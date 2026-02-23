20 самодельных вещей, на которые можно смотреть бесконечно
В вещах, созданных своими руками, есть своя особая магия. В них чувствуется характер, терпение и тепло человека, который вложил в работу время и душу. Мы собрали подборку с примерами таких творений, и знаете, от некоторых трудно отвести взгляд — хочется рассматривать снова и снова.
«Мне так нравится насколько красочным у меня получился этот кардиган!»
«Да, я просто взяла и сшила нам диван! И это моя первая попытка!»
«Не могу перестать делать брелоки с рыбками кои из банок из-под энергетиков»
«Подарила другу портрет из бумаги»
- Невероятно! Я была уверена, что это настоящий ковер! © here4dambivalence / Reddit
«К ситцевой свадьбе cшила себе платье из простыни»
«Несколько моих работ из керамики — всё слеплено и расписано вручную»
- От них веет таким уютом. Ощущение дома вы передали удивительно точно. © wonderwoo22 / Reddit
«Я сделала трехмерную фигурку кота из акриловых листов, теперь думаю добавить внутрь светодиодную подсветку и подарить получившуюся лампу другу»
«Несколько скульптурных работ из бетона, которые я сделал»
- В смысле — из бетона?! Это же просто невероятно! © Heftypeachess / Reddit
«Решила сделать подруге сюрприз и превратила фотографию с ее помолвки в небольшой витраж!»
- Как это мило! Я уверена, она будет в восторге. ScaredMovie_ / Reddit
«Я сделала бисерное ожерелье в виде змейки»
«Крышки от бутылок, вместо того чтобы быть выброшенными, в моих руках превратились в стильные браслеты!»
«Когда-то эта камера останавливала моменты, теперь она их освещает!»
«Сотворила себе сумочку из старых джинсов»
«Мини-урожай! Эти крошечные помидоры слеплены мною вручную из полимерной глины. А вы догадались бы, что они вовсе не настоящие?»
«Сделал девушке на день рождения дорожные нарды из кожи и дерева — с множеством смыслов и личных деталей»
«Я связала эти эльфийские браслеты крючком — только вместо пряжи использовала проволоку»
«Эту витражную розу я сделала из пары чайных блюдец, которые нашла в секонд-хенде»
- Просто потрясающе! Я даже не подозревала, что мне это нужно, но теперь безумно хочу себе такую же! © FlounderCreative6517 / Reddit
«Я сшила розовую монстеру из фетра — яркое растение для тех, у кого с настоящими цветами все складывается не очень»
«Этот топ я сшила из старой обивочной ткани, которую раздобыла пару лет назад в секонд-хенде, находившемся в помещении бывшей мебельной мастерской. Получилось очень здорово!»
«Я сделала вот такие радужные подставки для книг из витражного стекла. Только полюбуйтесь, как красиво они преломляют свет!»
