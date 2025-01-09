15 человек, в чьих поступках полно веры в себя, но не всегда есть логика

Детки с телефонами и что никто не сказал, что приехали - как это типично для фиялочек!

А мне вот все интересно: почему родители такую поросль растят? Им правда так нравится утирать сопельки деточкам до седых яиц? Понятно, что нна других плевать таким родителям. но самих себя не жалко? Или это мамочки, которые так хотят быть хорошими в глазах наглых избалованных отпрысков, что реально плевать, что о них самих ноги вытирают?