15 человек, которые просто хотели на дачу съездить, но вляпались в закрученную историю

Люди по-разному относятся к времяпрепровождению на даче. Одни ездят туда, чтобы пожарить шашлычок и отдохнуть от повседневной городской суеты, а другие получают нескончаемое удовольствие от работы в огороде. Но все согласятся, что порой на «природе» происходит такое, что надолго потом остается в памяти.