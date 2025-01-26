Но и картинка справа - изображение позднейшего времени (и , соответственно, фантазия художника). В кудри и бороду верю - это соответствует барельефам времён Ксеркса и ассирийской традиции. Остальное... к письменным источникам, да и там может не быть правды
Как в действительности выглядели 9 исторических личностей, которых мы привыкли видеть только в кино
Все мы в детстве, читая книги по истории, пытались представить, как выглядели известные личности прошлого в реальности. Современный кинематограф дает отличную возможность оживить образы знаменитых людей. Однако насколько они правдоподобны и соответствуют ли историческим фактам? Мы собрали для вас 10 известных фигур прошлого, которых мы привыкли представлять совсем иначе из-за знакомых нам фильмов.
Ксеркс I
Ксеркс I был персидским царем и четвертым "шахиншахом" династии Ахеменидов. Он был сыном великого царя Дария Великого. Основные планы, которые он осуществлял как преемник своего отца, включали укрепление власти в Египте и Вавилоне, а также покорение Греции. Целью последнего было наказание Афин и других полисов, которые в годы правления Дария оказали сильное сопротивление великому персидскому царю. В фильме "300 спартанцев" Ксеркс изображен без волос и с многочисленными украшениями, однако в реальности он обладал густой бородой и длинными волосами.
Юлий Цезарь
Юлий Цезарь — великий римский полководец и государственный деятель. Он сыграл решающую роль в событиях, которые привели к падению Римской республики и возвышению Римской империи.
Во всем известном фильме "Астерикс и Обеликс на Олимпийских играх" Цезаря играет знаменитый актер Ален Делон, хотя сам Цезарь выглядел совсем по-другому. Высокий лоб, большой нос и длинное лицо вовсе не соответствуют облику Алена Делона — идеала мужской красоты.
Рамзес II
Рамзес II был одним из величайших фараонов Древнего Египта. Фараоны, правившие после него, и обычные египтяне называли его «Великим предком». Он правил Египтом почти 60 лет и умер в возрасте 90 лет. Он способствовал культурному обогащению своей страны и не только. Рамзес II был не просто фараоном - он был великим символом богатства Древнего Египта. Его наследие до сих пор продолжает вдохновлять людей. В фильме "Исход: Цари и боги" можно встретить образ великого царя, который предстает во всем своем великолепии. Это дает возможность прикоснуться к уникальной и загадочной культуре Египта и представить, как на самом деле мог бы выглядеть великий фараон.
Тутанхамон
Тутанхамон был не просто одним из царей Древнего Египта - он стал живым символом и воплощением египетской культуры, окутанной мистикой и загадками. О нем стали говорить намного больше после обнаружения его гробницы в 1922 году, которая оказалась почти нетронутой. Золотая погребальная маска Тутанхамона до сих пор остается символом культуры Древнего Египта. Согласно разным исследованиям, есть предположения, что Тутанхамон был худощавым и невысокого роста, однако в сериале мы видим высокого юношу крепкого телосложения.
Нефертити
Древние египтяне как этнос - это уже дело тёмное, конечно, но не до такой степени, чтобы делать Нефертити курносой и с французской челкой. Парики, головные уборы и манера "макияжа" знатных египтян достаточно изучены
Нефертити была царицей XVIII династии Древнего Египта и женой великого фараона Эхнатона. Вместе с ним она стремилась установить новую веру — почитание Атона, солнечного диска, как единственного бога. Вместе с мужем она правила, становясь свидетельницей и соавтором, возможно, самого богатого и успешного периода в истории Египта. Она не только родила своему мужу шестерых детей, но и стала для него опорой, поддерживая фараона в его начинаниях. В течение долгих лет разные актрисы пытались изображать великую царицу, однако упускалось очень важный нюанс: Нефертити не была белокожей, как себе представляют современники. Помимо этого, скорее всего, под ее головным убором могли быть толстые и вьющиеся волосы, которые очень типичны для этого региона.
Наполеон Бонапарт
И что, вы возьмите корейские сериалы, там школьников играют актёры до 30 лет.
Наполеон Бонапарт — известный полководец и первый император Франции. Его часто описывали как человека с низким ростом, высоким лбом и глубоко посаженными глазами. Интересно, что в фильме рассказывается история карьеры великого полководца, которая началась с 24 лет, однако его играет актер, которому уже далеко за 30.
Генрих VIII
Генриха VIII обычно вспоминают из-за шести жен короля и его легендарного аппетита. Он был не из лучших мужей, так как был особенно жесток со своими избранницами. Однако его правление - разрыв с Римом, реформация и роспуск монастырей - оказали большое влияние на Англию в формировании ее независимости. В фильме "Еще одна из рода Болейн" король изображен темноволосым и среднего телосложения, однако в действительности у Генриха были рыжие волосы и крепкое телосложение.
Жанна д’Арк
Жанна д'Арк - национальная героиня и, в будущем, святая Франции. За короткое время она завоевала популярность и уважение со стороны всего общества. Благодаря этому, в будущем она стала символом патриотического духа во Франции и не только.
В фильме, Жанна д'Арк представлена со светлыми волосами и глазами, однако по разным источникам известно, что орлеанская дева имела черные волосы и темные глаза.
Клеопатра
Вот кто интересен, так Клеопатра. По сохранившимся скульптурным портретам и монетам с её профилем - она просто Баба Яга. Но надо понимать, что эти изображения не сохранили (не могли) её глаз, взгляда. А она была умна и сексуальна - это должно было передаваться именно через её живой взгляд, мимику
Последняя правительница династии Птолемеев известна всему миру своей красотой, однако она выделялась далеко не только внешними характеристиками. Клеопатра была очень мудрой и проницательной женщиной, что принесло процветание и мир стране, ослабленной и расколотой. Она славилась не только своими политическими, но и любовными связями с Юлием Цезарем и Марком Антонием.
Во многих фильмах Клеопатру представляют как очаровательную и соблазнительную женщину с идеальными чертами лица, однако изображения на монетах и бюсты с ее портретом немного отличаются от общепринятого ее образа. Согласно разным данным, у нее был орлиный нос, что не очень может соответствовать нашим стандартным представлениям красоты. Однако это не мешало ей умело манипулировать влиятельными людьми в своих целях.
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Комментарии
Спасибо! Немного освежила в памяти историю, а какие-то факты прочла впервые. Может где и пригодится..
Задолбали уже повторять что мол Делон эталон красоты. Кто это придумал, с какого? Если я бы составляла список самых красивых для меня мужчин, то Делон бы вообще был в самых непривлекательных. Вообще не запоминается лицо, какое-то будто усредненное. Глаза небольшие, невыразительные. Рот какой-то маленький. Не мое короче. Понимаю кому-то нравится но какого эталон для всех?
адме превзошёл сам себя с этой темой.
странно, что чапаева не поставили в пост или картавого сифилитика)