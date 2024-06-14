15 человек, для которых огород и дача — роднее матери
Уже скоро интернет запестрит шутками о кабачках, которые некуда девать, а также о картошке, с которой самое время собирать колорадских жуков. Вот несколько историй о людях, чья жизнь волей или неволей связана с дачей или огородом.
- Моя жена помешана на огороде. Я молчу про то, что во время рассады, посадок и до первого урожая я не вижу жену в доме: она ничего не готовит и вообще отсутствует во всех других делах, только ночевать приползает оттуда. Но мы планировали ребенка строго с учетом огорода, чтобы она успела посадить рассаду и все прижилось. И ведь реально посадила, успела один раз полить и на следующий день родила. До выписки я звонил по видеосвязи и показывал, как поливаю огород, где и что выросло, как сорняки дергаю. А как выписали, она первым делом побежала в огород и снова не вылезает из него. Такое ощущение, что всю свою жизнь она выстраивает вокруг огорода, он — центр вселенной, а все остальные так — шелуха. © Подслушано / Ideer
- Многие годы мои мама и бабушка, божьи одуванчики, не могли никому отказать в посещении дачи. Абсолютно все родственники этим активно пользовались. Дошло до того, что они ездят не просто на выходные, а прям на весь отпуск, на 2-3 недели. Как выросла, начала задавать семье вопросы, мол, почему так. Ответ гениальный: «Кому-то ведь надо поливать». В итоге получилось так, что теперь сами не можем на свою дачу попасть. В том году уровень наглости достиг апогея. Я приехала на дачу и офигела: там тусят какие-то люди, которых я даже не знаю. Они были возмущены моим приездом. После недолгого разговора они собрали шмотки и уехали. © Ramses.II / Pikabu
- Купили с мужем участок под постройку дома. Там еще даже забора нет, а свекровь уже планы строит, где посадить свою клубнику. Слава богам, та самая клубника зимой на ее даче вымерзла. Скандал отложен до момента, пока ей не захочется посадить что-то еще. © Shizofreni4ka / Pikabu
«Знаешь, что, заяц? Не сегодня».
- У нашей соседки небольшой огород под подъездом. Цветы красивые всегда цветут, даже несколько кустов смородины есть. Беда в том, что дети постоянно по тому огороду гоняют. Этим летом мой малыш случайно сломал куст смородины. Господи, соседка так разозлилась. Ей пофиг было, что я готова новый куст купить и посадить. Малыш очень испугался такой реакции. Ну, я ему объяснила, что соседка наша не в своем уме, потому что нормальные люди в таких ситуациях реагируют совсем по-другому. © Мамдаринка / VK
- В выходные мы всегда приезжали в село к родителям мужа. Помочь по хозяйству. Свекровь часто отправляла мужа к какой-то родственнице помочь: «Женя приходила, ей уголь надо перенести», «Нужно дом перекрыть», «Огород вспахать»... А я у свекрови белила дом, полола грядки, и откуда мне было знать, что Женя — любовница мужа. © Подслушано / Ideer
- Появилась как-то мысль взять накопления, оформить кредит и прикупить дачу. Навести там уют и приезжать отдыхать на выходные. Ошибкой стало заикнуться о планах при родителях. Уже через неделю мама со своей сестрой все решили и определились: какого размера нужен участок, какой площади на нем домик, какой хлам с балконов туда свезти, где и в каком количестве будут грядки, теплицы, цветочки и прочее. Даже присмотрели в магазине для меня, якобы в подарок малюсенький мангал. Решили поставить где-то в углу, чтобы не занимал место их грядок. То есть, у меня еще и дачи нет, а меня с нее уже почти выгнали. Плюнул я на эту идею и слетал в отпуск на море. © Аноним / Pikabu
«Первый урожай с маминого огорода».
- Приехали с мужем на дачу, давай разбираться с урожаем. Собираем все зрелое и вдруг понимаем, что нужно как-то защитить оставшееся от ворон. Целая стая этих птиц терроризирует все огороды! Вдвоем смастерили «прекрасно ужасное» чучело, которое будет защищать наши овощи от нежелательных гостей. Уже на следующий день соседка начала жаловаться, мол, ей оно мешает и пугает ее внуков. Неужели пугало может быть настолько страшным? Оказалось, что ее внук пришел на наш участок воровать малину и испугался нашего с мужем творения. Думаем еще парочку поставить, чтобы не только вороны пугались, но и воришки разные. © Мамдаринка / VK
- Муж купил маме рядом с нами участок под дачу, чтобы было чем заняться на пенсии. Сначала она нас терроризировала с посадками: то одно ей посади, потому что жарко, то другое, ведь она устала. В итоге мы ей своими руками весь огород высадили. Потом то же самое с сорняками и поливом. Но зато как собирать урожай, так она здоровее всех. В прошлом году то же самое. Мы поливали, пололи. Пришло время сбора урожая, свекровь должна была приехать к вечеру. Я встала пораньше и собрала все, даже что-то успела заморозить, закатать. Сколько крику было, я теперь враг номер один. Зато она больше не ездит на дачу и не общается со мной. Участок по документам принадлежит мужу, и у меня появился дополнительный кусок земли. А надо было всего лишь один раз собрать урожай. © Подслушано / Ideer
- Несколько лет назад ездила в гости к приятельнице, у которой мать фанатка огорода. Полгода на даче проводит, заготавливает овощи в промышленных масштабах. Я заглянула в подпол, увидела там целые стеллажи с банками, как на складе какого-то гипермаркета. Некоторые банки 10 лет назад закатаны. Послушала сетования пожилой хозяйки, что дочь и внук только погулять приезжают, не помогают, да и есть ее консервы не хотят. Покивала головой, рассказала, что понимаю ее, тоже с радостью бы занялась садоводством и закрутками, да дачи нет. Тут же в подарок получила банки с помидорами и огурцами. Попробовала. Половину выкинула. Перестала осуждать ее родственников, которые все это брать не хотят. Огурцы мягкие, перезрелые. Помидоры вроде нормальные, но не соленые, как и огурцы, а маринованные в тонне уксуса. Если бы я такое в магазине или на рынке купила, выбросила бы сразу, и больше никогда не брала у этого производителя. © АнВла / ADME
«Пару дней не перемешивал компостную яму. В итоге там выросло вот это».
- Вспомнили с мужем старый проверенный метод и отправили дочь на недельку на воспитание к бабушке в село. Она у нас немного избалованная, поэтому там ей бы устроили веселую жизнь. Бабушка, конечно, любит ее сильно, но и валяться дома за телевизором не разрешит, точно найдет какую-то работу. Через неделю мы приехали за ребенком, а она рыдает огромными слезами, что никуда не поедет. Оказывается, наше дите асфальта любит в огороде копаться, убирать и за садом ухаживать. Никак не могли найти какое-то решение, а потом дочь сообщила, что дает нам время до конца лета, чтобы мы насобирали денег и купили дом в селе, ибо в город она точно возвращаться не собирается. Кажется, изначальный план был не совсем таким... © Мамдаринка / VK
- Познакомилась с парнем на сайте знакомств. Нашли очень много общего, начали встречаться. И тут он говорит, что хочет меня пригласить на выходные на дачу к родителям, чтобы вспахать огород. Оказалось, таким образом он хочет понять, хозяйственная я или нет, и стоит ли меня брать в жены. Я тогда знатно обалдела и сразу заблокировала его. Потом всю осень звонил и писал мне — наверное, урожай еще не убран был. © Подслушано / Ideer
- Мы много лет снимаем дачу. В 25 лет я сделала грядку с петрушкой и укропом к столу. В 35 посадила клубнику, лук, салаты листовые. Сейчас мне 48, есть парник, три клубничные грядки, кабачки, малинник, грядка с зеленью, свеклой, цветник. И мне это нравится. Надеюсь, до картошки не дойдет. © Вероника Медведева
Вот хороший вариант: потихоньку, не упахиваясь, по потребностям расширяли посадки. А не как обычно: сдохни или умри на плантации.
- Живем за городом, есть свой небольшой огород. Сейчас сезон ковыряний в нем. Я раз в три дня выхожу на прополку. Выходит ко мне однажды сын 10 лет, и предлагает свою помощь. Предложила ему картошку прополоть, там как раз кусты уже большие, не спутает сорняки с картофелем. Он стоит, старается, минут через 15 устал, присел отдохнуть. Я дальше работаю. Сын у меня спрашивает: «Мама, а как тебе хватает сил так долго работать на огороде, аж весь день?» Сказала, что представляю себя Копатычем из «Смешариков», который занимается любимым делом. А это, к слову, его любимый персонаж. Он немного отдохнул, а потом как разошелся — я такой продуктивности и от себя не видела. Еле вытащила его потом с огорода, чтобы не перестарался и ничего у него не болело. Кажется, у меня теперь нашелся незаменимый помощник. Вот что умеют делать любимые персонажи мультфильмов. © Мамдаринка / VK
- Знаю семью, которую разрушила классическая «мама с дачей». Дочь этой мамы вышла замуж за врача-нейрохирурга. И теща требовала от зятя постоянной работы на огороде. А ему мало того, что руки беречь надо, так еще и отдохнуть хотелось в редкие выходные от многочасовых операций и ночных дежурств. Дочь была воспитана так, что слова поперек маме сказать не смела. Развелись. И да, зять не раз и не два предлагал теще деньги для найма людей для работы на огороде. Но нет, ей нужно было, чтобы картошку копал лично он. © Вероника / ADME
- Продали квартиру и купили с мужем полгода назад дом. Сразу началось со всех сторон: «О, мы к вам на выходных на шашлыки приедем, на праздники, свадьбу у вас отметим». Все были посланы далеко и надолго. Однажды знакомая сильно напрашивалась в гости с дочуркой. Адрес выпытывала, ни я, ни муж ей не говорили, а прямо сказали что на выходных другие планы и к гостям не готовы в ближайшие месяцы, еще ремонт в планах. Но ее это не остановило. Не знаю, как она отыскала адрес, но приперлась. Ну что ж, постояла за воротами и уехала. © svetik5407 / Pikabu
А вот еще несколько историй о людях, которые просто хотели на дачу съездить, но вляпались в закрученную историю.
Комментарии
"«Пару дней не перемешивал компостную яму. В итоге там выросло вот это»."
Слушайте, даже я, городской житель, понимаю, что за два дня такие лопухи не вымахают!
Прямо завидую тем, кто себя так нашел в огороде! Особенно тем, кто ничего ни от кого не не требует, а просто сам тм пропадает с радостью. Это ж так круто!
К истории со сломанной смородиной... Нормальные люди объясняют своим отпрыскам, что нужно уважать чужой труд. Чтобы не истерить потом, что её "сыночку" обидели.
господа и дамы садоводы-огородники, кто-нибудь пробовал растить клубнику на балконе, в ящике для цветов?