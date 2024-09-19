15 человек, которые с дачи привезли не только урожай, но и целую историю

Ну и пусть сама копошится приезжает, раз ей это так надо. А вы не трогайте всё это, отдыхать приезжайте и всё
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Сейчас у каждого свое понимание, что такое дача. Для кого-то — это теплицы, цветники и огород, с которыми должны помогать все родственники. А для других — это просто газончик, пара деревьев, кустов и просто отдых на выходные с шашлыками. А еще — это место становится источником курьезных историй, которыми и поделились герои нашей статьи.
Ну и пусть сама копошится приезжает, раз ей это так надо. А вы не трогайте всё это, отдыхать приезжайте и всё
А вот вам еще подборочки историй, которые доказывают то, что на даче может случиться что угодно:
Мне снится чужая дача. У нас есть своя, но мне снится та, о которой я понятия не имею, где она, чья она и что я там делаю.