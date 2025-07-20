то есть не посмотрела, что порошок для ручной стирки (раз пена полезла), да еще и с отбеливателем, и при этом купила три пачки?🤔
15 историй о том, как желание сэкономить привело к непредсказуемым последствиям
Желание сэкономить — похвальное побуждение. Но некоторые люди, пытаясь сберечь свои кровные, переходят всякие границы. В этой статье мы решили рассмотреть трагикомичные случаи того, к чему привела жажда выгоды, и собрали истории из открытых источников. Статья покажет, как важно соблюдать баланс между экономией и здравым смыслом. Бонусом к статье будет позитивная история о том, как экономия на выпускном платье неожиданно окупилась годы спустя.
- Встречались с парнем почти 3 года, все шло к свадьбе, пока не произошел один случай... Пошли мы на выходных за покупками. А перед тем парень еще через приложения выискивал, где что можно выгоднее купить. И вот идем мы по магазину, решила колготки себе на работу взять, а то мои уже все в зацепках. Беру, кидаю в корзину, и вдруг он как заорет: «Ты че? У тебя есть колготки! Зачем тебе третьи? Их нет в нашем списке покупок! И вообще, как ты так сразу берешь, ты сравнила цены в разных магазинах?» И выкладывает колготки из корзины. Короче, в тот же день я собрала свои вещи и уехала к родителям. Не хватало еще планировать покупку колготок за месяц или ждать акцию на них. ©
Рабочие истории / VK
- Зашла в магазин за порошком, а там акция: «Купи три — заплати как за два!» Взяла. Пришла домой, засыпала новый порошок в стиралку, включила, пошла дальше наводить чистоту. Но пока я занималась раковиной, из ванной раздался странный звук. Прихожу и офигеваю: из стиралки идет пена! Причем ее столько, что уже вылезает наружу! Вытерла потеки, через время иду доставать вещи со стиралки, а они почти все белые! А засовывала цветные. Ну зато сэкономила... © Мамдаринка / VK
- Знакомый сделал ремонт в квартире и поставил выключатель в ванной внутри. Мол, так он будет экономить на том, что свет не горит, пока он входит в ванную или выходит. Никогда не видел его таким офигевшим, как в тот момент, когда я ему сказал, что он за переустановку выключателя отдал в почти в 400 раз больше, чем сэкономит за год. Потому что там копейки сущие выходят: в год всего 6 часов электроэнергии тратится, а он уже 8 сотен рабочим отдал. © Подслушано / Ideer
- Не могла забеременеть 6 лет. Оббегали с мужем всех врачей, но все без толку. При этом врачи в один голос твердят, что мы здоровы. Уже отчаялась. И тут — на тебе! — сработал закон подлости. Пошла я как-то в магазин косметики и бытовой химии, решила сэкономить и... взяла по акции свои любимые прокладки. На год вперед нагребла, так как надежды забеременеть почти уже не осталось. И что вы думаете? В том же месяце появилось 2 полоски. Кто бы мне раньше подсказал, что нужно было просто прогневить вселенную. © Мамдаринка / VK
Прокладки понадобятся после родов - через 9 месяцев или женщина планирует всё время ходить беременной?
- Есть две знакомые семьи. Первая: покупают дорогие шампуни, ковры, итальянские диваны, но живут в однокомнатной квартире без ремонта. И за границей ни разу не были. Вторая: экономят на всем, заряжают телефоны на работе, закупаются оптом, питаются крупами и макаронами, даже в туалет дома лишний раз не ходят, но при этом посещают дорогие курорты и спа. Такие непохожие, но при общении одинаково любят хвастаться своим достатком и поучают всех, как нужно жить. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Есть у меня девушка, живем сейчас вместе, переехал к ней с другого города и все бы ничего, но есть в ней один и для меня это прям огромный минус — она очень экономная. Начнем даже с моего переезда, вместо того, чтобы добраться к ней за 4 часа, я ехал целый день, потому что автобусами и поездами дешевле, чем на самолете. Продукты мы закупаем в определенные дни, когда есть акции в магазинах. Да что там продукты? Я забыл, когда держал в руках нормальную упаковку от шампуня, у нас одни пробники, будь это духи, шампунь или гель для душа, ибо пробники это экономнее! Я считаю, что это не экономия, а маразм. Я зарабатываю хорошо, она тоже немало, но тем не менее живем мы вот так. Разговаривал с ней, объяснял. Но все без толку. Живем на мои деньги, везде расплачиваюсь я, свою зарплату она откладывает, не знаю на что. Если я без ее ведома пойду делать покупки не по акциям, то все, скандал дома гарантирован. © Рабочие истории / VK
- Я очень люблю красивую и дорогую одежду. Зарабатываю не заоблачно много, но хватает. С каждой зарплаты стараюсь выкроить себе деньги на новые туфли или жакет. И плевать, что потом остаток месяца живу на овощах и крупах. Зато у меня реально крутой гардероб, собранный с любовью и аккуратностью. И в связи с этим до чего же я не люблю делиться своей одеждой. Приехала сестра в гости с ночевкой и обязательно просит домашний халат и пижаму. Пришла подруга летним вечером в одной футболке: «Ой, одолжи кофту, до дома дойти». И так постоянно. Особо обнаглевшие просят дать платье на свидание или туфли на фотосессию. Я бы спокойно давала, и жалко не было, если бы они обращались с моими вещами бережно. То месяцами жду, когда мне вернут дорогущие каблуки, а потом их возвращают со стоптанными набойками и царапинами на носках. То забираешь платье после фотосессии подруги, а оно порвано. Стала отказывать, так я теперь для всех жадина, которой вещи важнее отношений с близкими. А мне и правда жалко! Многие из тех, кто просит шмотки, зарабатывают больше меня и могли бы спокойно позволить себе вещи такого уровня, если бы не разбазаривали свои деньги. © Подслушано / Ideer
«Связала вот такие многоразовые салфетки, которые можно использовать как полотенца для посуды, мочалки, подставки и прихватки»
- Подруга не тратится на маникюр и педикюр, а ходит моделью к разным мастерам. Если у моего мастера в салоне ищут моделей, я всегда пишу ей, чтобы она успела записаться. Прайс там выше среднего и качество услуг отличное. А у моделей они берут только за материал либо вообще не берут с них денег. Зачем отказываться от такой возможности?
- Собралась в отпуск в Италию. Купила самый дешевый билет без багажа, и чтобы провести побольше вещей, но при этом не заставили доплачивать, пришлось пойти на разные уловки. Помимо того, что я оделась как капуста, еще взяла водонепроницаемый чехол для телефона и напихала туда маленьких шоколадок на подарки друзьям. Спрятала его себе под толстовку. Также взяла подушку на шею и напихала внутрь нее топики и шорты, которые не влезли в ручную кладь.
«Вместо того чтобы выбросить кошачье дерево и купить новое, я заказал 300 футов сизалевой веревки за $17 и заменил ее самостоятельно»
- Решила полгода назад вести экономный образом жизни. Начала с простого: зимой стала подкупать товары длительного срока годности, которые могут полежать. Покупала по акциям и скидкам. На даче весной сделала огородик. Посадила всякого: лучок, петрушку, огурчики, помидорки, морковку и картошку. Самое большое разочарование я получила от огорода. Из-за жаркой погоды почти все высохло. Получалось на дачу приезжать раз в два дня (в лучшем случае), но этого оказалось очень мало для нормального полива. Первыми загнулись огурцы и помидоры, а потом и все остальное. Я угробила очень много времени на огород, а в результате собрала картошки меньше, чем сажала, да и она размером с горох. Крупы и консервация тоже не порадовали. В гречке и рисе завелись жучки. Четверть банок вздулась (всякие консервированные ананасы и горошек). Сэкономить не получилось и на этом. © admin / y-story
- Жена регулярно ходит на маникюр. Считаю, что это полная чушь. Решил один раз сходить с ней и посмотреть на что уходят деньги. Пока ждал, девушка нанесла лосьон на мои руки и сделала массаж. Я чуть не прибалдел от блаженства. Это высосало из тела весь стресс. Тогда я предложил жене по очереди делать друг другу такой массаж рук. Подобные мелочи помогают справиться со стрессом в жизни. Может быть, и ее походы в салон станут реже. © Original-Arm-7176 / Reddit
- Я была маленькой, и у нас не было денег. Мама таскала меня за продуктами на оптовую базу. Фрукты покупала дешевые, из тех, что на выброс, печенье поломанное со скидкой и так далее. Я решила: вырасту и все буду покупать в ближайших магазинах, не считая копейки. И вот я выросла, хорошо зарабатываю. На обеденном перерыве бегаю на оптовую базу и покупаю помятые фрукты, уцененные консервы, ломаное печенье. Смысла излишне тратиться на продукты не вижу. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
«Сделал кошачью когтеточку из мусора. Мои кошки ее просто обожают»
- Мой дядя всегда был мастером экономии. Они в семье не покупают сахар, а собирают маленькие пакетики из заведений. В фастфуде можно еще и попросить, чтобы тебе дали побольше сахара. А для подарков он выискивал пробники разных брендов, которые можно получить бесплатно либо купить за половину цены. Поэтому, когда он притащил мне в подарок пробники мыла, моя мама была в полном шоке.
- Не скажу, что мы с семьей живем слишком бедно, но уж точно не жируем. Из-за постоянной нехватки денег стал после основной работы подрабатывать таксистом. Теперь, появились хоть какие-то свободные деньги, нет жесткого графика работы. Минусы тоже есть: неадекватные пассажиры и безумная усталость. А вот жена нашла необычный способ экономии семейного бюджета. Она стала готовить очень недорогую, но вкусную еду. Если отваривает мясо, то на бульоне делает суп, а из мяса готовит какую-нибудь поджарку или пирог. Вообще, у нас часто на столе стали появляться пироги, пирожки, домашний хлеб, ватрушки с сахаром, всевозможные крендельки и пончики. Почти каждый день жена делает что-нибудь вкусненькое. Самые любимые блюда у детей — расстегаи с рисом и луком и трехслойная кулебяка. Стали больше покупать капусту, морковь, картошку. Осенью снова начали заниматься консервированием. Дети рады выпечке, да и я обожаю сдобные ништяки. Жалко только жену, ведь ей приходится после работы почти до ночи возиться на кухне, чтобы вся наша мужская орава была сыта. © admin / y-story
Бонус
- Когда я заканчивала школу, денег у нас не было совсем. Жили на кашах, экономили на всем, о выпускном даже говорить боялись. Но платье нужно было. Мама посмотрела на шторы в спальне, вздохнула и сказала: «Будет тебе платье». Сшила сама на своей старенькой машинке. Получилось бомбически. Никто и не понял, что это были шторы — все только хвалили. Я потом поступила на маркетинг на бюджет, выучилась с отличием. Но вскоре после этого мама осталась без работы. Я вспомнила ту штору и говорю: «Шей платья, я буду продавать». Она начала, я оформила соцсети, наладила продажи. Сейчас шьем на заказ, клиентов все больше, мама счастлива, я тоже. А началось все с того самого платья из штор. © Не все поймут / VK
Как мы видим, иногда стремление к экономии может привести к конфликтам в отношениях и даже разрушить их, а также привести к лишним проблемам. А иногда является толчком к разумному потреблению, и люди дают вещам новую жизнь, вместо того чтобы выкидывать их.
А действительно разумные способы сэкономить от наших читателей вы сможете прочитать в другой нашей статье по этой ссылке. А какие способы беречь семейный или личный бюджет есть у вас? Расскажите об этом.
Эта статья носит исключительно развлекательный характер и не является финансовой, медицинской или иной профессиональной консультацией. Перед принятием любых финансовых решений рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным специалистом.
Комментарии
Сама фрукты и овощи частенько покупаю на рынке. И не просто на рынке, а несколько потерявшие товарный вид. Например, несколько помятые помидоры, персики или там поломанную морковку часто продают в 2-3 раза дешевле только из-за "внешности", но при этом все свежее.
"Сдобные ништяки" это конечно вкусно, но каждый день??? В итоге вся мужская орава очень ского превратится в ораву колобков.