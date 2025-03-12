15 доказательств того, что на даче не бывает скучно
Истории
1 час назад
Дачная жизнь полна сюрпризов. Время здесь будто замирает, позволяя замечать то, что в городе ускользает из виду. И если вам кажется, что на даче ужасно скучно, просто прочитайте, сколько историй связано с ней у наших героев.
- Подруга купила полдома. Соседкой была пенсионерка за 70. Очень она любила с утреца в огороде в купальнике поработать. А муж подруги, видя это, стеснялся даже во двор выйти. Так подруга выходила и кричала: "Тетя Валя! Оденьтесь, пожалуйста! А то мой муж вас стесняется!" А та в ответ: "Ой, конечно-конечно!" И накидывала халатик. © Гуля / Dzen
- Как-то по весне поехали с приятелем к нему на дачу - посиделки с шашлыками устроить. А надо сказать, что на выезде из города в ту пору были дачные участки от одного из местных предприятий. И вот на большинстве участков народ старается - копает, домики подновляет, в общем, все в трудах. На одном из участков - дикое поле, посередине стоит облезлый деревянный табурет. На табурете сидит мужик и вовсю жарит на баяне. Сразу видно - очень позитивный человек. Не заморачивающийся пошлым мещанским бытом. © Alexandr K / Dzen
- Строили забор на даче. Мимо шла соседка, за ней деловито бежал маленький пушистый котенок. Мы спросили соседку: "Твой?" Та ответила, что нет. А малыш перепрыгнул канаву, отделяющую наш участок от дороги, и забрался на ручки: "Пришел я к вам навеки поселиться". Хвост сломан, блохи, ушной клещ, худющий. Ужас, короче. Вылечили, выкормили. Это наше сокровище уже одиннадцатый год. Завхоз нашего дома, ничего без него не делается, все под контролем. Все мыши и крысы на даче и в округе переловлены. © Светлана К. / Dzen
- Как у всех людей бывает - я влюбилась, бонжур-амур-лямур-тужур, и вот уже живем вместе с будущим мужем в моей квартире. И тут он говорит такой: "Поехали на дачу: шашлыков пожуем, заодно с моей мамой и сестрой познакомишься". Я, наивная сибирская девочка, губу раскатала, уши навострила, волосы распустила, макияж нанесла, сбегала в магазин и купила фирменные спортивные штанишки - в общем, выложилась по полной, чтобы произвести впечатление. Короче, приезжаем на дачу и... идем копать картошку! Не, ну а что - женщину в хозяйство привел, надо использовать. Позже я мужа спросила: "А ты не мог меня домой пригласить к маме, чайку попить, тортик погрызть?" Ответ меня убил: "Я в туалете ремонт не доделал, стеснялся, думал, ты меня безруким сочтешь!" Логично. И да, шашлыки все-таки на даче пожевали - после копания картохи. © Мамдаринка / VK
- У знакомых странная соседка на даче: она поставила на своей территории высокий стул так, чтобы был максимальный обзор на участок знакомых, и целыми днями сидела и наблюдала, что они делают. Ну и комментировала все, что видит. Потом начала предъявлять претензии, что и сажают-то они все неправильно, и в купальниках нельзя по участку ходить - ей смотреть неприятно. Знакомые в ответ на это поставили глухой забор высотой 2.5 метра со стороны этой соседки. Не знаю, чем дело закончилось, но, думаю, та соседка это так не оставит. © Мама Дорогая / ADME
- Недавно подруга пригласила меня с мужем на дачу. Она сказала, что сделает пару салатов и запеченную картошку, меня попросила купить курицу и мясо на шашлыки. Я сразу предупредила, что мясо - дело дорогое, она сказала, мол, потом разберемся. Подразумевалось, что будем скидываться. Плюс я еще торт состряпала.
В пятницу приезжаем на дачу. Я везу торт, фрукты, мясо для шашлыков и две курицы. Смотрим на стол: стоит нарезка из сыра и колбасы, салат из огурцов и помидоров с чесноком и еще какой-то из банки фасоли и сухариков. Мужчины пошли мясо готовить и запекать картошку. Подруга даже не заикнулась про то, чтобы отдать деньги, которые я потратила на стол, да и когда уезжали, ничего нам с собой не предложила, хотя много чего оставалось. Звоню ей на следующий день, мол, я забыла отдать тебе чеки на продукты. Она удивленно: "Какие чеки? Зачем?" Я: "Посчитать, кто сколько потратил". Она весело отвечает: "Да ладно тебе! Я совсем ничего не потратила. Мне денег не нужно!" Я там и присела... Говорю: "Ты ведь понимаешь, это я много денег на стол потратила?" Но она в шутку перевела, сказала, что и у нее примерно столько же вышло, не надо мелочиться, сейчас все дорого. Что дорого? Помидоры и банка фасоли с сырной нарезкой? Кило картошки? Разве это сравнимо с тем, что покупала я? К тому же обе курицы и мясо с арбузом и фруктами, да и тортик мы оставили им. Осадок на душе остался такой, будто меня развели. Даже не знаю, как с ней общаться после этого. © Sin Psychology / VK
- Обожаю свою свекровь - шикарная женщина! Были на даче, собирали яблоки. Муж ушел в гараж, мастерил приспособление для снятия яблок - накручивал бутылку на длинную палку. Мы со свекровью ждать не стали - полезли на дерево. Муж это увидел и как заорет: "Слезайте быстрее! А вдруг соседи увидят? Две женщины на дерево вылезли! Неподобающе себя ведете!" Не успела я ему и слова сказать, как свекровь выдала: "Пусть они думают все, что захотят. Никто не может запретить женщине делать то, что ее душа пожелает!" © Мамдаринка / VK
- На одной из двух дач родителей я не появлялась больше года. Еду и думаю: там сорнячок подергаю, там цветочки посажу, там куст выкопаю - план есть. Приезжаю, а теплица стоит в противоположной стороне огорода, половины плодовых деревьев нет, перед домом вообще газон обустроили... Но домик вроде наш. Ушла в домик, поставила чайник. Сижу, пью чай и слышу на улице какой-то кипишь. Через несколько секунд входит в дом мужик, за ним двое детей, женщина и собакен мелкий. Мужик мне:
- Вы кто?
- А вы кто?
- Владелец дачи, купили несколько месяцев назад. Что вы делаете на моем участке?
Я молчу. Звоню мамане:
- Мам, а почему не сказали, что продали дачу?
- Да даже не подумали, что ты вспомнишь о ней. Просто не сказали, ничего криминального же не произошло.
- Да как сказать...
В общем, все разрешилось хорошо, новоиспеченные дачники оказались адекватными людьми. Участок даже преобразился. © Shrewmouse / Pikabu
- Я считаю своего мужа очень умным человеком. Он учился в одном из лучших вузов, долго и успешно занимается сложной работой, связанной с электроникой, да и вообще во многом он хорошо ориентируется. Возможно, именно по этой причине он временами страшно тупит в очевидных вещах. Привожу пример: прошлой весной он хотел посадить подсолнухи у нас на даче, но ни один из них не взошел. Ломал голову, покупал удобрения, читал форумы, но так и не понял, что семечки нужно покупать не в магазине, потому что там они продаются уже пожаренными… © Мамдаринка / VK
- Полюбила своего мужа за то, что он у меня был упрямым и настойчивым! Учились в одном университете. Я ему нравилась, а он мне сначала не очень. Но его это не останавливало. Однажды даже подошел ко мне с прямым предложением пойти на свидание, но я его отшила. Затем он спросил, мол, а что мне сделать, чтобы ты на меня обратила внимание. Я без особого подтекста сказала: "Приезжай ко мне на дачу и вскопай грядки! Там с тобой и встретимся вне универа!" Этот гений узнал у моих подруг местонахождение моей дачи, приехал туда летом и вскопал все грядки! Я вышла в обед из дома и офигела, когда увидела его! Так и поняла, что есть в нем какой-то стержень! © Мамдаринка / VK
- Покупал участок смежный с моим в садовом товариществе. Хозяйка мало того, что цену почти вдвое заломила, так еще и мне в лицо нагло заявила: "А никуда не денетесь! Такого случая не будет больше". А после продажи и оформления участка она мило прощебетала: "У нас там вещи в бытовке остались, мы все равно приезжать летом будем. Груши, яблоки соберем, может, шашлыков пожарим". Я у жены (она занималась оформлением) аккуратно спросил, все ли бумаги подписаны и печати поставлены. Она ответила, что да. Потом я соседке тоже мило улыбнулся и сказал: "Могу ваши вещи вам за забор все вынести. А урожай мы сами соберем". И больше она не приезжала, однако звонила жене с просьбой отдать 20 метров сетки-рабицы, которая разделяла участки. Но мы ее к тому времени уже соседу отдали. © OTPE3*** / Pikabu
- Приехала сегодня к вечеру на дачу. Обычно в будние дни здесь тихо, почти никого нет, только пожилая соседка, которая здесь все лето живет. Ее обычно не видно, не слышно. А сегодня у нее в гостях три женщины (наверное, дочки) и мужчина. Молодые дамы ругаются с громкостью раненого бегемота. Суть громких воплей такова: одна женщина обвиняет другую в том, что та почти голая, "в трех ниточках", перед ее мужем прелестями трясет. Та ей отвечает, что в парандже париться на даче не собирается только из-за того, что на нее муж родственницы пялится, мол, это не ее проблемы. "И вообще: Ленка, вон, тоже почти голая ходит. Что ты ей ничего не говоришь?" Ревнивая жена отвечает, что у Ленки смотреть не на что, ей можно хоть совсем без всего ходить. К крикам присоединяется Ленка. Тут раздается мужской рык: "Да ну вас всех! И сортиром своим сами занимайтесь!" Звук открываемых ворот и уезжающей машины. (Видимо, мужчина приехал то ли ремонтировать уличный туалет, то ли новый делать). Некоторое время стоит тишина, только кузнечики стрекочут. И потом в этой тишине раздается звонкий голос соседки: "Ну что, девки, доорались! Вот теперь марш туалет доделывать! Пока не доделаете - не уедете!"
Девки сейчас активно названивают. Одна, явно, мужу - просит вернуться. Другие еще куда-то. Ну, зато не скучно. © Ines.MM / Pikabu
- Досталась дача по наследству: запущенные 6 соток, дом-халупа. Решили продать. Отмыли дом, выкорчевали пни, вспахали и выровняли участок. Выставили по средней цене. Приезжает покупательница лет 50-60. Участок смотрит, вроде нравится все. Заходит в дом, вдруг резко меняется в лице и выдает: "Не буду покупать! У вас слишком чисто". "Как это "слишком"?" "В загородном доме не должно быть чисто. Тут же земля кругом, надо, чтобы в доме тоже грязь была". И уходит. Мы прям даже растерялись как-то. © panzermarder / Pikabu
- Купил машину чернозема, выгрузил перед забором снаружи, накрыл пленкой, ушел за мотоблоком, развозить по саду удобрение. Тут смотрю: две тетушки мой чернозем ведрами в мешки грузят. Я говорю: "У вас наличные или переводом?" А они мне нагло так выдают, мол, все, что не за забором, можно брать без спроса. Такой порядок, дескать, всегда был. Я не стал ругаться, а просто крикнул: "Дорогая! У тебя чернозем воруют!" Супруга у меня мелкая, но злая. Вылетела суровым шпицем со двора, за 10 секунд всех облаяла, мешки из машины выкинула, ведра грязные внутрь закинула, багажником хлопнула, орет: "А теперь марш отсюда!" Те хлоп-хлоп глазами, мол, мешки верните! А она им: "Фиг вам - это компенсация!" Те сели и мигом уехали. © MarauderCrew / Pikabu
- Коллега купил дачу. Ездил туда с женой по вечерам, а однажды наведался днем. Глядь, а соседка ходит по его участку в нижнем белье и в фартук огурчики складывает. Рядом стоят пакеты с овощами (уже собранными помидорами и баклажанами). Выпроводил он ее, но она не уходит - все за кустами трется. Пошел глянуть, что ж ее так тревожит. Может, одежду свою где спрятала и стесняется прийти забрать. Оказалось, под кучей травы у нее было припрятано полмешка болгарского перца. Забрал и перец. Ох, как соседка заголосила! Иродом обозвала. Пошла к себе на участок одеваться. А коллега потом говорил, что раньше никак понять не мог, чем же она торгует на рыночке, ежели на ее участке овощей не так уж много растет. А, вот чем. © Tata1405 / Pikabu
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