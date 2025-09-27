16 арендодателей, которые хотели просто денег заработать, но попали в нехилый такой переплет

3 часа назад

Собственники «лишнего» жилья просто сдают его другим людям, и получают деньги без какого-либо труда. Думаете, все так работает? Наши сегодняшние герои готовы с вами поспорить, и для этого поведали о том, как, казалось бы, простая сдача недвижимости в аренду обернулась для них яркой историей.

  • Думал, сдал квартиру хорошим людям: муж айтишник, жена педагог, двое детей. Но как они меня достали! Звонят по любой мелочи, вплоть до перегоревшей лампочки, и просят приехать. На днях вообще заявили, что у них в туалете ломался ершик для унитаза. Вот зачем мне это информация? Я поеду в магазин и привезу им новый ершик? Молча скинул на карту пятихатку и до сих пор офигеваю от этой «просьбы». © Палата № 6 / VK
  • Сдавала квартиру знакомой. Полгода все было прекрасно, своевременная оплата. Тут она теряет работу и не платит. Параллельно она училась. Я ж как понимающий человек, говорю, что подожду. Но это «подожду» затянулось на 4 месяца. Потом вообще перестала отвечать на телефон. Я звоню ее родителям. Оказывается, они ей каждый месяц высылали деньги на оплату квартиры. А она их прогуливала! Родители выслали мне деньги за все эти 4 месяца. Я попросила ее съехать, мне такие проблемы не нужны. А для себя я уяснила один урок: со знакомыми больше не связываться. © Рабочие истории / VK
  • Мой дедушка недавно начал сдавать квартиру, причем весьма дешево. Все ему советовали поднять плату, но он отказывался. Недавно мама с папой даже небольшой скандал устроили, мол, дед теряет деньги на ровном месте в такое непростое время. Дедушка молча их выслушал, а потом рассказал, что сдает квартиру молодой женщине с ребенком, у которой сейчас финансовые трудности. Более того, он даже иногда им с продуктами помогает, ибо хочет, чтобы у них было все хорошо. Мое уважение к нему сразу возросло, а вот за родителей немного стыдно. © Не все поймут / VK
  • Наш арендатор позвонил, выражая беспокойство: Чарли, всеми любимый дикий, но очень дружелюбный кот, внезапно перестал есть дорогой корм, который он ему покупал. Мужчина сильно переживал, что кот заболел. Мне пришлось объяснить, что другие жильцы тоже подкармливают Чарли, поэтому кот просто сыт и прекрасно себя чувствует. Услышав это, наш арендатор в шутку назвал Чарли «предателем» и посетовал на потраченные на корм деньги. © perpykins / Reddit
  • Как-то сдавала одну из своих квартир, приходит пара. Им все подходит, но тут женщина говорит: «Можно заменить входную дверь?» Я говорю: «Вы имеете в виду замок?» «Нет, — говорит, — всю дверь полностью. Мы в целях безопасности везде, где живем, требуем замены входной двери». Я сказала, мол, за свои деньги можете менять. Отказались. Слава богу.
  • Сдаю квартиру посуточно. Есть у меня увлечение — рисование. Пишу картины не на профессиональном уровне. Что-то висит дома на стенах, что-то отвожу в съемную квартиру. Там целая пустующая стена, вот ее и украшали 9 моих рисунков. Неделю назад жила женщина 3 дня. Поехать забрать ключи сразу не смогла, она их оставила в почтовом ящике. Когда приехала на квартиру, обнаружила, что нет моих картин, а именно 5-ти штук! Может она подумала, что это какие-то дорогостоящие картины, я не знаю, но сам факт. Залог в тысячу рублей я ей не вернула, чтобы в дальнейшем не было желания забирать что-то из чужих квартир. © Рабочие истории / VK
  • Моя квартирантка, которая снимает жилье по очень низкой цене (мы давние знакомые), недавно пожаловалась на боли в спине из-за матраса, которому меньше четырех лет. Она попросила купить новый, мотивируя это тем, что «я же хорошо забочусь о твоей квартире». Еще бы, ведь за те деньги, что я с нее беру, у нас в городе можно снять разве что гараж.
  • Пришла девушка снимать дом. Она повернута на фэн-шуй, просила ванну перенести на кухню, на участке сделать зону барбекю, лестницу тоже переделать.
  • Сдавала квартиру через знакомого. Ну вроде нормальный парень, приличный. Думаю, ну ок, мне как раз уехать надо было. Через месяц возвращаюсь, открываю дверь и просто выпадаю. В квартире не просто кто-то живет, а живут. Три семьи. С детьми, с кастрюлями, с раскладушками, с клеткой для кролика. Посреди комнаты свет, камера, человек с микрофоном и табличкой «дубль три». Я стою в шоке, спрашиваю: «Вы кто вообще?» Девушка с ресницами до потолка спокойно говорит: «Мы снимаем реалити, не мешайте, сейчас сцена как Лена узнает про измену». Какая Лена? Какая измена? Это моя квартира. Один из мужиков, кстати, ел мои хлопья, а ребенок катался на пылесосе. Только с участковым удалось их выгнать. © Не все поймут / VK
  • Сдаю квартиру, пришла на просмотр молодая пара, ждущая ребенка. И все бы ничего, но эти товарищи безапелляционно заявили, мол, вы же указывали, что есть все необходимое для проживания. На мой логичный вопрос, они мне выдают: «У нас ребенок будет, поэтому нам нужна детская кроватка. А еще пеленальный столик, стерилизатор для бутылочек, ну и уже надо стульчик для кормления заранее взять, мы готовы купить сами, чеки вам предоставим, вычтем эту сумму из арендной платы».
  • Сдавала квартиру двум девушкам, составили договор с указанием всех предметов. Через месяц они звонят и говорят: «Сгорел электрический чайник, купите срочно». Я их пожалела, думаю, молодые еще, принесла чайник. Через некоторое время опять звонок, заявляют, что перегорели лампочки и засорилась мойка на кухне. Я им в ответ: «Верните назад чайник, больше не беспокойте!»
  • У меня была подобная квартирантка, говорит: «Я закажу онлайн себе новые коврики, полочки, умный чайник, робот-пылесос, а вы оплатите с тех денег, что я вам скинула за квартиру. Я говорю: «А ничего не попутала? Открывай договор, читай внимательно».
  • Моя соседка сдает квартиру. Поселились очередные квартиранты. Неделю назад появляется муж соседки с незнакомой женщиной. Я думала, очередная квартирантка, а он, оказывается, с ней встречается в этой квартире и берет плату с жильцов поменьше, лишь бы жене не рассказывали. Я случайно увидела. Вот теперь думаю, говорить соседке или нет. © Подслушано / Ideer
  • Сдавала квартиру женщине. Звонит мне в панике: из стен доносится странный гул. Зову ремонтников. Те приехали, ничего. А тетенька все не унимается, стены гудят. И вот через неделю заявляет, мол, я сама все поняла и требую устранить проблему. Соседка держит пчел внутри стен, чтобы собирать мед. Потом сказала, что сама разберется, если мы не против. © rasputia2 / Reddit
  • Сдавали квартиру. Все было окей, и тут тишина: аренду не оплатили. Думаю, подожду пару дней. Написала — везде в блок кинули. У знакомых выяснили: они съехали... месяц назад! Пошли с видеофиксацией проверять квартиру и офигели. Там на полу детские резинки, носки, карандаш для глаз, на кухне кружка с заплесневелым чаем, в холодильнике целая экосистема на одиноком овоще. Ладно хоть газ перекрыли. А дальше — хардкор. Межкомнатная дверь проломлена насквозь (чем её били?!), форточка выломана и лежит на полу. И вишенка на торте — счета за коммуналку, от которых у меня прибавилось седых волос. В итоге: съехали молча, ключи не вернули, долги оставили. А ведь жили годами и всё было нормально. Стоит немного ослабить контроль — и всё летит к чертям. Сижу и думаю: неужели они всерьёз считали, что договор с юридической силой — это так, бумажка для красоты? В общем, пошла к адвокату писать досудебную претензию. © Подслушано / Ideer
  • Мне позвонил мужчина, хотел забронировать квартиру, поговорили и я отправила ему геоданные квартиры. И тут мне звонит женщина и как-то странно спрашивает о моей жизни. Я не сразу поняла, кто такая эта мадам. И тут она выдает: «Тебе не стыдно уводить чужих мужей?» Я в этот момент офигела так, что аж замерла. А она продолжает: «Зачем ты свой адрес отправляешь моему мужу?»

Не хватило? Держите подборку из противоположного лагеря — истории от арендаторов, которым тоже есть что рассказать.

