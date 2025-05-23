13 человек, которые вдохнули новую жизнь в то, что другие бы выбросили
Иногда старым вещам достаточно лишь немного внимания, фантазии и капли вдохновения, чтобы зажить новой жизнью. Пользователи делятся результатами своих переделок: то, что многие давно бы выбросили, они превратили в стильные, удобные и даже трогательные вещи. И всё — своими руками.
«Сшила себе платье из простыней и штор, добытых на барахолке»
- Ну вылитая Золушка из мультфильма! © Unknown user / Reddit
«В своих поделках я стараюсь использовать одежду и ткани, у которых уже есть своя история. Круто дарить им вторую жизнь, собирая заново по кусочкам!»
С таким образом носки и обувь выглядят забытыми. Их надо тоже нарядить, немного кружева хватит.
- Обожаю такой макси-стиль. Такой яркий и самобытный! Сразу вспомнилась уличная мода в Японии. © One_Ad7276 / Reddit
«Купила по дешевке → переделала с использованием ткани анкара → и вот что получилось. Как вам?»
«Я переделываю одежду — рисую на ней вручную. Вот что получилось на сей раз»
- Очень красиво! Прямо какая-то японская эстетика чувствуется. © Inna_7stones / Reddit
«Сделала свою первую продуктовую сумку из мешка из-под риса!»
"ржунимагу" вместо "лол" прозвучало будто от человека, который безуспешно пытается влиться в молодежь за счет сленга... имхо, такое лучше не переводить так.)
«Получилось не идеально, но в следующий раз точно выйдет круче. Берегитесь, мешки из-под корма для птиц — теперь ваша очередь!»
- Ржунимагу, да ты даже укрепляющие швы для ручек просто нарисовала! Но все равно получилось круто, прямо захотелось тоже попробовать! © trashtray420 / Reddit
«Я тут в последнее время занялась переделкой своей одежды»
«Стараюсь дать старым вещам и тканям вторую жизнь — латаю и перешиваю заново»
- Моя дочка просто влюбилась бы в эти шортики с клубничками! © Personal-Chance7766 / Reddit
«Я переделываю одежду, рисуя на ней иллюстрации»
Оригинально, только бы вся эта красота не потерялась бы после стирки.
«Переделала мешки из-под кофейных зерен в сумку-шоппер»
- Как круто! Сначала я подумала, что это дизайнерская сумка. © Unknown user / Reddit
«Сшила себе целую сумку из бирок — да-да, потратила больше 500 штук!»
«Пара заношенных Найков за 25 баксов теперь выглядят так, будто я в фотошопе выпендриться решил»
«Корзинка из пластиковых пакетов — вот что получилось!»
Хорошая штука получилась! Отличный способ утилизировать пакеты! Интересно, что за технология?
Все пыталась придумать, куда деть кучу пакетов, которые постоянно накапливались дома. Оказалось, этот способ утилизации их буквально «съедает» — и при этом получается крепкая и полезная вещь.
«Смастерил солнцезащитные очки из частей от старых скейтов и сноубордов»
В смысле? Прямо из прочной фанеры? А крепления дужек, линзы(пластик) -это же столько работы. Офигеть😯Оно того стоило?
«Превратила старый чемодан в кошачью лежанку»
Бонус: «Стул с маркетплейса за 15 долларов, краска на 20 баксов, немного времени и — вуаля, результат!»
Как видите, пока одни уверены, что на барахолках сплошной хлам, другие знают — именно там и можно найти настоящие сокровища, которые при небольшом усилии могут превратиться в чудесные обновки и долго еще радовать глаз.