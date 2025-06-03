Мы попросили нейросеть представить, как бы выглядели знаменитые персонажи из книг, если бы жили сегодня

Читая художественные произведения, мы часто воссоздаем образы известных героев в своем воображении. Однако благодаря нейросетям сегодня мы можем не просто представить, но и увидеть, как эти персонажи выглядели бы в наше время. Мы решили глубже погрузиться в эту концепцию и показать, какими книжные персонажи были бы в современном мире.