16 улетных историй, которые начались с простого похода в поликлинику

Захотелось мне пару лет назад операцию, а к ней надо было получить много заключений/справок от разных врачей. Тогда почему-то много забавного было, но больше всех мне понравился флеболог и узи вен. Часть такого узи производится, когда пациент стоит нa небольшой лесенке/подиуме, потому что надо вертикально и чтобы врачу было удобно, ноги же. Вот всю процедуру врач восхищался тем, какие у меня хорошие вены, учитывая, что мне не 18 и, особенно, что уже был ребенок нa тот момент. Стоишь себе такая нa подиуме и комплименты своим венам ног😆😆