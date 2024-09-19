15 человек, которые с дачи привезли не только урожай, но и целую историю

Сейчас у каждого свое понимание, что такое дача. Для кого-то — это теплицы, цветники и огород, с которыми должны помогать все родственники. А для других — это просто газончик, пара деревьев, кустов и просто отдых на выходные с шашлыками. А еще — это место становится источником курьезных историй, которыми и поделились герои нашей статьи.