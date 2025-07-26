Мы попросили нейросеть переделать на современный лад 16 викторианских нарядов, и результат местами вгоняет в ступор

Культура
5 часов назад

Про цикличность моды говорят много, и тем не менее, некоторые тренды ушли в прошлое, казалось бы, безвозвратно. На улицах сейчас редко встретишь корсеты с китовым усом, кринолины или древнеримские тоги. Но с помощью нейросетей мы попытались представить, как выглядела бы сейчас мода, если бы за основу взяли наряды Викторианской эпохи. А вот и множество пуговиц, декора, корсажи и утонченная элегантность в современном ключе.

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© Jane Eyre / Focus Features, AI-generated image

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© Houdini / A+E Networks, AI-generated image

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Чадо Брюн
3 часа назад

А вот этот хорошо получилось. Только колье из цепочек разной толщины сделать

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© Bel Ami / 19 Entertainment, AI-generated image

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Если вам, как и нам, нравится порой залипать в миры, созданные с помощью нейросетей, то добро пожаловать и в другие наши статьи:

Фото на превью Little Women / Columbia Pictures, AI-generated image, Anna Karenina / Universal Pictures, AI-generated image

Комментарии

Уведомления
OsenOsen
18 часов назад

А ниче так, только некоторые образы недоработаны, верх как есть оставили, снизу что попало, не комбинирует

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Балади
2 часа назад

Мне очень понравилась идея поста. Адмеисты, сделайте ещё, мноооооого 😊

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Катерина Лисичкина
2 часа назад

Все таки это мало похоже na творчество:понаделать топиков их верха от костюма. В самих же костюмах наоборот видны цельность и талант костюмера.Будем надеяться, что никогда ИИ не вытеснит человека из творческих профессий.

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