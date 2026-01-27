Почему Лиля делала тест у Влады? Почему Влада об этом не знала?
16 историй о новости, которая застала всех врасплох — в семье будет пополнение
Сообщить семье и друзьям о предстоящем пополнении — событие волнительное. Кто-то сразу же звонит или пишет в общий чат, кто-то придумывает нестандартные способы и устраивает шоу. А в некоторых ситуациях о беременности раньше самой мамы узнает кот или, что еще необычнее, начальник. Мы собрали истории, которые на любом семейном торжестве вызовут слезы счастья и улыбку радости.
- В шесть утра позвонил брат. Я так рано никогда не встаю, поэтому для меня это стало неожиданностью. Попросил срочно приехать к нему. Приезжаю, он испуганный открыл дверь и говорит: «Мне вчера Витек позвонил. Сказал, что к его Владе моя Лиля заходила. И Влада нашла в мусорке, ну, случайно, положительный тест на беременность». У меня было много вопросов, но самый главный — почему он это обсуждает со мной? Спрашиваю, готов ли он к отцовству. Решили, что готов. Тем же вечером Лиля все ему рассказала, а он достойно отреагировал. © Палата № 6 / VK
- Утром вышла из ванной, муж спит. Бужу его, говорю, что беременна. Он такой: «Ага». И дальше спать. Я пошла на работу собираться. Тут он выбегает: «Что, как?!» Нам до этого сказали, если я и забеременею, то это будет чудо. Мы решили сразу начать пробовать, хотя еще даже не поженились, только деньги копили на свадьбу. И вот — с первого раза, блин! © shumilenko1590
- Сестра зашла к нам в гости. Она заметила крошечные туфельки, которые мы символически купили для нашего малыша. Нам пришлось рассказать ей о беременности, ведь она подумала, что это обувь для нашей кошки. © mothercom / Reddit
- Решила сообщить мужу о беременности торжественно в кафе. Выходим из подъезда, а на крыльце сидит котенок и странно поджимает лапку. Поехали к ветеринару. Нужно было сделать снимок. В кабинете врач спрашивает: «Беременные или лица младше 18 лет есть? Выходим». Я молча пошла, а муж стоял с такими глазами ошарашенными. Наверное, доктор так и не понял, что поучаствовал в таком интересном событии.
- Мы с мужем почти год пытались забеременеть. Как-то мой начальник в конце дня спросил: «Ничего не хочешь мне сказать?» Я отрицательно покачала головой, ведь пока новостей не было. А вечером сделала тест, и он оказался положительным. На работе ко мне сейчас все относятся, как к королеве. © Lizbeli / Reddit
- Рассказала о беременности своей 7-летней падчерице. На следующий день, когда отвела ее в школу, меня поздравляли все ученики, их родители и учителя. Некоторых людей я даже не знала. © pnutcats / Reddit
- Это удивительно, но первыми в моей семье о беременности узнают мужчины. Оба раза я делала тест по вечерам, так вот в течение дня мужу всегда было нехорошо, а кот становился невообразимо ласковым и милым. © Pineapplekissme / Reddit
- Попросили родственников мужа помочь нам поклеить обои во второй спальне. Они сразу спросили, какой дизайн нам хочется. Мы ответили, что, возможно, они смогут нам что-то подсказать. А для вдохновения показали им снимок малыша. © Apple22Over7 / Reddit
- Маме я подарила коробочку с крошечной клубничкой и сказала, что именно такого размера сейчас ее внук. А вот будущему дедушке уже придется покупать что-то крупнее. © sarasomehow / Reddit
- Пришли к свекрови рассказать, что ждем малыша. Она была дама — слезу не выдавишь. Даю ей в руки снимок УЗИ, говорю: «Это тебе на праздник!» Она смотрит, смотрит. Муж: «Ну, что это?» И тут она cморозила: «Не мой!» © elena_gavraceva91
- Мы с мужем долго шли к нашей беременности. Решили пока никому не говорить. Но на первом же приеме у врача встретили моего брата и его жену. Они пришли по тому же поводу. © silent_reader616 / Reddit
- Когда я рассказывала маме о беременности по телефону, она вела себя как-то очень странно. Было даже неловко. Я не могла понять, что происходит, пока она не призналась: мои младшие братья подслушивали этот разговор. На следующий день о моем положении знал весь городок. © Signal_Information27 / Reddit
- Дело было перед его днем рождения. Я допытывалась, что подарить, а он все отнекивался и не мог определиться. Закончилось тем, что решили завести питомца. Скидывала ему разные варианты, уговаривала на ежика. Все ему не то! О беременности сообщила так: «Надо было определяться с подарком или соглашаться на ежа». © _nezendeya
- 9 февраля узнала, что беременна. Думала своему сообщить в День влюбленных. И вот пошли мы накануне в гости. Там я узнала, что жена его друга тоже беременна, и тихонько мужу шепчу: «Твой друг скоро станет папой». Уже дома говорю, что у меня для него сюрприз. Муж сразу: «Ты беременна?» Я просто конверт ему отдала, а внутри — тест. В общем, было много эмоций. © royafiyeva
- Когда моя мама получила пенсионное удостоверение, спросил у нее: «Ну, каково ощущать себя бабушкой?» Намекал так на пополнение. А она такая: «Что это сразу бабушкой? Не такая я уж и старая». © ser_kl
- Пока я делала тест, муж принимал душ. Я просто протянула ему результат со словами: «Кажется, он положительный». Муж ответил: «Похоже на то». Зато своей маме новость я преподнесла нестандартно. Подарила ей кухонное полотенце с именем ее бабушки и разделочную доску с надписью «Все становится вкуснее, если это готовит бабуля. С любовью, малышка» — и подписала нашей фамилией. Мама сказала, что я всегда дарю трогательные подарки, а потом она начала все перечитывать и осознавать смысл. © Fun-Shame399 / Reddit
Бонус: иногда не только новость о пополнении удивляет
- Родила дочку. Имя заранее не думали, решила уже дома с мужем выбрать. Выходим из роддома. Все родственники в один голос: «Ой, наша Сашенька красавица! Саша, посмотри на бабулю!» Я в недоумении вылупилась на мужа. А он выдает: «Так ты ж сама написала в записке!» Записка действительно была: «Родила быстро. Девочка. Сама 3,2 кг, рост 56 см». Оказалось, что мой муж прочитал «Саша» вместо «сама» и на радостях побежал регистрировать ребенка.
А как вы сообщили или узнали о пополнении в семье? Ждем ваших историй в комментариях.
Комментарии
История с ежом - единственная нормальная)
Без восторженного розового пафоса с туфельками, конвертами, полотенцами и оповещения всего городка 🤔
Ко мне беременной пришли в гости брат с женой, расспрашивали, не страшно ли второй раз. Я такая нa позитиве: «Да нет, всё уже знакомо, чисто как по чек-листу проходишь, никаких волнений, что с тобой происходит. Да и рожать, говорят, второй раз проще». В общем, судя по дате рождения их второго ребёнка, сделали они его прямо в тот же день.
Люди бывают странными. Узнать о беременности, особенно о первой — это само по себе достаточно... эмоционально насыщенное событие, чтобы ещё устраивать вокруг него «танцы с бубнами» для мужа и других членов семьи.