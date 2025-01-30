16 доказательств того, что в транспорте нужно быть готовым к любым неожиданностям

Думала, истории про полупустой автобус и выпихивание с места только в сети бывают.

Но вот в прошлую пятницу еду в двойном автобусе, мест навалом, снаружи ливень и пассажиров мало.

Сижу нна узком полуторном сиденье недалеко от двери, рядом держу громадный пакет с вещами.

Заходит габаритная тетка и из всех возможных мест выбирает то, нна котором лежит мой пакет.

Показываю ей, что места вокруг есть - и двойные, и одиночные.

Но ей вот до усрачки надо, чтоб я взяла пакет нна колени, а она смогла плюхнуться тут.

Странные люди, если не сказать хуже)