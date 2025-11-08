16 улетных историй, которые начались с простого похода в поликлинику

Поход в поликлинику — это почти всегда маленький квест: найти нужный кабинет, отстоять очередь и постараться не забыть, что именно у тебя болит. Но для некоторых людей этот «квест» внезапно обрастает дополнительными уровнями, полными юмора, неловкости и романтики.

  • Сделала в поликлинике прививку. Сижу около гардероба и жду такси. Тут подходит парень и говорит, манерно растягивая слова: «Девушка, а вы случайно не у гинеколога были? Если нет, то мы, пожалуй, можем с вами познакомиться!» Офигела от такого подката. © Подслушано / Ideer
  • Поехали в детскую поликлинику на плановый прием с 9-месячным малышом. Педиатр спросил, не хочу ли я родить четвертого ребенка. На мой удивленный взгляд она тут же ответила: «Просто интересно, на кого будет похож». А у нас две девочки и мальчик. Все они абсолютно разные по внешности. В общем, долго мы с ней смеялись. © Убойные Истории / VK
  • Я беременна, моему пузику уже седьмой месяц пошел. Стою вчера в поликлинике в очереди в регистратуру. Прошло уже около получаса, даже успела съесть шоколадку. Возле меня в соседней очереди стоял парень и пристально меня изучал. Тут под действием шоколадки моя лялька начинает активно шевелиться, создавая чуть ли не волны на поверхности живота. Парень, наблюдая все это, выпалил: «Все! Женюсь!» Я в шоке повернула голову, показала кольцо на пальце. А он улыбнулся и выдал: «Да не на вас». Стремительно вышел из очереди и куда-то убежал. Вот так обычные шевелюшки могут изменить жизнь двух людей. © Не все поймут / VK
  • Увидела в поликлинике мужа коллеги с девушкой и младенцем. Он трепетно держал малыша на руках. А коллега-то мне сама обмолвилась о том, что сегодня муж в командировке. Когда я сказала, что видела его в поликлинике, она выдала, ничуть не удивившись, что, да, она попросила его отвезти сестру с ребенком, так как у той муж заболел. А я-то уже надумала! © Подслушано / Ideer
  • Гинеколог направила на УЗИ. Пришла. Врачом оказался мужик лет 55. В один момент узист округлил глаза и тут же выдал: «Что-то я у вас не вижу одного яичника». Я ему парировала: «Не знаю, когда к вам пришла, он был на месте». А меня до этого предупреждали, что доктор любит поприкалываться. В общем, он аж поперхнулся. Дальше уже просто молча заполнял карту. © Елена / Dzen
  • Был вчeра в поликлинике. Услышал такой диалог от врача и дедушки лет восьмидесяти.— Дoчка, руки у меня мерзнут.
    — Ну так, а что вы, дедушка, хотели, вам лет сколько? Моторчик старенький, кровь не рaзгоняет, вот руки и мерзнут.
    — Ну, дочка, никoгда не мерзли, а тут мерзнуть начали. Может, мазь какую?
    — Хoрошо. Когда, дедушка, руки мерзнут?
    — Когда рыбу из лунки дoстаю.
    — Что?
    — Ну, рыбу, когда из лунки дoстаю, тогда и мерзнут.
    А я знаю этого деда, он в поселке на нашей улице живет. Никогда на здоровье не жалуется, всегда бодренький такой. © Убойные Истории / VK
  • Сидел в поликлинике на прием к врачу. Рядом со мной села красивая девушка с ребенком. Ребенок был радостный, все пытался до меня дотянуться. Тут мама его отпустила, он направился ко мне и как давай щипать. Все было весело, но тут пришел его папа. Пять минут они ругались, папаша утверждал, что якобы я — отец его сына, а она, мол, тайно договорилась встретиться со мной, чтобы я посмотрел на ребенка. Не, с виду он, конечно, похож чем-то. В итоге папа забрал сына и посмотрел на меня, как на врага. © Подслушано / Ideer
  • Муж проходил медосмотр. Зашел к лору, тот спросил, есть ли жалобы. Муж сказал: «Есть! Периодически закладывает нос. То одну сторону, то другую, обе ноздри вместе не дышат. Врач выдала: «Все правильно, так и должно быть! Одна ноздря дышит, а вторая отдыхает!» © Alla / Dzen
Muereske
1 час назад

собственно а что врач про нос сказала не так? у нас, действительно, дышит то одна, то другая. и это нормально.

-
-
Ответить
  • Стоим с мужем и 6-месячным ребенком в очереди к врачу. Мамочки с детьми, которым 1 месяц, проходят через одного. Таких деток сокращенно называют «месячными». Тут подходит одна мама с вопросом: «Кто последний с месячным?» и занимает соответствующую очередь. Муж шепчет мне на ухо: «А что мы стоим, скажи, что у тебя тоже месячные». Долго потом хохотали, когда объяснила ему потом что к чему. © Палата № 6 / VK
  • Прохожу обязательный медосмотр. Сижу в кресле гинеколога. Доктор трудится. После стандартных вопросов о здоровье вдруг спросил то, после чего мне я воскликнула: «Доктор, что вы там увидели?» Он выдал: «Леночка, а не хотите ли вы пойти работать администратором в салон красоты?» © Убойные Истории / VK
  • Проходили с сыном медосмотр в поликлинике для детсада. Посетили несколких врачей, везде очереди, ребенок очень устал. Сидели у очередного кабинета, сынок спросил скоро ли мы пойдем домой. Я ответила: «Еще два врача осталось. Сейчас логопед, потом к окулисту и домой». Ребенок почему-то напрягся, несколько секунд думал и настороженно выдал: «Мам, а что это за врач такой — какулист?» Очередь выпала в осадок. © Cool story / VK
Noumen
23 часа назад

Как дитя пошутило ! Да ему в стендаперы на радио надо устроиться(((

-
-
Ответить
  • Пару недель назад зашла в лабораторию, оставить пару пробирок крови. Пока стояла у ресепшена в поисках документов, подошла миловидая женщина лет 30-35 с красивой укладкой и макияжем. Такая вся белокурая и надушенная. Напоминю, это был ресепшн, не кабинет! Подошла она с очень не пустой баночкой для твердых фракций. Начала активный диалог с администратором. При этом она активно жестикулировала, размахивая своей баночкой перед моим носом, носом администратора и всех стоящих рядом. Я, конечно, понимаю, что перед лицом медицинских процедур мы все равны. Но к такому близкому знакомству меня жизнь не готовила. © Чадо Брюн / ADME
  • Повел сестру в поликлинику. Ждал ее в коридоре. Рядом сидели две женщины. Неподалеку был кабинет гинеколога. Тут залетела тетка. В одной руке — подол от шубы, в другой — пакеты. Подлетев к кабинету гинеколога, спросила неожиданное: «Молодой человек, вы сюда?» Я не смог ей четко ответить. © Убойные Истории / VK
  • Сегодня была на осмотре у офтальмолога. Впереди меня была бабулька лет семидесяти. Она пришла на осмотр в поликлинику после операции. Дверь была не до конца закрыта, я услышала следующее:
    — Вам сейчас нельзя никаких физических нагрузок и наклоняться сильно вниз, — сказал доктор.
    — А что, и фитнесом нельзя заниматься?
    — Нет.
    — И плаванием?
    — Нет.
    Тогда после небольшой паузы бабулька спросила: «Ну хоть танец живота можно?» Все люди в коридоре плакали от смеха. © Карамель / VK
  • Встретила в поликлинике маму с ребенком, очень похожим на моего мужа. У врача подсмотрела данные на карточке. Разыскала ее в соцсетях, подружилась. Оказалось, она жила в столице, переехала сюда с ребенком. А мой муж-то на месяц туда ездил на учебу. По времени все сходилось. Я год сомневалась, но каждый раз убеждалась в том, что копия растет. Короче, не могу больше терпеть, завтра пойду к ней в гости, поговорим. © Мамдаринка / VK
  • Пришла в поликлинику. Врач сидит и удивленно глазеет. Я заволновалась: вдруг с малышом что-то не так. И тут он выдает: «А вы можете повыше прыгать? Через козла еще попробуете?» Я офигела, пыталась понять о чем это он. А врач продолжил: «Я, конечно, понимаю, физкультура для беременных полезна, но носиться по льду со скоростью 50 км/ч, в шубе да еще и с животом за автобусом — это перебор!» И тут до меня доходит — мы с ним в одном автобусе ехали. © СИТУАЦИЯ / VK

Ну что, похоже, в очереди в поликлинике можно не только журнал полистать, но и встретить судьбу, стать свидетелем семейной драмы или просто получить заряд отменного юмора. Эти истории еще раз доказывают, что самые неожиданные моменты поджидают нас там, где мы их совсем не ждем.
А у вас случались в поликлинике ситуации, от которых хотелось то ли хохотать во весь голос, то ли немедленно провалиться сквозь землю?

Комментарии

Уведомления
Lisenok21
23 часа назад

Беременная женщина бежала по льду, пытаясь догнать автобус? Что за... Разве ребёнок не важнее таких привычек? Надеюсь, выдумка.

-
-
Ответить
Алина
4 часа назад

Захотелось мне пару лет назад операцию, а к ней надо было получить много заключений/справок от разных врачей. Тогда почему-то много забавного было, но больше всех мне понравился флеболог и узи вен. Часть такого узи производится, когда пациент стоит нa небольшой лесенке/подиуме, потому что надо вертикально и чтобы врачу было удобно, ноги же. Вот всю процедуру врач восхищался тем, какие у меня хорошие вены, учитывая, что мне не 18 и, особенно, что уже был ребенок нa тот момент. Стоишь себе такая нa подиуме и комплименты своим венам ног😆😆

-
-
Ответить

