии я попыталась изобразить светлячка, и с размаху рухнула на вытянутую руку. Хорошо, что не с высоты роста, а с корточек. Не хожу больше на йогу, аквааэробика - мое все. © Tricochka / Pikabu
- Раньше я увлекалась керамикой. Последним, что я сделала, был набор из кувшина и миски, покрытых глазурью с трещинками. Но когда я завершала их обжиг, то услышала, как другие люди смеются над моими поделками. Больше к этому хобби я не возвращалась и занялась акварельной живописью. Мы встречались группами по 4 человека в доме мастера и занимались по 3 часа. Я признаю, что другие дамы были полупрофессиональными художниками или имели дипломы по искусству. Они были намного талантливее меня. Мне нравились занятия, но я заметила, что нас особо никто не учил. По сути, я платила 10 долларов в час за то, чтобы рисовать акварелью, пока мастер сплетничает с «настоящими» художниками и игнорирует меня. © Elsa Jean Murray / Quora
- Мне пришлось бросить катание на скейте. В детстве у меня неплохо это получалось. Но как-то раз я катался с друзьями, неудачно приземлился после прыжка, упал и услышал треск - это сломалась моя доска. Падения не были для меня проблемой - я твердо верю, что если встанешь и попробуешь снова, то страх не успеет закрепиться в подсознании.
А тут у меня просто не было возможности повторить прыжок - доска же была сломана, а другой у меня не было. И все. После этого я больше не смог встать на скейт - будто какой-то тумблер в голове повернулся на слово "нет". Однажды я попробовал перебороть себя и покататься, но снова потерпел неудачу. Тогда я отдал свою доску какому-то ребенку на улице и навсегда забыл о своем старом увлечении. © TheDirtSyndicate / Reddit
- Во втором классе я сама записалась на танцы. Родители поехали покупать мне бальное платье, а вернулись с деловым костюмом. Он мне не понравился. А они: "Платье - на один вечер, а костюм еще пригодится". Я пошла в раздевалку и обнаружила, что все другие девочки были в красивых платьях, а мамы делали им прически и макияж. После выступления мама стала говорить, что я танцую плохо, а она за это платит. Танцы я бросила. © Подслушано / Ideer
Люди бывают слишком мнительные, особенно в детстве. У меня дочь в меня характером пошла, только еще напористей, ей даже в голову не придет мысль о том, что она не великолепна. Упала, встала, отряхнулась , пошла дальше.
Но сына растили в более благополучные времена. Он душевно хрупкий, переживает каждое замечание в свой адрес.. может перерастет? В нашей семье все отличаются здоровым пофигизмом и рациональным цинизмом...
- В детстве занималась танцами 10 лет, бросила из-за невозможности совмещать с учебой. Занятия в общеобразовательной и хореографической школах совпадали, поэтому я начала в танцах отставать из-за пропусков, а потом и вовсе пришлось оставить увлечение. Прошло уже 14 лет, от моей гибкости уже ничего не осталось, а мне до сих пор снится, как я грациозно танцую и легко сажусь на шпагат. © Подслушано / Ideer
- Со временем мне стало скучно бренчать на гитаре в одиночку. А петь я не умею и возможности присоединиться к музыкальной группе у меня не было. Фотографию тоже бросил — даже не знаю, почему я потерял к ней интерес. Сейчас думаю прекратить изучение японского языка, потому что в последнее время я увлекся корейской поп-культурой. © н15х1н0м1к1 / Reddit
- Раньше я часто шила. Дело в том, что моя дочка в детстве была худенькой малоежкой. Мне приходилось самой шить ей подходящую одежду и подгонять под размер спортивную форму. Теперь мне 70 и мои глаза уже не так хороши, как раньше. Я бросила шить, потому что не могу вдеть нитку в иголку. Очень скучаю по этому занятию. © Dyan Richardson / Quora
- Я проводил за видеоигрой по несколько часов каждый день. Однажды я снова уселся перед компьютером и понял, что по какой-то причине все мои задания были в зоне, до которой нужно было долго лететь на грифоне. Уже через несколько минут меня как будто подкинуло изнутри: «Скучно же! Зачем я вообще это делаю?». Вот так внезапно исчезла моя любовь к видеоиграм. © RibsNGibs / Reddit
- Я собирала кукол лет 7. Начала, когда мне было 36. Только я чисто собиратель-любователь и сначала мне было просто важно найти кукол, о которых я мечтала в детстве. Потом это увлечение меня затянуло. Но я не люблю, когда дома много лишних вещей, поэтому количество кукол всегда было ограничено. Не больше 10-15 штук. Я просто покупала новые и продавала те, что надоели. Сейчас притормозила со своим хобби из-за финансового положения, да и подостыла немного. Уже продала почти всех. Но разбираюсь до сих пор в разных куклах, могу сходу назвать, какой производитель или что за выпуск. © Parsohod / Pikabu
Для вдевания нитки в иголку есть специальное приспособление и лупа
- Была у меня соседка — проблемная девица, училась на трояки. Вдруг говорит: «Хочу скрипкой заниматься». Записали ее в музыкалку, но постоянно грозили, что платить за уроки перестанут. Родители еще радовались, что рычаг давления нашли. Но однажды, то ли к восьмому классу, то ли к девятому, «пружина» не вынесла давления и рванула обратно, в исходное состояние.
Там же как было. Мелкая говорила, что не поедет на дачу. «А мы за музыкалку не будем платить!» — выкладывала любимый козырь маман. И скрипачка полола грядки, собирала вишню, таскала воду, короче, весь сезон была нехилым трактором. То же самое происходило и дома. Приучать к труду — это одно. Но там вся грязная работа была свалена школьницу.
— Я устала!
— А мы за музыкалку не будем платить!
— Я не буду носить бабушкино пальто!
— А мы за музыкалку не будем платить!
Если соседушка и раньше добротой не отличалась, то в ту пору она превратилась в какого-то Дарта Вейдера. Похудевшая, с неживым голосом робота. Скрипка за стеной звучала все реже.
После того как соседка пошла в разнос, больше я ее практически не видел. По слухам, позже дева умудрилась завязать с вредными привычками, окончила универ и живет в этом же городе. Скрипки в ее жизни нет. А я до сих пор помню, что такое легато и пиццикато, и как эмоционально мне рассказывала про какую-то скучную музыку первостатейная хулиганка. © Diplaktika / Pikabu
- В далеком 2010 выходил журнал, к каждому выпуску которого прилагалась небольшая игрушка. Это была собака с ошейником со специальной подвеской, по которой можно определить вид той или иной породы. Например, сердечко означало, что собака декоративная. Я, как ребенок, безумно любивший собак, твердо решила собрать всю коллекцию. Была прилежной ученицей, помогала маме по дому, в общем, делала все, чтобы мне спонсировали новое хобби.
Проходит время. В киоске, где я покупала свое сокровище, мне сообщили, что на этой неделе последний 60-й выпуск, новых пород не будет. Пришла домой, выставила своих собак в шеренгу и рассчитала. Ровно 60. Цель выполнена, у меня была вся коллекция, о которой я грезила столько месяцев.
Близится мой день рождения, 16 лет. Мама решает отправить меня с бабушкой на море и дарит путевку в ОАЭ. По прилете на родину я иду в комнату и, невольно бросив взгляд на шкаф, вместо своей коллекции вижу пустоту. На ватных ногах иду до спальни родителей и спрашиваю маму, куда делась моя коллекция. «Я отвезла их в детский дом, зачем они тебе? Ты кобыла уже взрослая, в игрушечки не играешь. Зачем так переживать?» — ответила она. © Подслушано / Ideer
- Я перестал заниматься скалолазанием, потому что терпеть не мог вылазки на природу. Но меня всегда заставляли делать это. Тут реально было давление со стороны общества — окружающие постоянно требовали от меня становиться лучше и лазить по более сложным трассам, когда мне хотелось спокойно и свое удовольствие позаниматься на скалодроме. © OSUfirebird18 / Reddit
- Я играл в World of Warcraft по 4 часа в день. По выходным еще дольше сидел. Я был главным лекарем в гильдии. Однажды моя жена не выдержала. Подходит ко мне: «Посмотри-ка сюда». Я глянул и перестал играть в тот же день. В ее руке была таблица учета времени, которое я провел в играх. Моя жена правильно сделала, что вмешалась. Это была зависимость. Моя гильдия распалась вскоре после того, как я ушел, а люди, которых я считал друзьями, не захотели иметь со мной ничего общего после того, как я перестал играть. © DoomOne / Reddit
Душераздирающие истории про скрипку и собак. Но есть нюансы)
Девушка со скрипкой без скрипки-угла в загул,нагулялась,смогла вернуться. Кремень, сама себя выковала,ее не сломать. Это бесценно,пожалуй.
Девочка с коллекцией собак...тут драматизм смягчен продолжением истории,тоже молодец,закрыла гештальт!
- Мне лет с 15 внушали, что какие-то увлечения и хобби — это для детей. А важное — это основная учеба, работа и обязанности по дому. Был вариант пойти в музыкалку — меня отговорили, сказав, что будет учебе мешать. Услышав про художку, мать в голос расхохоталась — типа это для детей. Покупал гитару, сам что-то учил, но потом ее «забыли» при переезде. Из подросткового возраста я вынес только аттестат, грамоты с олимпиад, миопию и сколиоз.
Сейчас я занимаюсь с педагогом по вокалу и стесняюсь об этом рассказывать. Мой секрет знает только жена. Мне 34 года, достаточно поздно начинать. Времени не хватает сильно, не понимаю, почему мне в детстве не дали ходить в музыкалку хотя бы пару лет, чтобы был навык, я бы все равно бросил ее к выпускным классам. Но у мамы было свое видение. И вопрос был не в деньгах, они у нас в семье водились.
Своего сына водим на борьбу и на скалодром. Он сам выбрал эти секции. Мы многое перепробовали, большую часть оставили после первых месяцев, а здесь нравится. Я еще синтезатор будто бы ребенку купил. Играю сам, разумеется. © Аноним / Pikabu
- В 7 классе я играла в школьной футбольной команде. Нам периодически полагалось ходить на оценочные мероприятия, чтобы нашей сборной присвоили определенный статус. Однажды я не смогла пойти туда по объективным причинам и за 3 дня предупредила об этом тренера. А он после этого начал то игнорировать меня, то гонять до упаду на тренировках и каждый раз придумывал какие странные упражнения. Так продолжалось целый год. В итоге я ушла из команды и больше никогда не играла в футбол. © Callie Wagers / Quora
- Раньше я часто вязала крючком. Я искала разные узоры и схемы, создала кучу разных вещей, но, увы, так и не полюбила это занятие. Через некоторое время я вязала только то, что мне реально нужно. Мне действительно жаль, что я прекращаю заниматься вязанием. Это хобби, которое передается в моей семье из поколения в поколение. © mishyfishy135 / Reddit
- Я перепробовала кучу видов спорта. В детстве занималась художественной гимнастикой, потом были волейбол и плавание. И мне ничего не зашло. Во взрослом возрасте я ходила на фитнес, пилатес, йогу и даже на танцы, но ничто не смогло доставить мне радость. Я крутила педали с мыслью «поскорее бы это закончилось». Я ненавижу потеть, страдать от жары, потом испытывать боль в мышцах. Еще надо помыться, отдышаться, простираться.
И я бросила спорт. Умом понимаю, что, наверное, для тела это полезно, но не могу заставить себя. Интеллект мой прокачан: я прочитала сотни книг, просмотрела кучу хороших фильмов, наслушалась разной музыки. Я кайфую от отгадывания кроссвордов, от интеллектуальных игр. Но спорт — это вообще не мое. © Подслушано / Ideer
Не хочется отрываться от занимательного чтения? Вот подборка историй, главными героями которых стали 15 человек, в чьих поступках не всегда есть логика.
Комментарии
Ооо, про спорт знакомо)
Из всех физкультурных занятий мне зашел только бадминтон, хорошо играла и могла часами прыгать с ракеткой.
Но нужен партнер, воланчиком в стену не постучишь...
В возрасте около 50 пару лет каталась na велосипеде, потом начались рандомные приступы головокружения, стала бояться упасть.
Сейчас просто хожу пешком 😎
А кайф - от книг, кроссвордов и рыбов 🐟🐠
У меня в своё время появилось хобби-парфюмерия. Точнее, коллекционирование. Познакомилась na местном сайте с людьми, увлекающимися нишей, когда пыталась найти снятый с производства парфюм. А до этого как-то вообще не интересовалась парфюмом, и не пользовалась. И тут мне открылся такой увлекательный мир! Раньше я ещё как-то воспринимала только свежие ароматы, а тут познакомилась и с кожаными, и с древесными, и даже пряные попробовала. Тогда у нас магазинов по продаже нишевой парфюмерии не было, мало что можно было послушать. Поэтому выбирала na фрагрантике, читала описания, потом ждала, как киндер-сюрприз для взрослых прямо! Но потом скакнули цены, а ещё отливанты долго не хранятся, а целые флаконы мне были ни к чему, пользовалась я очень умеренно. Но до сих пор вспоминаю. Было интересно!
Я купила курс по рисованию, сестра сказала, что у меня плохо получается. , А мне нравится рисовать и бросать я не собираюсь. Не надо зависпть от чужого мнения. Я много работ продала, кому понравились мои работы. Кому не нравится, не покупают.
Можно не любить кататься на́ велосипеде?)можно ведь и не до боли в мышцах.. и гонять по разному,в разных местах,под настроение. Например,бывает желание погонять по дороге,наперегонки с автобусами,погонять по дворам-увлекательные резкие повороты,внезапные остановки,просто всегда что-то новенькое. Или можно размеренно катить по парку,смотреть на́ кленовое кружево теней на́ велодорожке. Ещё точно есть любители гонять по лесу,по пересечённой местности. Можно использовать железного коня как приятный способ добраться из точки А в точку Б быстрее или по земле. Понимаю,что есть противопоказания,сама иногда перегуляю и падает глюкоза,тогда мы с конем по полю идём..пешком..но не любить велик-как??