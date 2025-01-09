А в остальные дни кровать незаправленная стоит или они в ней не спят?
15 человек, в чьих поступках полно веры в себя, но не всегда есть логика
Иногда мы даже завидуем людям, которые настолько уверены в себе, что считают, что им рады в любой компании, а каждое их решение — единственно верное и подходящее абсолютно для всех. Правда, окружающие частенько обходят их стороной. Хотя бы потому, что считают, что просить бывшего мужа устроить на работу нынешнего кавалера или постоянно приезжать обедать к невестке, которую все время ругаешь за невкусную еду, — слегка странно и нелогично.
- Письмо от кадровика: «Можете взять отпуск с 10 по 31 октября».
Я: «Но я не могу сейчас уйти в отпуск. У меня важная рабочая задача, оставить ее некому, а сроки горят».
Кадровик: «Ну вы отпуск оформите и работайте».
Я: «А я потом смогу ближе к Новому году положенные дни отдохнуть?»
Кадровик: «Нет, вы же сейчас отдыхать будете». © lalaka94 / Pikabu
- Вызываем с мужем клининг дважды в неделю. Уже четвертый месяц ходит к нам одна и та же женщина. Абсолютно каждый раз во время уборки она одно одеяло на постели застилает, а второе складывает и убирает в шкаф. Каждый раз мы его достаем, а она упорно его убирает. Сказать как-то лень: нас обычно нет дома во время уборки, и на этом нужно отдельно заострять внимание. Каждый раз я заново угораю с этой железобетонной уверенности, что супругам не может быть нужно в постели два одеяла. © Подслушано / Ideer
- Спалил, что жена высылала свои фотки слесарю из автосервиса. Развелись, она ушла к нему, у них родился ребенок. И вдруг она звонит: «Моему мужчине срочно надо с тобой поговорить». Так он умудрился приехать ко мне ночью, чтобы попросить устроить его на работу и часа два мне про себя рассказывал, какой он отличный специалист. Это у них денег перестало хватать, а моя бывшая жена все же привыкла к определенному уровню жизни. © Подслушано / Ideer
- Работаю в продуктовом, пришла с проверкой девушка-эксперт. Прошлись мы с ней по подсобкам, проверили документацию, все в норме. Начали проверять холодильное оборудование. «У вас нарушение!»- выдает проверяющая. Мол, температура в морозильном ларе с рыбой не соответствует условиям хранения продукции. Я аж опешил (проверяем по 2 раза в день), читаю на этикетке мороженой рыбы: «Хранить при температуре не выше −18°C». Смотрю на термометр: −25°, еще раз читаю, еще раз смотрю. Говорю девушке: «Как же не соответствует? Все вроде в норме». А она закатывает глаза: «Ну что вы из меня дурочку-то делаете, написано же, не выше минус 18, а у вас −25. Это значит выше, значит — нарушение. Так в акте и запишем». Спорить с ней не стал, себе дороже, пусть наш юрист сам разбирается. © MiMister / Pikabu
- Работала в молодости парикмахером. Сначала прошла курсы, потом около года пахала на потоке, брала всех подряд за копейки, лишь бы навыки отработать. Параллельно участвовала в конкурсах, росла в профессии, ездила на платное обучение снова и снова.
В итоге набрала свою клиентскую базу, то есть люди шли ко мне и уходили довольные, так как я стала профи.
Года четыре уже так проработала, и тут заявляется дама, по ее словам, бывшая мамина коллега. Они работали вместе всего три месяца в период, когда я как раз набивала руку на потоке, так что мама-то моя ее хоть поверхностно знала, а я вообще в глаза не видала, так как она не прошла испытательный срок и очень быстро ее уволили.
И эта «коллега» заявляет мне, что я должна ее подстричь прямо сейчас, потому что она — ну очень хорошая знакомая моей матери, работала с ней четыре года назад и уже обо всем с ней договорилась.
А у меня запись на две недели вперед и в кресле прямо сейчас сидит клиент. Да и записываю людей я сама, причем тут вообще моя мать? Ну, думаю, ладно, что уж тут, сейчас гляну, куда можно ее впихнуть поближе, листаю ежедневник и предлагаю прийти через день, как раз было небольшое окно. Заодно озвучиваю стоимость стрижки, так как клиент новый и может быть не в курсе моих расценок.
И тут выясняется, что она вовсе мне платить не собирается, мол, это мне еще учиться на ней надо, так что она мне, так и быть, разрешит подстричь себя бесплатно.
Я захлопнула ежедневник, вежливо отказалась от столь «щедрого» предложения и пожелала ей хорошего дня, попутно объяснив, что и четыре-то года назад в услугах подобных «моделей» я не нуждалась, просто брала оплату за стрижку по минимуму, а уж теперь, когда люди сами с удовольствием платят мне хорошие деньги за мою работу, и тем паче.
Так она начала возмущаться, что, мол, рассчитывала на меня, у нее мероприятие скоро, а она без прически, и я подвожу не только ее, но и свою мать. В итоге фыркнула и ушла.
А потом мы с мамой долго смеялись, потому что она вспомнила эту «коллегу» с огромным трудом, лишь перебрав в голове всех, с кем хоть как-то доводилось по работе общаться. © Кудрявцева Анна / Dzen
Про минусы)), сейчас же есть понятие "отрицательный рост". Это откуда-то оттуда тоже))
- Недавно знакомая мне мозг выносила, какая у нее жизнь плохая — сплошные проблемы в семье. Я ей посоветовала снять квартиру и пока никого дома не будет уйти туда. Она начала сразу меня спрашивать, мол, а у вас там рядом есть квартиры, я бы к вам перебралась. Мягко сказала ей, что мне тут и без нее проблем хватает, а совет могу и по телефону дать. В общем, после того как я ей высказала все, она обиделась и заблокировала меня везде. А я радуюсь, что она наконец-то отстала. © MilaSha / ADME
- Продал квартиру. Новым хозяевам передал ключи и копии платежек по коммуналке. На момент подписания договора купли-продажи день в день оплатил все. Проходит месяц, звонок телефона. Так и так, принесли квитанции на оплату, что делать, как быть? Я сначала не понял, начал объяснять где платить. На что мне прямо заявляют: «Но мы же не жили там этот месяц, так что платить должны вы».
Сказать что я обалдел от таких претензий — ничего не сказать. Пытаюсь объяснить, что с момента подписания договора они полноценные собственники, а я к их квартире никакого отношения не имею. Начинаются уговоры, что чисто по-человечески я обязан платить коммуналку до тех пор, пока они не заселятся.
Я снова пытаюсь объяснить, что теперь это не моя забота, так как я не являюсь собственником. Бесполезно. Обозвали нехорошим человеком и бросили трубку.
Перезвонил, но мой номер уже был в «черном списке». © WoodrowJohnson22 / Pikabu
- Однажды в кинотеатре женщина во время сеанса несколько раз протискивалась из середины ряда и выходила из зала. Через несколько минут возвращалась назад. Заколебала просто. На замечание возмутилась: «У меня дети в соседнем зале, я их проведываю!» А ты не можешь сесть рядом с проходом? Там все места пустые. Нет, лучше не давать никому нормально фильм смотреть. © Ворон / Dzen
- Работаю в 20-этажном здании с большим лифтом. Много молодежи. И вот как-то заходят человек 10. Поехали. Молодежь сразу уткнулась в смартфоны. На каком-то этаже лифт остановился, но никто не вышел. Едем дальше, вдруг одна девушка отрывается от смартфона, смотрит на табло и говорит: «Ну почему мне никто не сказал, что надо выходить?» Причем, на полном серьезе сказала, видимо, обиделась даже. © Константин Смолин / Dzen
- За мной ухаживал мужчина 3 месяца. Мне было не до отношений, я даже не брала в голову. А он пришел как-то на работу к нам, увидел меня и понеслось: и цветы слал, и во всех соцсетях нашел, и про меня у всех знакомых поузнавал, и в рестораны ходил, где я была.
В итоге я сдалась, мы поужинали, он мне и правда понравился. А он сразу же сказал, что женат! И что я ему действительно очень понравилась, но из семьи он уходить не планирует. До сих пор не могу поверить, что можно приложить такие усилия и так упорно на протяжении 3 месяцев добиваться девушки ради одной встречи. © Подслушано / Ideer
- Однажды я сильно заболела. Давление прыгало неделю, сердце тарахтело, в общем я ходила вся зеленая и по стенке. Врач назначила уколы, я их делала, лежала и не могла встать. И как назло приболела я перед Новым годом. Лежу и слышу звонок. Еле встала, дошлепала до двери, а там стоят мои две знакомые — развеселые, румяные и с пакетами. Говорят: «Мечи на стол, сейчас праздновать будем». И я вижу, что они настроены не просто поздравить и уйти, а прямо погулять по полной. Я на них посмотрела и решила не мучиться. Сказала как есть. Мне плохо, да так, что стоять не могу. Извините, мол, девочки, но я не в том состоянии, чтобы праздновать. Они молча развернулись и ушли. Уже больше 20 лет прошло, так и не виделись больше. © Эстетка Веста / Dzen
- Меня не любит свекровь, зато очень уважает мою стряпню. Но она упорно не желает в этом признаваться, мол, если уж не любить, то с головы до пяток. Когда она приезжает к нам с мужем в гости, обязательно накладывает всего и побольше, уплетает, приговаривая: «Это пересоленное. Здесь не хватает лука. Это полусырое», — а потом берет добавку и все по новой. © Подслушано / Ideer
- Наш сосед снес общий забор, чтобы построить новый, и решил, что мы должны разделить затраты пополам. Заметьте, он вообще не советовался с нами, когда сносил ограду и выбирал новый забор. В конце концов, это и наша собственность. Ощущение, будто кто-то подарил вам штаны, которые вам не подходят, и вдобавок заставил за них заплатить. © i_like_duc / Reddit
Есть такой тип людей, для которых похвалить другого, равноценно унизить себя.
- Детство мое прошло в «модном» окружении. Бабушка и крестный обшивали всю элиту в ведомственном ателье, дед служил в театре художником по костюмам, тетя — модельер-конструктор, мама до сих пор читает лекции по истории костюма. Любовь к красивой одежде и обуви у меня в крови.
Вышла замуж, свекровь — модельер обуви, есть свое ателье. Только вот придумывает и шьет она по большей части однотипные модели 60-70-х годов и зачастую с безумным сочетанием фактур и цветов. Муж после каждой моей покупки обуви в магазине пилит: «Закажи что-нибудь у мамы». А мне неудобно ему сказать, что не ношу такое. Сколько раз приносила свои эскизы — она все критикует и переделывает. Предлагала сделать ребрендинг, пересмотреть и разнообразить модельный ряд, но опять встретила критику в свой адрес. Свекровь упорно делает все по-своему и обвиняет меня в отсутствии какого-либо вкуса в моде. Муж понимает, что пора обновлять мамин бизнес, но упорно продолжает настаивать на заказах обуви исключительно у нее. Вот такой вот замкнутый круг. © Подслушано / Ideer
- У меня есть подруга с оригинальным мышлением. Ей очень не везет в личной жизни и она не понимает почему. Ухаживал за ней один мужчина, но ей не нравился. Все ждала, когда он подкатит серьезно, чтобы красиво и изящно ему отказать. Свершилось, отказала. Проходит время, подруга звонит и жалуется, что он больше не подкатывает. Я говорю: «Так ты ж ему отказала». Она с искренним возмущением отвечает:" Ну я же хотела не один раз отказать". © Feiy / Pikabu
Как говорится, вот бы к этой кипучей энергии еще и умение добиваться своих целей, а не смешить окружающих. Вот, например, 19 человек, у которых смекалка работает так, что любой позавидует.
Комментарии
Детки с телефонами и что никто не сказал, что приехали - как это типично для фиялочек!
А мне вот все интересно: почему родители такую поросль растят? Им правда так нравится утирать сопельки деточкам до седых яиц? Понятно, что нна других плевать таким родителям. но самих себя не жалко? Или это мамочки, которые так хотят быть хорошими в глазах наглых избалованных отпрысков, что реально плевать, что о них самих ноги вытирают?
"Ну я же хотела не один раз отказать". ©
😅👏😁
"Бодливой корове Б-г рог не дает" (c)
Продолжаю акцию бесплатных продолжений цитат с превью.
«Спалил, что жена высылала свои фотки слесарю из автосервиса.» Послал ему свои — чувак выбрал меня.