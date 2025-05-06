Мы попросили нейросеть представить, как бы выглядели известные исторические личности в наше время

Мы все помним лица известных исторических личностей из школьных учебников.

Но порой забываем, что за великими именами стояли обычные люди. Сегодня, благодаря нейросетям, у нас появилась возможность увидеть то, что раньше можно было только представить в голове.



Что если бы эти личности жили в наше время? Как бы выглядели? Чем бы занимались?

Мы задали эти вопросы нейросети. И вот какими она увидела известных героев прошлого в наше время.