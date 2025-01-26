Как в действительности выглядели 9 исторических личностей, которых мы привыкли видеть только в кино

Все мы в детстве, читая книги по истории, пытались представить, как выглядели известные личности прошлого в реальности. Современный кинематограф дает отличную возможность оживить образы знаменитых людей. Однако насколько они правдоподобны и соответствуют ли историческим фактам? Мы собрали для вас 10 известных фигур прошлого, которых мы привыкли представлять совсем иначе из-за знакомых нам фильмов.

Ксеркс I

Ксеркс I был персидским царем и четвертым "шахиншахом" династии Ахеменидов. Он был сыном великого царя Дария Великого. Основные планы, которые он осуществлял как преемник своего отца, включали укрепление власти в Египте и Вавилоне, а также покорение Греции. Целью последнего было наказание Афин и других полисов, которые в годы правления Дария оказали сильное сопротивление великому персидскому царю. В фильме "300 спартанцев" Ксеркс изображен без волос и с многочисленными украшениями, однако в реальности он обладал густой бородой и длинными волосами.

Юлий Цезарь

Юлий Цезарь — великий римский полководец и государственный деятель. Он сыграл решающую роль в событиях, которые привели к падению Римской республики и возвышению Римской империи. Во всем известном фильме "Астерикс и Обеликс на Олимпийских играх" Цезаря играет знаменитый актер Ален Делон, хотя сам Цезарь выглядел совсем по-другому. Высокий лоб, большой нос и длинное лицо вовсе не соответствуют облику Алена Делона — идеала мужской красоты.

Рамзес II

Рамзес II был одним из величайших фараонов Древнего Египта. Фараоны, правившие после него, и обычные египтяне называли его «Великим предком». Он правил Египтом почти 60 лет и умер в возрасте 90 лет. Он способствовал культурному обогащению своей страны и не только. Рамзес II был не просто фараоном - он был великим символом богатства Древнего Египта. Его наследие до сих пор продолжает вдохновлять людей. В фильме "Исход: Цари и боги" можно встретить образ великого царя, который предстает во всем своем великолепии. Это дает возможность прикоснуться к уникальной и загадочной культуре Египта и представить, как на самом деле мог бы выглядеть великий фараон.

Тутанхамон

Тутанхамон был не просто одним из царей Древнего Египта - он стал живым символом и воплощением египетской культуры, окутанной мистикой и загадками. О нем стали говорить намного больше после обнаружения его гробницы в 1922 году, которая оказалась почти нетронутой. Золотая погребальная маска Тутанхамона до сих пор остается символом культуры Древнего Египта. Согласно разным исследованиям, есть предположения, что Тутанхамон был худощавым и невысокого роста, однако в сериале мы видим высокого юношу крепкого телосложения.

Нефертити

Нефертити была царицей XVIII династии Древнего Египта и женой великого фараона Эхнатона. Вместе с ним она стремилась установить новую веру — почитание Атона, солнечного диска, как единственного бога. Вместе с мужем она правила, становясь свидетельницей и соавтором, возможно, самого богатого и успешного периода в истории Египта. Она не только родила своему мужу шестерых детей, но и стала для него опорой, поддерживая фараона в его начинаниях. В течение долгих лет разные актрисы пытались изображать великую царицу, однако упускалось очень важный нюанс: Нефертити не была белокожей, как себе представляют современники. Помимо этого, скорее всего, под ее головным убором могли быть толстые и вьющиеся волосы, которые очень типичны для этого региона.



Наполеон Бонапарт

Наполеон Бонапарт — известный полководец и первый император Франции. Его часто описывали как человека с низким ростом, высоким лбом и глубоко посаженными глазами. Интересно, что в фильме рассказывается история карьеры великого полководца, которая началась с 24 лет, однако его играет актер, которому уже далеко за 30.

Генрих VIII

Генриха VIII обычно вспоминают из-за шести жен короля и его легендарного аппетита. Он был не из лучших мужей, так как был особенно жесток со своими избранницами. Однако его правление - разрыв с Римом, реформация и роспуск монастырей - оказали большое влияние на Англию в формировании ее независимости. В фильме "Еще одна из рода Болейн" король изображен темноволосым и среднего телосложения, однако в действительности у Генриха были рыжие волосы и крепкое телосложение.





Жанна д’Арк

Жанна д'Арк - национальная героиня и, в будущем, святая Франции. За короткое время она завоевала популярность и уважение со стороны всего общества. Благодаря этому, в будущем она стала символом патриотического духа во Франции и не только. В фильме, Жанна д'Арк представлена со светлыми волосами и глазами, однако по разным источникам известно, что орлеанская дева имела черные волосы и темные глаза.

Клеопатра