Мы попросили нейросеть представить, как бы выглядели знаменитые персонажи из книг, если бы жили сегодня

Интересное
1 час назад

Читая художественные произведения, мы часто воссоздаем образы известных героев в своем воображении. Однако благодаря нейросетям сегодня мы можем не просто представить, но и увидеть, как эти персонажи выглядели бы в наше время. Мы решили глубже погрузиться в эту концепцию и показать, какими книжные персонажи были бы в современном мире.

Скарлетт О’Хара («Унесенные ветром»)

Елена Пл
1 день назад

Вивьен Ли взглядом свысока, походкой сыграла женщину, которую общество готово разорвать в клочья. Она жутко боится, но показывает прямо противоположное. При этом в этот период у неё есть деньги мужа. Она сыта., богата. А ИИ нарисовал замордованную жизнью. Скарлет жизнь мордовала в более молодом возрасте. Вивьен Ли великолепна. Иск интеллект проиграл

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Маргарита («Мастер и Маргарита»)

Дракула

Анна Каренина

Маленький принц

Алексей Вронский («Анна Каренина»)

Шерлок Холмс

Бетти Вергес
59 минут назад

Хоть убейте, не могу принять другого Шерлока Холмса, кроме Василия Ливанова. Самый лучший. И не надо нам никаких Бенедиктов Камбербэтчей! (Тьфу ты, Господи прости, как собака залаяла!!...)

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Офелия («Гамлет»)

Дон Кихот

Кот Салатный
1 час назад

Если по этим "фоткам" потомки будут анализировать нас, думаю, там такие поэмы напишутся)

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