Вивьен Ли взглядом свысока, походкой сыграла женщину, которую общество готово разорвать в клочья. Она жутко боится, но показывает прямо противоположное. При этом в этот период у неё есть деньги мужа. Она сыта., богата. А ИИ нарисовал замордованную жизнью. Скарлет жизнь мордовала в более молодом возрасте. Вивьен Ли великолепна. Иск интеллект проиграл
Мы попросили нейросеть представить, как бы выглядели знаменитые персонажи из книг, если бы жили сегодня
Читая художественные произведения, мы часто воссоздаем образы известных героев в своем воображении. Однако благодаря нейросетям сегодня мы можем не просто представить, но и увидеть, как эти персонажи выглядели бы в наше время. Мы решили глубже погрузиться в эту концепцию и показать, какими книжные персонажи были бы в современном мире.
Скарлетт О’Хара («Унесенные ветром»)
Маргарита («Мастер и Маргарита»)
Дракула
Анна Каренина
Маленький принц
Алексей Вронский («Анна Каренина»)
Шерлок Холмс
Хоть убейте, не могу принять другого Шерлока Холмса, кроме Василия Ливанова. Самый лучший. И не надо нам никаких Бенедиктов Камбербэтчей! (Тьфу ты, Господи прости, как собака залаяла!!...)
Офелия («Гамлет»)
Дон Кихот
Если по этим "фоткам" потомки будут анализировать нас, думаю, там такие поэмы напишутся)
А здесь вы найдете больше экспериментов, которые мы реализовали с помощью нейросетей:
Комментарии
Почему Дон Кихот такой старый, а Шерлок Холмс такой молодой?