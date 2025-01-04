17 историй из общественного транспорта, которые запомнились на всю жизнь

Ну я тоже всегда спокойно сижу, не встаю в проход, когда самолет еще не остановился даже. Все равно же идти некуда. Да и потом, встаю только когда у моего ряда люди двигаться начинают - какой смысл в неподвижном стоянии? Но если бы меня попросили - выпустила бы конечно.