Мы попросили нейросеть переделать на современный лад 16 викторианских нарядов, и результат местами вгоняет в ступор
Про цикличность моды говорят много, и тем не менее, некоторые тренды ушли в прошлое, казалось бы, безвозвратно. На улицах сейчас редко встретишь корсеты с китовым усом, кринолины или древнеримские тоги. Но с помощью нейросетей мы попытались представить, как выглядела бы сейчас мода, если бы за основу взяли наряды Викторианской эпохи. А вот и множество пуговиц, декора, корсажи и утонченная элегантность в современном ключе.
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А вот этот хорошо получилось. Только колье из цепочек разной толщины сделать
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Если вам, как и нам, нравится порой залипать в миры, созданные с помощью нейросетей, то добро пожаловать и в другие наши статьи:
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Комментарии
А ниче так, только некоторые образы недоработаны, верх как есть оставили, снизу что попало, не комбинирует
Все таки это мало похоже na творчество:понаделать топиков их верха от костюма. В самих же костюмах наоборот видны цельность и талант костюмера.Будем надеяться, что никогда ИИ не вытеснит человека из творческих профессий.