Блин, ну как можно лезть гладить чужую собаку? Это животное, как бы мимишно оно не выглядело, цапнуть может наа раз-два и потом разбирайся, кто прав. Моя бигля добрейшее создание, может только зализать до смерти, но я все равно резко обрываю попытки незнакомых людей вступить с ней в тесный контакт.
16 доказательств того, что в транспорте нужно быть готовым к любым неожиданностям
Поездка в транспорте - зачастую дело бытовое. Но у некоторых из наших сегодняшних героев случились такие истории, что не поведать о них в сети было бы настоящим кощунством.
- Моя сестра однажды сидела в автобусе напротив женщины, которая держала на коленях кастрюлю лазаньи и хвасталась тем, как ее муж будет от нее в восторге. Ну, кастрюля упала, и часть блюда вывалилась на пол автобуса. Она начинает зачерпывать все обратно в кастрюлю и приговаривает: «О, он все равно это съест, он не будет возражать, он все равно это съест». © Unknown author / Reddit
- Еду в метро, в вагоне битком народу, час пик. На очередной станции заходит новая группа пассажиров, все теснятся и спешно стараются поудобнее встать. Рядом со мной плечом к плечу встает только что вошедшая женщина. Как только поезд трогается, она поворачивается к девушке, которая стоит следом за ней (тоже только что вошла), и подчеркнуто раздраженно спрашивает:
— Что вы, девушка, ко мне жметесь?!
Девушка резко меняется в лице, широко раскрывает глаза и через паузу громко гаркает в ответ:
— Мам!
Женщина отворачивается, и обе начинают смеяться. © kuperchal / Pikabu
- Вчера после работы еду в маршрутке. На остановке заходит куча народу, и пенсионерка заходит последней. Еле держится, вид уставший. Я встала, уступила ей место. Она так обрадовалась, поблагодарила и села. Ушла чуть в сторону к другому креслу, за которым сидел парень лет 30. Тут он встает и уступает мне место. Я ему: «Да что вы, сидите!» Он молча на меня посмотрел. Я думаю: стеснительный, наверное, я женщине уступила, он увидел и решил, как джентльмен, мне уступить. Села, чтобы его не смущать. Сижу, в окно смотрю и вижу, как он на следующей остановке выходит... Блин, мне 30, а я все еще такая наивная. © irina.cloud / Pikabu
- Я ехал в поезде с двумя собаками. Какой-то парень сел рядом с нами и начал разговаривать с одной из моих животинок. А потом и вовсе взял одну на колени и начал гладить. Примерно через десять минут он снова усадил собаку на пол поезда, попрощался с ней и вышел. И все это, не сказав мне ни слова и игнорируя все мои замечания. Но, справедливости ради, я не особо возмущался, потому что моей собаке, похоже, понравился этот странный парень. © unholdig / Reddit
- Какой-то парень зашел в метро и начал кричать: «Доброе утро!» Затем повторял эти слова очень отчетливо, а потом сокрушался о том, что люди злые, потому что никто не ответил ему. Очевидно, по его мнению, нежелание людей взаимодействовать с кем-то, агрессивно кричащим «Доброе утро», — это крах нашего общества. © Unknown author / Reddit
- Мужчина принес в автобус живую козу, заявив, что это его «животное-поводырь». Водитель даже не стал спорить, просто пропустил его, и коза всю поездку спокойно сидела на сиденье. © TheHollyMan / Reddit
- Еду я сегодня в автобусе, и тут водитель объявляет по громкой связи: «Уважаемые пассажиры, наш автобус входит в зону повышенной турбулентности, просьба не беспокоиться». Потом через пару секунд добавляет: «И это, держитесь там покрепче». И тут автобус начинает скакать по ямам-колдобинам в течение секунд сорока, стоящие пассажиры аж до потолка подлетали. Так вот, спасибо тебе, водитель, за предупреждение и поднятое настроение. © Guatemala / Pikabu
- Однажды я ехал на автобусе домой, зашла женщина. Я замечаю, что к ее шапке приклеена ветка. Не веточка или палка, а ветка. Как будто она сражалась с деревом и проиграла. Она выглядела очень расстроенной и застенчивой. В итоге просто спряталась в задней части автобуса и закрывала лицо газетой. Все еще не могу понять, почему она просто не убрала эту ветку. © figureskatingaint*** / Reddit
- Летел домой на самолете. Человек, сидящий рядом со мной, продолжал засыпать и валиться на мое плечо. Я спросил одного из стюардов, могу ли я перебраться на пустое место. Потому что он сделал это 5 или 6 раз за час после того, как я попросил его остановиться. А этот пассажир поворачивает голову и говорит: «А я и не засыпал». © SuperBoredAtWork / Reddit
- Был жаркий день, 40 °С, в Сиднее, старый поезд без кондиционера. Окна не открываются. Какой-то мужчина открывает пластиковый пакет и начинает есть вареные яйца. Запах был просто пыткой. © Uknown author / Reddit
- Сестра купила новую книгу. Ехала в метро, зачиталась и пропустила свою остановку. А потом вообще заснула. Проснулась, а перед ней стоит машинист поезда, пустой вагон. Она спрашивает: «Что случилось?» А ей в ответ: «Девушка, метро не могут закрыть из-за вас!» © Mishanya99 / Pikabu
- Я в 30 выглядела на 18. Муж выглядел на реальные 33. Едем в автобусе. Я у него на коленях. Бабка рядом: «Катаются малолетки, а потом детей родителям подкидывают». Люди напряглись. А я говорю: «А что, вам завидно? Мы уже троих сыновей накатали. Скоро за дочкой пойдем. Попробуйте, может, и у вас получится». Народ ржал. © Лана Ковалевская / Dzen
- Ехала сегодня в автобусе. В один момент он резко свернул, и так получилось, что я упала на колени рядом сидящего парня. Я извинялась, но не могла встать. Тогда он посмеялся и сказал: «Да лежи уже». Такого стыда я еще не испытывала, так как проехала до его остановки на его коленях… Но есть и плюсы: завтра мы идем в кино. © Палата №6 / VK
- Мне на ногу наступил мужчина в трамвае. Я промолчала. Наступил еще дважды. Я сказала: «Простите, вы мне уже третий раз на ногу наступаете!» А он мне: «Что ты сказала? Я? Тебе? Так не подставляй ее под мою!» Что ж, речь говорит сама за себя. Спорить я не стала. Но к тому мужчине подошел другой, который продолжил отстаивать оборону моей ноги вместо меня. Извинения от того бугая он так и не добился, но все равно было приятно, что за меня вступились. © Палата №6 / VK
- На остановке заходит миниатюрная девушка и никак не может закрыть дверь. После нескольких неудачных попыток водитель советует: «Закрывай так, как будто от мужа уходишь!» Девушка смущенно в ответ: «Нееее, нельзя, я только недавно замуж вышла». © Палата №6 / VK
- Папа ехал на дежурном трамвае с ночной смены. Сел на конечной, трамвай полностью пустой. Заходит бабулька и говорит ему: «Уступи место, сынок». Папа ей отвечает: «Так трамвай же пустой!» А бабуля выдает: «Так ты ж сиденье нагрел, сынок». © Палата №6 / VK
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Комментарии
Думала, истории про полупустой автобус и выпихивание с места только в сети бывают.
Но вот в прошлую пятницу еду в двойном автобусе, мест навалом, снаружи ливень и пассажиров мало.
Сижу нна узком полуторном сиденье недалеко от двери, рядом держу громадный пакет с вещами.
Заходит габаритная тетка и из всех возможных мест выбирает то, нна котором лежит мой пакет.
Показываю ей, что места вокруг есть - и двойные, и одиночные.
Но ей вот до усрачки надо, чтоб я взяла пакет нна колени, а она смогла плюхнуться тут.
Странные люди, если не сказать хуже)