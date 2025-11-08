Вот это подкат! Парень, вообще, нормальный? Что-то сильно сомневаюсь.
16 улетных историй, которые начались с простого похода в поликлинику
Поход в поликлинику — это почти всегда маленький квест: найти нужный кабинет, отстоять очередь и постараться не забыть, что именно у тебя болит. Но для некоторых людей этот «квест» внезапно обрастает дополнительными уровнями, полными юмора, неловкости и романтики.
- Сделала в поликлинике прививку. Сижу около гардероба и жду такси. Тут подходит парень и говорит, манерно растягивая слова: «Девушка, а вы случайно не у гинеколога были? Если нет, то мы, пожалуй, можем с вами познакомиться!» Офигела от такого подката. © Подслушано / Ideer
- Поехали в детскую поликлинику на плановый прием с 9-месячным малышом. Педиатр спросил, не хочу ли я родить четвертого ребенка. На мой удивленный взгляд она тут же ответила: «Просто интересно, на кого будет похож». А у нас две девочки и мальчик. Все они абсолютно разные по внешности. В общем, долго мы с ней смеялись. © Убойные Истории / VK
- Я беременна, моему пузику уже седьмой месяц пошел. Стою вчера в поликлинике в очереди в регистратуру. Прошло уже около получаса, даже успела съесть шоколадку. Возле меня в соседней очереди стоял парень и пристально меня изучал. Тут под действием шоколадки моя лялька начинает активно шевелиться, создавая чуть ли не волны на поверхности живота. Парень, наблюдая все это, выпалил: «Все! Женюсь!» Я в шоке повернула голову, показала кольцо на пальце. А он улыбнулся и выдал: «Да не на вас». Стремительно вышел из очереди и куда-то убежал. Вот так обычные шевелюшки могут изменить жизнь двух людей. © Не все поймут / VK
- Увидела в поликлинике мужа коллеги с девушкой и младенцем. Он трепетно держал малыша на руках. А коллега-то мне сама обмолвилась о том, что сегодня муж в командировке. Когда я сказала, что видела его в поликлинике, она выдала, ничуть не удивившись, что, да, она попросила его отвезти сестру с ребенком, так как у той муж заболел. А я-то уже надумала! © Подслушано / Ideer
- Гинеколог направила на УЗИ. Пришла. Врачом оказался мужик лет 55. В один момент узист округлил глаза и тут же выдал: «Что-то я у вас не вижу одного яичника». Я ему парировала: «Не знаю, когда к вам пришла, он был на месте». А меня до этого предупреждали, что доктор любит поприкалываться. В общем, он аж поперхнулся. Дальше уже просто молча заполнял карту. © Елена / Dzen
- Был вчeра в поликлинике. Услышал такой диалог от врача и дедушки лет восьмидесяти.— Дoчка, руки у меня мерзнут.
— Ну так, а что вы, дедушка, хотели, вам лет сколько? Моторчик старенький, кровь не рaзгоняет, вот руки и мерзнут.
— Ну, дочка, никoгда не мерзли, а тут мерзнуть начали. Может, мазь какую?
— Хoрошо. Когда, дедушка, руки мерзнут?
— Когда рыбу из лунки дoстаю.
— Что?
— Ну, рыбу, когда из лунки дoстаю, тогда и мерзнут.
А я знаю этого деда, он в поселке на нашей улице живет. Никогда на здоровье не жалуется, всегда бодренький такой. © Убойные Истории / VK
- Сидел в поликлинике на прием к врачу. Рядом со мной села красивая девушка с ребенком. Ребенок был радостный, все пытался до меня дотянуться. Тут мама его отпустила, он направился ко мне и как давай щипать. Все было весело, но тут пришел его папа. Пять минут они ругались, папаша утверждал, что якобы я — отец его сына, а она, мол, тайно договорилась встретиться со мной, чтобы я посмотрел на ребенка. Не, с виду он, конечно, похож чем-то. В итоге папа забрал сына и посмотрел на меня, как на врага. © Подслушано / Ideer
- Муж проходил медосмотр. Зашел к лору, тот спросил, есть ли жалобы. Муж сказал: «Есть! Периодически закладывает нос. То одну сторону, то другую, обе ноздри вместе не дышат. Врач выдала: «Все правильно, так и должно быть! Одна ноздря дышит, а вторая отдыхает!» © Alla / Dzen
собственно а что врач про нос сказала не так? у нас, действительно, дышит то одна, то другая. и это нормально.
- Стоим с мужем и 6-месячным ребенком в очереди к врачу. Мамочки с детьми, которым 1 месяц, проходят через одного. Таких деток сокращенно называют «месячными». Тут подходит одна мама с вопросом: «Кто последний с месячным?» и занимает соответствующую очередь. Муж шепчет мне на ухо: «А что мы стоим, скажи, что у тебя тоже месячные». Долго потом хохотали, когда объяснила ему потом что к чему. © Палата № 6 / VK
- Прохожу обязательный медосмотр. Сижу в кресле гинеколога. Доктор трудится. После стандартных вопросов о здоровье вдруг спросил то, после чего мне я воскликнула: «Доктор, что вы там увидели?» Он выдал: «Леночка, а не хотите ли вы пойти работать администратором в салон красоты?» © Убойные Истории / VK
- Проходили с сыном медосмотр в поликлинике для детсада. Посетили несколких врачей, везде очереди, ребенок очень устал. Сидели у очередного кабинета, сынок спросил скоро ли мы пойдем домой. Я ответила: «Еще два врача осталось. Сейчас логопед, потом к окулисту и домой». Ребенок почему-то напрягся, несколько секунд думал и настороженно выдал: «Мам, а что это за врач такой — какулист?» Очередь выпала в осадок. © Cool story / VK
- Пару недель назад зашла в лабораторию, оставить пару пробирок крови. Пока стояла у ресепшена в поисках документов, подошла миловидая женщина лет 30-35 с красивой укладкой и макияжем. Такая вся белокурая и надушенная. Напоминю, это был ресепшн, не кабинет! Подошла она с очень не пустой баночкой для твердых фракций. Начала активный диалог с администратором. При этом она активно жестикулировала, размахивая своей баночкой перед моим носом, носом администратора и всех стоящих рядом. Я, конечно, понимаю, что перед лицом медицинских процедур мы все равны. Но к такому близкому знакомству меня жизнь не готовила. © Чадо Брюн / ADME
- Повел сестру в поликлинику. Ждал ее в коридоре. Рядом сидели две женщины. Неподалеку был кабинет гинеколога. Тут залетела тетка. В одной руке — подол от шубы, в другой — пакеты. Подлетев к кабинету гинеколога, спросила неожиданное: «Молодой человек, вы сюда?» Я не смог ей четко ответить. © Убойные Истории / VK
- Сегодня была на осмотре у офтальмолога. Впереди меня была бабулька лет семидесяти. Она пришла на осмотр в поликлинику после операции. Дверь была не до конца закрыта, я услышала следующее:
— Вам сейчас нельзя никаких физических нагрузок и наклоняться сильно вниз, — сказал доктор.
— А что, и фитнесом нельзя заниматься?
— Нет.
— И плаванием?
— Нет.
Тогда после небольшой паузы бабулька спросила: «Ну хоть танец живота можно?» Все люди в коридоре плакали от смеха. © Карамель / VK
А что в кабинет гинеколога можно нести верхнюю одежду? Обычно шубы и пальто оставляют в гардеробе.
- Встретила в поликлинике маму с ребенком, очень похожим на моего мужа. У врача подсмотрела данные на карточке. Разыскала ее в соцсетях, подружилась. Оказалось, она жила в столице, переехала сюда с ребенком. А мой муж-то на месяц туда ездил на учебу. По времени все сходилось. Я год сомневалась, но каждый раз убеждалась в том, что копия растет. Короче, не могу больше терпеть, завтра пойду к ней в гости, поговорим. © Мамдаринка / VK
- Пришла в поликлинику. Врач сидит и удивленно глазеет. Я заволновалась: вдруг с малышом что-то не так. И тут он выдает: «А вы можете повыше прыгать? Через козла еще попробуете?» Я офигела, пыталась понять о чем это он. А врач продолжил: «Я, конечно, понимаю, физкультура для беременных полезна, но носиться по льду со скоростью 50 км/ч, в шубе да еще и с животом за автобусом — это перебор!» И тут до меня доходит — мы с ним в одном автобусе ехали. © СИТУАЦИЯ / VK
Ну что, похоже, в очереди в поликлинике можно не только журнал полистать, но и встретить судьбу, стать свидетелем семейной драмы или просто получить заряд отменного юмора. Эти истории еще раз доказывают, что самые неожиданные моменты поджидают нас там, где мы их совсем не ждем.
А у вас случались в поликлинике ситуации, от которых хотелось то ли хохотать во весь голос, то ли немедленно провалиться сквозь землю?
Комментарии
всегда говорю врачам - не назначайте мне антибиотики, я бухаю!
Беременная женщина бежала по льду, пытаясь догнать автобус? Что за... Разве ребёнок не важнее таких привычек? Надеюсь, выдумка.
Захотелось мне пару лет назад операцию, а к ней надо было получить много заключений/справок от разных врачей. Тогда почему-то много забавного было, но больше всех мне понравился флеболог и узи вен. Часть такого узи производится, когда пациент стоит нa небольшой лесенке/подиуме, потому что надо вертикально и чтобы врачу было удобно, ноги же. Вот всю процедуру врач восхищался тем, какие у меня хорошие вены, учитывая, что мне не 18 и, особенно, что уже был ребенок нa тот момент. Стоишь себе такая нa подиуме и комплименты своим венам ног😆😆