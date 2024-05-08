15 человек, которые просто хотели на дачу съездить, но вляпались в закрученную историю
Люди по-разному относятся к времяпрепровождению на даче. Одни ездят туда, чтобы пожарить шашлычок и отдохнуть от повседневной городской суеты, а другие получают нескончаемое удовольствие от работы в огороде. Но все согласятся, что порой на «природе» происходит такое, что надолго потом остается в памяти.
- Была на одной даче в гостях. Сауна с шикарным душем с кучей леек. Напротив душа — большое окно на соседний участок. Я девушка не из стеснительных, но тут замечаю, что у соседа стоит телескоп, направленный как раз на это окно. Спросила у хозяина дома по поводу этого, а он как выдаст: «Там живет мой брат, и это наши местные приколы». © crazyEmpress / Pikabu
- Живу в частном секторе на окраине. За домом пустырь, а дальше начинается лес. Иногда живность приходит прямо к нам в огород. Тут заснула на веранде прямо рядом с обогревателем под теплым пледом — комфортно. Чувствую, что рядом меня кто-то громко нюхает. Ну, думаю, наша собака замерзла. Погладила, подвинулась сквозь сон, чтобы запрыгнула. И тут понимаю, что как-то сильно она воняет. Открываю глаза, а на меня смотрит ошарашенная лиса. © Подслушано / Ideer
- Мой сосед — возрастной бизнесмен. Его жена на 15 лет моложе, красотка с пухлыми губами. Сосед для души держит грядку с овощами, любит сам копаться, никому не доверяет. Внезапно прихватило спину так, что не мог ходить. Показал нам запись с камеры. А там его блондинка скинула с себя элитные шмотки и как начала пропалывать огурцы, подвязывать, сорняки вырывать и все поливать. Сосед аж обалдел. © Подслушано / Ideer
- Каждое лето привозим из города своего кота на дачу. Барсик чувствует себя настоящим диким зверем: ходит где хочет, спит, когда хочет, ест, что хочет. Как-то раз привезли мы его, и через неделю он пропал. Перестал приходить. Мы начали спрашивать у всех соседей, вдруг кто-то видел. Но все оказалось тщетно. Всей семьей мы целую неделю прочесывали окрестности, но так и не смогли найти нашего пушистого члена семьи. Но в один прекрасный день мы услышали мяуканье, выбежали во двор, а там, около забора, сидел наш гулена. Уставший, но довольный. Нашей радости не было предела. Откормили его, отмыли и спать уложили. Но через 3 дня мы снова услышали мяуканье во дворе. Смотрим, а там снова сидит наш кот, весь в репейниках. Оказалось, что 3 дня у нас жил какой-то другой кот. Теперь у нас живут 2 идентичных пушистика. Привезли на дачу одного, а вернулись с двумя, словно клонировали.
- Сегодня ездил по работе в отдаленное садоводство и обратил внимание, что на одном участке стоит добротный недешевый дом размером почти с участок. Панорамное окно этого дома расположено не на улицу или лес, а на соседний участок. Владелец этого участка, видимо, такому вниманию не обрадовался и поставил бытовку свою так, что полностью перекрыл вид соседу из панорамного окна. Но это полбеды. На тыльной стороне бытовки, что видна соседу, нарисовал всем известный бабушкин ковер с оленем во всю стенку. Выходит, что теперь хозяин панорамного окна смотрит на этот ковер и никуда больше. Не знаю, что там между этими соседями, но месть меня впечатлила. Все вроде соответствует нормативам, не пахнет и не оскорбляет, а смотреть в окно панорамное, скорее всего, не хочется. © duplet / Pikabu
- В детстве все лето гостили у бабушки в деревне. Был у нее кот Васька, постоянно ходил везде со мной. И вот однажды бабуля попросила нарвать лука. Открываю я калитку в огород, как вдруг Васька, чуть не сбивая меня с ног, проскакивает туда первый. Я заглядываю, а там между грядок, прям на входе, в траве гадюка, и Васька ее лапой пытается ударить. Она зашипела и метнулась на грядку. Я орать. Прибежал дядя и убрал змею. Если бы не кошак, то наступила бы на нее. Мой спаситель. © Подслушано / Ideer
- Была у моей крестной собака. Добрая такая, все детство верхом на ней катался. А еще у крестной была дача возле озера. На этой даче мы иногда собирались, человек по 15 всяких друзей-родственников, в том числе с детьми. Был я мелкий, года 4. Шли всей толпой с озера, я затерялся в толпе всяких тетушек-племянников. Вернулись на дачу, начали раскладывать вещи, в процессе родители поняли, что меня не видно. Звали, искали в малине, в доме, даже в выгребную яму на всякий случай заглянули. Нет и все тут. Мама в слезы, у отца истерика. Хотели уже звонить в милицию, в скорую и во все подряд. Их опередила какая-то тетя. Спустя два часа поисков она меня нашла. В собачьей лежанке, в обнимку с собакой. Захотел поиграть с собакой, пока взрослые разбирают сумки, и уснул. © Подслушано / Ideer
Простите, а какой одарённый делает панорамное окно на соседний участок? Ежу понятно, что там может быть что-то построено и т.п.
- Как-то раз ехали на автобусе с бабушкой после огорода, все места заняты, а бабуля еще и с сумками тяжелыми. Вдруг видим, сидит девушка — вся такая из себя, а рядом с ней место свободное. Бабушка вежливо обращается к ней: «Уважаемая, разрешите мне присесть, а то сумочки тяжелые, ножки болят, а у вас тут свободно». На что та особа выдает фразу: «Нет, нельзя, скоро мой Димусик сюда придет, я уже для него место продезинфицировала!» © Подслушано / Ideer
- Большинство наших соседей по СНТ можно описать одной общей фразой: «Простота хуже воровства». Ездила в начале июля на дачу забрать кое-какие инструменты мужа и заодно малины на варенье набрать — ее много уродилось в этом году. Набрала полное ведро, поехала домой. На выезде из СНТ меня тормозит соседка с маленьким сыном, просит подбросить до метро. Так как было по пути, соглашаюсь. Они садятся на заднее сиденье. Слышу, начинают что-то возиться, потом соседка сыну говорит: «Малинки хочешь? На, кушай». И тут до меня доходит, что у них-то с собой не было никаких вещей, а налегают они на мою малину! На светофоре оборачиваюсь и спрашиваю соседку, нормальная ли она. Соседка выпучивает глаза: «А что такого?» Уточняю, ничего ли она не забыла, например, разрешения спросить. Надула губы: «Тебе что, парочки ягодок жалко для ребенка?» К слову, ведро с малиной у меня было закрыто крышкой и перевязано резинкой, а эта мадам не постеснялась развязать и открыть. Высадила их у первого же метро, а дома обнаружила, что малины стало значительно меньше в ведре. Больше соседей не подвожу и мужу не разрешаю. © Подслушано / Ideer
- Купили с женой полгода назад дачу. Еду как-то на выходных туда на машине, чтобы ремонтом в домике заняться. Смотрю, вдоль дороги идет женщина. Решил остановиться, вдруг подвезти надо. Оказалось, что нам в одно и то же СНТ ехать. Как только она села, ни на секунду не замолкала. Начала рассказывать всякие сплетни, рецепты маринованных огурцов и тому подобное. Когда уже почти доехали до моего переулка, женщина показывает в сторону моего участка, но на несколько домов дальше, и говорит: «Вон туда мне надо». Я обалдел, ведь соседка же, получается. И тут она выдает: «А вот этот дом молоденькая фифа купила и туда каждые выходные мужиков водит. Приезжают к ней постоянно». Тут я обалдел еще больше, ведь это наш дом, а те самые мужики — это я, тесть и брат. Вместе делаем ремонт. Когда я сказал соседке об этом, она тут же замолчала, вышла и даже не поблагодарила, что подвез. Вот так рождаются слухи.
- Мы с братом и сестрами как-то раз собрались на огороде и решили посмотреть, как в природе одни поедают других. Положили в банку лягушку, бабочку, кузнечика, червяка, ящерицу, муху и немного травы. Целый день мы ходили с банкой, попутно играя во что-то другое. Надеялись, что кто-то кого-то уже сожрет, и мы посмотрим, как это бывает. Но… Они оказались очень дружными, и никто никого не съел. В мире и согласии все дожили до конца дня, пока мы всех не отпустили. Это было великое разочарование. © Подслушано / Ideer
- Люблю я по дачам покататься на велосипеде. Когда что-то растет вдоль дороги, то позволяю себе сорвать и съесть, но чтобы на территорию заходить — никогда! Там пяток ягод малины, там смородинку на чай общипать. Как-то смотрю, растет вишня войлочная. Здоровенный куст. Тормознул, сорвал. Тут же выходит бабулька и задает закономерный вопрос: «Ты ее тут сажал, чтобы есть, а?» Достаю из кармана пару сотен со словами: «У вас баночки не найдется? Я бы купил, хорошая она у вас тут». Бабка подвисла секунд на 10 и выдала: «Нету банки. Так жри!» © Photobomber / Pikabu
- Я и родители живем в небольшом коттеджном поселке, почти в самом городе. Дом у меня отдельный, участок нормального размера. Так как мама работает только полдня с утра, я предложила ей за равнозначную сумму работать у меня на огороде: ухаживать, поливать и тому подобное, а потом из урожая делать мне заготовки. Мне этим заниматься особо некогда, да и не хочу. Прихожу после работы, а на участке уже все сделано, меня никто не беспокоит. Когда об этом узнают друзья и знакомые (специально не рассказываю), то в их глазах читается недоумение, а некоторые смеют еще и высказывать! Тогда предлагаю уже им за деньги на огороде работать после основной работы. Все отказались. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз мы на дачу приехали клубнику собирать. Смотрим, а на нашем участке мужичок с женщиной ползают по грядкам, уже два ведра набрали. Муж мой говорит: «Набрали? Молодцы! Теперь пересыпайте в наши ведра». Они одно ведро пересыпали, а про другое говорят: «А это мы не у вас собирали». Мы от такой наглости обалдели, конечно. © marina601161 / Pikabu
- Мама мужа зашла очень далеко. У нее огород 12 соток, а муж умер прошлой осенью. Так она со своей подружкой решила сделать себе гипс на ногу и сидеть смотреть, как мы с мужем и его братом корячимся на ее огороде. Мы бы и не узнали об этом всем, если бы моя подруга через неделю не спросила, кому моя свекровь покупала у нее в аптеке столько гипса. © Подслушано / Ideer
Свежий воздух, единение с природой, отсутствие городской суеты — это далеко не все, что можно получить на даче. Порой то олень пробежит, то змея проскользнет, а прямо под ногами могут быть зарыты самые настоящие сокровища.
Комментарии
Вот интересно, в аптеках реально гипс продаётся? Про гипсовые бинты в аптеке слышала один раз. Но вот реально зачем это продавать в аптеке? Кто-то накладывает его самостоятельно?
От собирателей земляники такой рецепт: доска с гвоздями гвоздями вверх, картон, сухая трава.
Еще можно погуглить вьетнамские ловушки - это не капкан и полицаи не прикопаются.