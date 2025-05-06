Мы попросили нейросеть представить, как бы выглядели известные исторические личности в наше время

Интересное
3 часа назад

Мы все помним лица известных исторических личностей из школьных учебников.
Но порой забываем, что за великими именами стояли обычные люди. Сегодня, благодаря нейросетям, у нас появилась возможность увидеть то, что раньше можно было только представить в голове.

Что если бы эти личности жили в наше время? Как бы выглядели? Чем бы занимались?
Мы задали эти вопросы нейросети. И вот какими она увидела известных героев прошлого в наше время.

В статье содержатся изображения, созданные при помощи искусственного интеллекта.

Мария Антуанетта

Вот так Марию Антуанетту показали в фильме, а так бы она выглядела сейчас, согласно нейросети.

Клеопатра

Леонардо да Винчи

Моцарт

Наполеон Бонапарт

Винсент ван Гог

Елизавета I

Шекспир

Ньютон

Жанна д’Арк

Генрих VIII

Анна Болейн

Вот так Анну Болейн показали в фильме «Еще одна из рода Болейн», а так бы она выглядела сейчас, согласно нейросети.

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