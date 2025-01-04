что за новое слово "кипеж"? Или это я всегда неправильно говорю "кипиш"?
17 историй из общественного транспорта, которые запомнились на всю жизнь
Поездка на общественном транспорте обычно не сулит особых приключений. Но иногда в пути встречаются такие попутчики, которые делают незабываемой любую дорогу. Причем некоторых из них и хочется стереть из памяти, да не тут-то было.
- Летели из Турции. При посадке в самолет начался какой-то кипеж. Оказалось, что проблема в следующем: отца почему-то не могут посадить рядом с 7-летним сыном. Папаша уже орет: «Я — отец! Это мой сын, и я должен сидеть рядом!» И тут от экипажа поступает предложение, мол, у нас есть одно свободное место в бизнес-классе, можете сесть там. На что отец с воодушевлением как гаркнет: «Так, сын, ты же уже взрослый, посиди здесь, а я буду оттуда за тобой присматривать». Я аж хрюкнул в голосину с этого бати года. © decaht42 / Pikabu
- Однажды ехала в командировку. Было мне 37 лет, выглядела я совсем не легкомысленно. Лежу в купе, читаю книжку. Заходит мужичок средних лет, а с ним мадам. Она глянула на меня и такое лицо сделала, будто ведьму увидала. Дама вышла, поезд тронулся. Всю дорогу, где связь ловила, мужик ей звонил и докладывал: «Нет, не познакомился. Нет, читает». А потом как спросит: «Как вас зовут?» Я ответила. Слышу, он говорит в трубку: «Нет, даже имя еще не знал». Очень хотелось потроллить эту парочку и застонать громко, но тогда, думаю, у мужика было бы мало шансов на спокойную жизнь. Ну и терпение у него! © LiliaF / Pikabu
- Летом 2015-го ехала в поезде. Навязчивые попутчики мотивировали договориться с проводницей перейти в свободное купе и ехать одной. Но она что-то перепутала, и в мое купе на следующей стоянке зашел парень. Все началось с его вопроса: «Куда едешь?» Полумрак, его глаза, голос... Все стало ясно с первых минут. Но тут очередная остановка, и меня выгоняют из «моего» купе в соседнее. Ночь мы ехали совсем рядом, через стенку, однако утром я уже была в другом городе, зная только его имя. Больше ничего. Все могло бы на этом закончиться, но нет же! Я решила его найти. В группе железной дороги нашла девушку, которая работает в кассе, поговорила с ней, и совсем скоро у меня были данные молодого человека. Я тут же его нашла и написала ему. Он был в шоке, сказал, что искал меня и очень жалел, что не взял номер. Сейчас у нас дочь, и не было бы нашего счастья, если бы не та самая девушка-кассир, что согласилась мне помочь. © Подслушано / Ideer
- Родственник рассказал. Сели они в купе с племянником вечером, легли на верхние полки и переговариваются потихоньку. Третий пассажир им: «Может, спать будем? Мешаете...» Утром этот мужчина, злой и не выспавшийся, говорит: «Вы так храпели, что я так и не уснул. Лучше бы разговаривали!» © kislyanin / Pikabu
- Когда я была молодой мамой, мне выпало счастье 5 часов лететь ночным рейсом с ребенком, которого начало тошнить еще в аэропорту. Я была измотана, мой малыш был измотан и болен. Рядом с нами, на кресле у прохода, сидел молодой незнакомец, которому пришлось волей-неволей наблюдать за нашей жизнью. Где-то в середине полета этот милый мужчина наклонился ко мне и сказал: «Ты — хорошая мама». Моему ребенку уже 26 лет, но я до сих пор помню тот полет и то, как сильно мне помогли эти несколько слов. © Remarkable_Ad3379 / Reddit
- Ехала я в плацкарте. Три купе занимали мужики-вахтовики. Они, как вошли, сразу врубили музон и начали петь и барагозить. Я не выдержала и, переорав музыку, прочитала им нотацию. Они примолкли и почти все уснули. Пришло время мне выходить. Я вытащила вещи. Вдруг один из мужчин подбегает ко мне, выхватывает мой чемодан и сквозь зубы говорит: «Я все равно посмотрю, что у тебя за мужик!» © mamagalaktika / Pikabu
Все время читаю рассказы про шумных солдатиков, вахтовиков, и ни разу н-а таких не попадала. А н-а плацкарте наездила дофига тысяч километров...
- Мы с мужем тогда еще жили в разных городах, виделись по праздникам. Еду я к нему в сидячем вагоне. Часов 5 утра, подъезжаем. Звоню в такси. Называю адрес, куда меня везти, кладу трубку. Тут в соседнем ряду непонятный мужчина говорит: «Я услышал, что вам туда-то. Я там же живу. Давайте такси на двоих возьмем?» Бурчу что-то невразумительное: и отказать некрасиво, и парень не внушает доверия.
Как только поезд приехал на платформу, стараюсь свалить побыстрее. Пока иду, оглядываюсь. Радуюсь, что мутный тип нигде не маячит. Подхожу к месту посадки в такси, рядом никого. Тут как из-под земли возникает попутчик со словами: «О, а я вас искал!» Делать нечего, садимся. Хотя мысли крутятся разные, в основном гнетущие. Молча едем.
Подъезжаем к дому, я говорю водителю: «У этой парадной остановите». Чувак радостно: «О, и мне сюда!» Я совсем приуныла. Вышли из такси, я продумываю пути отступления. Тут попутчик спрашивает: «а вы из какой квартиры?» Понимаю, что ему ничего не стоит назвать соседнюю, но отвечаю: «Из 4». Как и следовало ожидать, он радостно: «Ничего себе, а я из 3!» Я уже готова звать полицию и оказывать сопротивление, но тут подозрительный ночной попутчик добавляет: «Так вы — девушка Семена?»
Вот в этот момент огромная такая глыба упала с моих плеч... Я поняла, что это действительно сосед. Уже 8 лет живу по этому адресу, но так ни разу его больше и не видела. Удивительное совпадение! © Unknown author / Pikabu
- У меня между самолетами была пересадка 40 минут. В первом из них секретарша забронировала мне место у окна. Самолет прилетел с опозданием в 10 минут. Народ выходит, а соседка моя со среднего ряда спокойно сидит. Я прошу меня выпустить, а она с милой улыбкой заявляет, мол, не волнуйтесь, нас здесь не оставят. Выдыхаю, достаю билет, показываю ей, что у меня вылет уже через 20 минут! И что вы думаете? Эта дамочка с той же милой улыбкой выдает: «Ну, надо было думать. Теперь придется на другом лететь». И сидит, как сидела... Короче, я сообщила ей, что сейчас через нее прыгать буду, а с моими 100 кг и 172 см роста это весело будет и мне, и ей. В итоге практически перелезла через нее. А вот люди, которые выходили, оказались с пониманием, пропустили. Впереди нашлась еще парочка со стыковочного рейса. Нам стюардесса на бегу крикнула, что сообщили уже о задержке и что нас там ждут. Хорошо, что у меня багаж транзитом шел, в руках только сумка была. Успели! © Марина Сурикова / Dzen
Ну я тоже всегда спокойно сижу, не встаю в проход, когда самолет еще не остановился даже. Все равно же идти некуда. Да и потом, встаю только когда у моего ряда люди двигаться начинают - какой смысл в неподвижном стоянии? Но если бы меня попросили - выпустила бы конечно.
- Летели с Кубы в экономе. Рейс задержали на 2 часа. Сидим в аэропорту с женой, ждем, рядом девчонка молоденькая книжку читает бумажную. А я эту книжку как раз прочитал недавно, ну, мы и разболтались. Час потом протрындели втроем, затем я сходил и купил еды, всех угостил. Заходим в самолет, а нас с женой пересаживают в бизнес-класс! Оказалось, девочка — дочка главного пилота. Красота! © SeichNew / Pikabu
- Я ехала на поезде домой из университета на похороны моего любимого дедушки. Вагон был переполнен. Я села на пол у двери в тамбуре так как не было сил 5 часов стоять. Двое мальчишек лет 8-10, которые играли рядом, спросили меня, что я делаю, куда еду. Я сказала им, что еду домой, но сесть некуда. Они побрели дальше, а затем один вернулся с пакетом сладостей, а второй нашел мне свободное местечко. Это было почти 20 лет назад, но я все еще плачу, вспоминая их заботу. © Quik_Brown_Fox / Reddit
- Дядя попросил встретить с поезда его родную сестру. Захожу в купе. Таких возмущенных взглядов, направленных в сторону моей родственницы, я в жизни не видел! Как потом выяснилось, тетя, оказывается, везла 2 банки черной икры в подарок брату, но при этом забыла дома продукты, припасенные в дорогу. Денег у нее практически не было. Соседи по купе накрыли себе шикарный стол, но ее угощать не стали. Ну, она потерпела, потом проголодалась и купила буханку хлеба. Ну, и начала делать себе роскошные бутерброды с черной икрой на завтрак и на обед. Люди смотрели на нее, как на врага народа. © Александр Дутов / Dzen
- Я в молодости была красивой. Как-то раз поехала в командировку. Смотрю: на перроне бабка на костылях с ногой в гипсе провожает лысеющего сыночку-корзиночку. Оказалось, нам с ним ехать в одном купе. Его маман увидела меня, на костылях влезла в вагон, постель сыночке расстелила, строго зыркнула на меня, потом на сына и заявила: «Ты тут, сыночек, только ни с кем не знакомься!» Проводник не мог ее выпроводить. В последний момент даму все же высадили, и она в окно мне показала кулак. А сыночка ее с невинным видом так и пролежал всю дорогу, загадочно глядя на меня. © Budem****i / Dzen
- Я каждый день ездила на электричке из одного города в другой. Однажды на сиденье у окна рядом со мной оказалось большое грязное пятно — кто-то размазал там жвачку. Когда другие пассажиры заходили в вагон, они неизменно спрашивали, можно ли им сесть там, а я отвечала: «Можно, но сиденье испачкано», и они шли дальше. Примерно после 10 повторений все остальные пассажиры вагона начинали смеяться каждый раз, когда это происходило.
И вот подошла очередная дама с этим вопросом, я ей ответила, а она мне: «Да не проблема!» Потом она протянула руку и вытащила глянцевый журнал из спинки сиденья, бросила его поверх отвратительной субстанции, протиснулась мимо меня и села. Я была в полном восторге от ее смекалки. Оказалось, что она работает преподавателем в университете и решение проблем — ее профиль. Мы сразу нашли общий язык. © heurrgh / Reddit
- Я была я замужем за горячим мужчиной. Провожает он меня на поезд. Заходим в купе, а там три мужика. Я мужу улыбнулась, мол, ну, как обычно. И тут мой бородатый супруг говорит: «Я нашим позвонил, тебя встретят». За всю поездку ни один мужик со мной даже не заговорил! © fedor2525.tchernysheva / Dzen
- 1 января, раннее утро. Полетели мы в маленький финский городок Ивало на лыжах кататься. Ну, понятно, в какой кондиции люди 1 января загружаются в самолет... И тут молодой парень очень вежливо, старательно выговаривая слова, спрашивает моего мужа: «Скажите, а вы тоже в Ивало летите?» Муж, не поведя бровью: «Ну что вы, мы раньше выходим». Тишина в ответ. © Юлия Иванова / Dzen
- Ехала в купе. Моя полка была нижняя, сверху был мужчина немного моложе меня, а напротив — два парня-итальянца, хорошо говорящие на нашем языке. Мужчина ехал с поминок. После посещения вагона-ресторана он подсел на мою полку поговорить «за жизнь». Сказал, что плохо ему очень, душа болит, похоронил дорогого человека. Я спать хотела, но мужественно слушала про всех родных и знакомых этого мужчины. Часа через 2 его начало отпускать, он поблагодарил меня за то, что выслушала, сказал, что на душе стало намного лучше, и вышел по своим делам. Парень с полки напротив вскочил, почти вплотную приблизил свое лицо к моему (я даже испугалась) и изумленно спросил: «Вам что, вправду было интересно все это?!» Мне стало смешно, но я так же широко открыла глаза, постарались напустить серьезности и с честным видом выдохнула: «Безумно интересно!» Оба итальянца потом на меня поглядывали с опаской — вдруг я не в себе. © Алиса Fox / Dzen
- Ехала в поезде на выходные к подруге и мне попался очень интересный попутчик. Сначала он показался мне совершенно обычным: долго молчал, что-то в телефоне смотрел, а потом, видимо, не выдержал и решил пообщаться, начал допрашивать, почему я грущу. Я такое не люблю, поэтому пыталась убежать от разговора. Тогда он начал приколы рассказывать, шутка за шуткой, и мне становилось все более и более интересно. Все 4 часа в результате мы болтали, он смешил меня до боли в животе и до слез в глазах, я была в восторге. Оказалось, что назад мы тоже возвращаемся в один день, поэтому взяли билеты рядом и в одном поезде. Жаль только, что при покупке билетов нельзя указывать, приколист ты или нет, — так бы я всегда покупала места возле веселых людей. Если бы можно было, поставила бы этой поездке миллион звездочек! © Палата № 6 / VK
Курьезные истории могут происходить не только в общественном транспорте, но и вообще где угодно, например, в магазинах и на рынках.
Комментарии
Когда я еду в ОТ, хочется повесить табличку "Отъ*битесь! Я просто еду по делам!" Но почему-то я располагаю людей к потрепаться... А если учесть, что у меня дома три мужика, которым от меня постоянно что-то надо, и по работе постоянное общение.... ыыыыыы...