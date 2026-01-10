Да это просто тетя с племянником. Мои дети тоже обожают мою младьшую сестру и командуют ей. А ей прикольно, пока они палку не перегибают, конечно.
На работе это серьезный начальник с учеными степенями, а дома любимущая тётя Юлька 🤣
15 курьезных историй, которые можно начать со слов: «Иду я, значит, по улице»
Мы в редакции собираем классные подборки на любой вкус и цвет. Например, про школу, детский сад, работу, утренники, отношения в паре и с родителями. А эта подборка — истории о людях, которые просто шли куда-то по улице или даже просто гуляли, и именно с этого началась история, которую стоит рассказать.
- В общем, гуляю я сегодня с собакой, и передо мной идет мужик. И вдруг он как заорет — я испугалась и решила обойти его. Ну, обошла и присмотрелась, чего это он так орет. Оказалось, что в наушниках. И вовсе не орал, а пел. Я остановилась и начала смеяться. Потом этот мужик еще начал махать руками, типа барабанщик. © Подслушано / Ideer
- Иду по улице, мама с сыном лепят снеговика. Старается в основном мама, а малыш стоит и дает ценные указания: «Плохо поставила. Один глаз выше». Она молча переделывает. В какой-то момент с окна на первом этаже высовывается бабка и орет: «Николай, отпусти тетю Веру домой, ей работать пора». Что за тетя Вера и почему она слушалась Николая, осталось для меня загадкой.
- Мне 37, я директор фирмы, вроде серьезный человек. Иду утром на работу — и тут на тротуаре лежит палка. Но не просто палка, а та самая: в форме буквы «Г», как из детства. Пацаны поймут — за такую раньше можно было «Турбо» выменять или даже машинку. Стою, думаю: «Ну я же взрослый дядька, что я, палку поднимать буду?» А потом такой: «Да ну нафиг». Подобрал, положил в сумку, принес в офис. Кладу на стол, заходит зам и охранник. И такие: «Вау, Олегович, какая палка!» В итоге полдня вспоминали, как бегали с такими по двору. Теперь палка лежит у меня на столе — талисман офиса. Детство победило. © Не все поймут / VK
Да это просто тетя с племянником. Мои дети тоже обожают мою младьшую сестру и командуют ей. А ей прикольно, пока они палку не перегибают, конечно.
- Позавчера попал под сильный ливень. Иду не спеша, мимо бешено пробегают люди, все смотрят на меня как на неадеквата. Одна лишь девушка спокойно идет по тротуару впереди меня. Я догнал ее и спрашиваю: «Девушка, а вы почему не бежите?» А она в ответ: «А у меня брови не нарисованные, мне бояться нечего». © Не все поймут / VK
- Переехал в новый район, только четвертый день как заселился. Утром иду на работу, и тут из-за поворота на меня выходит миниатюрная девушка с кабаном приличных размеров на поводке. Я аж портфель уронил в лужу от неожиданности. Она на меня смотрит так, с прищуром, и спрашивает, не я ли это заехал в первый подъезд на днях. Подтверждаю ее слова. У нас завязался небольшой разговор, в котором она объяснила источник моего удивления. Кабанчик Кирюша — это мини-пиг, которого они купили году в 2022. Но потом он как-то начал слишком резко расти, и его рост не останавливался, что несвойственно для мини-пигов. Они так привыкли к Кирюше, что решили его оставить. Все соседи уже давным-давно привыкли. Ну а я настроился на то, что буду слушать хрюканье из соседней квартиры каждый день, потому что первые дни я думал, что мне то ли мерещится, то ли кто-то все время программы про свиней на Discovery смотрит. Хорошо, что хоть не очень громко и не приносит неудобств. © Не все поймут / VK
- Дочь заболела, в гости приехала свекровь, у самой давление шалит. В общем, неделя была очень тяжелой. Удалось вырваться прогуляться хотя бы до супермаркета, иду хмурая такая, вся в своих мыслях. И тут подбегает парень лет 15, вручает яблоко и говорит: «Девушка, пожалуйста, дайте мне возможность увидеть вашу прекрасную улыбку!». Настроение — на весь день, о проблемах забыла. © Мамдаринка / VK
Сердцеед растёт)) Вообще, это приятнее, чем просто "улыбнитесь" и что там говорят, когда пытаются подбодрить незнакомца, когда вдруг приспичило нести добро и радость. Не "что это вы хмурая, вон день какой хороший", а комплимент!
- Я люблю заглядывать в чужие окна. Иду себе по улице и смотрю, что там у кого происходит. Однажды стала свидетелем милой картины: на подоконнике четвертого этажа лежал кот, потом к нему подошла бабушка, он поднял голову, чтобы убедиться, что это она, и снова лег. Бабуля начала гладить пушистика, думаю, что он мурчал, но мне не было слышно. От тех ласк он начал так выкручиваться, что едва из окна не выпал, но бабушка его вовремя схватила. © Палата № 6 / VK
- Иду по улице, мимо проходит женщина с санками, в которых сидит ее трехлетний сын — весь упакованный в комбинезон, шапку и шарф, так что только глаза видно. Вдруг она резко останавливается, критически его осматривает и строго спрашивает: «Святополк, а где твой снегобласт?» Стою в ступоре. Во-первых, Святополк... Во-вторых, снегобласт? © Палата № 6 / VK
- Поздний вечер, иду домой, на улице уже темно, фонари тускло светят, людей почти нет. Заворачиваю за угол и вижу — мой парень обнимается с какой-то девицей! Сердце ухнуло куда-то в пятки, в голове пронеслась тысяча мыслей за секунду, но самая главная: «Ах ты...» Долго не думая бросилась к ним, девица завизжала, парень замахал руками, а я, рыдая, развернулась и побежала прочь. Вбегаю в свой двор, а там... стоит мой парень, целый, невредимый, смотрит на меня с удивлением: «Ты чего?» Я застыла. Оказалось, что только что набросилась на абсолютно незнакомых мне людей... © Карамель / VK
Бешеная какая-то, что ли… Рассмотреть как следует не попыталась для начала. Поближе подойти (спокойно, не привлекая внимания, пока не убедится, что именно видит), хотя бы, прежде чем рыдать и бить людей сумкой (из оригинала информация)… Сама же сказала "темно", так любого мужика подходящей комплекции можно с благоверным перепутать. Либо нездоровая ревность, что даже сомнений не возникло "а точно он, вдруг не он", либо у парня уже рыльце в пушку (что, в принципе, отсылает к пункту 1), либо девушка клиническая идиотка…
- Иду по улице, ем яблоко. Вижу, у подъезда сидит кот и мяукает. Я говорю ему: «Если съешь яблоко, то возьму к себе!» — и даю ему кусочек яблока. Эта наглая морда с хитрым прищуром начинает его уплетать за обе щеки. Пришлось обещание выполнить. Вот уже второй год этот шкодник делит со мной жилплощадь, но яблоки будто бы принципиально в пищу больше не употребляет. © Карамель / VK
- Иду по улице, передо мной ссорится парочка. В сердцах мужик кричит своей даме сердца: «Я тебя больше ничем угощать не буду, твой поезд ушел!» А она ему, с гордо поднятой головой: «Ну раз ушел, тогда буду пользоваться яхтами и самолетами!» — и пошла в другую сторону. И тут я вспомнила, сколько раз что-то типа «твой поезд ушел» говорил мне мой муж и как я сломя голову постоянно несусь это исправлять. Обидно стало, что у меня уважения к себе меньше, чем у этой мадам... © Карамель / VK
- Я всегда, когда иду по улице и вижу, что человек кинул мусор мимо урны или специально прямо на тротуар, громко зову его, чтобы побольше людей это слышали, и говорю: «Вы что-то уронили! Смотрите, какая-то бумажка». А потом смотрю, как этот гражданин проглатывает слова, бекает и мекает, не зная, как же объяснить мне, что так и должно быть. © Подслушано / Ideer
- Сегодня проснулась пораньше, чтобы выйти на пробежку на набережную. И вышла-таки! Но самое интересное — это прохожие, которые меня интенсивно поддерживали. А самым лучшим мотиватором оказался мужик с пирса, который крикнул мне: «Вперед, девчонка, ходу, ходу». Необыкновенный прилив энергии, а ведь уже хотела перейти на шаг. © Не все поймут / VK
- Однажды стояла на переходе, прямо перед тротуаром — лужа. На другой стороне — остановка. Включился зеленый, люди сбились в сторону и пытаются обойти лужу. Вдруг какой-то парень прыгает через нее с разбега, не долетает и окатывает всех грязной водой. Не останавливается и бежит к остановке на другой стороне — там автобус подъехал. Переход длинный, он бежит наискосок и немного в стороне от разметки обеими ногами влипает в кучу навоза. В этом месте часто конная полиция проезжала. Всеобщее ликование и счастливые улыбки пешеходов! © Татьяна Лобанова / ADME
- Иду на работу, на тротуаре лед со снегом, ничего не чистится. Я как могла пыталась удержаться, но каблуки сыграли свое дело. Ляпнулась на лед прямо посреди улицы. Сижу на пятой точке, чувствую боль, хочу подниматься. Вижу, как из дорогой машины выходит мужчина, держит курс прямо на меня. Я уже было подумала, что джентльмены существуют, но он прошел мимо. Подошел к девушке, которая его ждала. Она спросила у него: «Почему ты мимо прошел, там девушка упала. Мог бы и помочь!» Он ответил: «Ничего, сама встанет. Поехали, нам нужно спешить!». Девушка сказала ему, чтобы сам ехал, она доберется на метро. Этот «джентльмен» ушел, а девушка сразу подошла ко мне. Помогла подняться, извинилась за брата и предложила выпить кофе. © Карамель / VK
А вот еще несколько классных фоток от людей, которые просто на улицу вышли, а у них случилась история на миллион.