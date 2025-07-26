Мы попросили нейросеть переделать на современный лад 16 викторианских нарядов, и результат местами вгоняет в ступор

Про цикличность моды говорят много, и тем не менее, некоторые тренды ушли в прошлое, казалось бы, безвозвратно. На улицах сейчас редко встретишь корсеты с китовым усом, кринолины или древнеримские тоги. Но с помощью нейросетей мы попытались представить, как выглядела бы сейчас мода, если бы за основу взяли наряды Викторианской эпохи. А вот и множество пуговиц, декора, корсажи и утонченная элегантность в современном ключе.