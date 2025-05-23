13 человек, которые вдохнули новую жизнь в то, что другие бы выбросили

Сделай сам
3 часа назад

Иногда старым вещам достаточно лишь немного внимания, фантазии и капли вдохновения, чтобы зажить новой жизнью. Пользователи делятся результатами своих переделок: то, что многие давно бы выбросили, они превратили в стильные, удобные и даже трогательные вещи. И всё — своими руками.

«Сшила себе платье из простыней и штор, добытых на барахолке»

«В своих поделках я стараюсь использовать одежду и ткани, у которых уже есть своя история. Круто дарить им вторую жизнь, собирая заново по кусочкам!»

Julia
24 минуты назад

С таким образом носки и обувь выглядят забытыми. Их надо тоже нарядить, немного кружева хватит.

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«Купила по дешевке → переделала с использованием ткани анкара → и вот что получилось. Как вам?»

«Я переделываю одежду — рисую на ней вручную. Вот что получилось на сей раз»

  • Очень красиво! Прямо какая-то японская эстетика чувствуется. © Inna_7stones / Reddit

«Сделала свою первую продуктовую сумку из мешка из-под риса!»

こんにちは
16 часов назад

"ржунимагу" вместо "лол" прозвучало будто от человека, который безуспешно пытается влиться в молодежь за счет сленга... имхо, такое лучше не переводить так.)

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«Получилось не идеально, но в следующий раз точно выйдет круче. Берегитесь, мешки из-под корма для птиц — теперь ваша очередь!»

  • Ржунимагу, да ты даже укрепляющие швы для ручек просто нарисовала! Но все равно получилось круто, прямо захотелось тоже попробовать! © trashtray420 / Reddit

«Я тут в последнее время занялась переделкой своей одежды»

«Стараюсь дать старым вещам и тканям вторую жизнь — латаю и перешиваю заново»

«Я переделываю одежду, рисуя на ней иллюстрации»

Nati Ja
17 часов назад

Оригинально, только бы вся эта красота не потерялась бы после стирки.

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«Переделала мешки из-под кофейных зерен в сумку-шоппер»

«Сшила себе целую сумку из бирок — да-да, потратила больше 500 штук!»

«Пара заношенных Найков за 25 баксов теперь выглядят так, будто я в фотошопе выпендриться решил»

«Корзинка из пластиковых пакетов — вот что получилось!»

Все пыталась придумать, куда деть кучу пакетов, которые постоянно накапливались дома. Оказалось, этот способ утилизации их буквально «съедает» — и при этом получается крепкая и полезная вещь.

«Смастерил солнцезащитные очки из частей от старых скейтов и сноубордов»

Катерина Лисичкина
2 часа назад

В смысле? Прямо из прочной фанеры? А крепления дужек, линзы(пластик) -это же столько работы. Офигеть😯Оно того стоило?

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«Превратила старый чемодан в кошачью лежанку»

Бонус: «Стул с маркетплейса за 15 долларов, краска на 20 баксов, немного времени и — вуаля, результат!»

Как видите, пока одни уверены, что на барахолках сплошной хлам, другие знают — именно там и можно найти настоящие сокровища, которые при небольшом усилии могут превратиться в чудесные обновки и долго еще радовать глаз.

Фото на превью sheryldoh / Reddit

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