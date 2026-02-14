Я бы не стала соглашаться жить в квартире с секретными ящичками хозяина, мало ли что там... Доказывай потом что не медведь.
16 арендодателей, которые превращают жизнь людей в комедию
Истории
17 минут назад
Аренда съемного жилья часто превращается в квест с неожиданным финалом. Порой строгий на вид владелец квартиры оказывается добрейшей души человеком, готовым снизить плату за съеденную конфету, а странные ночные звуки из запертой комнаты — лишь забавной возней заблудившегося робота-пылесоса. Иногда даже формальный договор аренды может стать началом теплых человеческих отношений и поводом для искреннего смеха.
- Снимали квартиру. Хозяин запретил открывать нижний ящик серванта: «Это личное». Мы год сгорали от любопытства, но держались. Перед выездом не выдержали и заглянули. Ящик был пуст, а на дне лежала записка: «Поздравляю! Вы только что прошли проверку на порядочность. Если вы это читаете, значит, вы все-таки его открыли. Но если вы прожили тут год и не открыли раньше — вы отличные ребята».
- Сняли двушку. Хозяин просил лишь об одном: «Ровно в 21:00, каждый день открывайте шторы в зале на 10 минут. Это важно, не спрашивайте почему». Мы месяц гадали зачем, но открывали. Тут я уже не выдержал и спросил в лоб. Тот покраснел и признался: «Понимаете, напротив живет моя мама. Если шторы открываются — значит, у меня (то есть в ее понимании — у меня) все хорошо, я жив-здоров. А если не открыть — она прибежит через 5 минут. Я просто не сказал ей, что сдал квартиру, чтобы она не волновалась».
-
-
Ответить
- Снимала квартиру. Хозяйка жила на этой же площадке через квартиру. Она раз в неделю приходила снимать показания счетчиков и велела не включать зря свет. Потом стала приходить каждый вечер и предлагать мне одежду, чтобы я у нее купила. Я приходила с работы и шла на цыпочках к двери, тихонько открывала ее, но она как будто смотрела в глазок и шла ко мне. Потом мне это надоело и я съехала. © i_rinaastro
- Снимала однокомнатную квартиру. Когда съезжала, хозяйка не отдавала депозит, говорила, что грязь. Я спросила, мол, где же вы ее увидели? Оказалось, что за диваном и в унитазе, на полочке, где крепится пластиковое сиденье. © Надежда Коса.ру / Dzen
- Снимаю однушку. Каждый год аренда растет на 3 тысячи (было 29 в первый год, потом 32, а сейчас 35). Плюс есть плата за обслуживание — 3 тысячи. Мой хозяин (я зову его «дядюшка») поднял аренду до 35 тысяч, а обслуживание задрал до 4 тысяч. Я посчитал, что и повышение аренды, и эти мутные сборы за обслуживание — это уже перебор, поэтому решил стоять на своем и переехать в другое место.
В прошлое воскресенье он заехал ко мне для разговора, но не успел я и рта раскрыть насчет повышения, как он меня остановил. С широкой улыбкой протянул мне конфеты и буквально скормил мне одну, рассказывая, что закрыл огромную сделку на работе (он управляющий директор одного из крупнейших банков страны). Я поздравил его. А потом скормил мне еще одну конфету.
Я сказал ему, что ценю квартиру, но повышение стоимости неоправданно. Он понизил аренду до 33 тысяч (вместо 35) и оставил обслуживание на уровне 3 тысяч. Было приятно поговорить открыто, а не просто молча проглотить повышение цен. Хозяин также расспрашивал о моей учебе и карьере, дал советы, на чем мне стоит сосредоточиться в ближайшие годы, и поделился опытом. © Financial-Bus-5660 / Reddit
- Снимала комнату с хозяйкой. Летом была весь день на жаре. Приходя домой, шла в ванную, но газовая колонка не включалась, напор воды слабый. Мылась холодной. Через несколько дней включаю воду, а там напор бешеный, но колонка не включается. И тут вдруг до меня дошло, что газ перекрыт, а вентиль под потолком. Я залезла, открыла, помылась, закрыла вентиль. Хозяйка, видимо, поняла, что я этот фокус раскусила и через несколько дней меня выгнала, сказав, что я ей не подхожу. Характер у меня и правда, не очень, ведь я не очень-то общительная. © Любовь / Dzen
- Однажды мы с сестрой снимали квартиру у бабушки. Как оказалось, эта бабуля приходила к нам, пока мы были на работе. Однажды она увидела на сушилке наши офисные белые рубашки и была крайне удивлена. Ведь их носят на работу только мужчины. Конечно же, мы съехали. © tanatlas_
- Хозяйка запретила животных, но мы тайком приютили рыжего котенка. Перед приходом хозяйки прятали его в шкаф, лоток — на балкон. Однажды она нагрянула внезапно. Мы в панике заметались, а она прошла на кухню, принюхалась, хитро прищурилась и вытащила из сумки пачку премиального корма и игрушечную мышь. Мы остолбенели. А она улыбнулась и сказала: «Ну выпускайте уже своего „нелегала“. Я еще в прошлый раз заметила шерсть на диване, но молчала. Просто хотела убедиться, что он у вас воспитанный и паркет не дерет. А корм возьмите, у моего Барсика такой же, ему нравится».
- Моим арендодателем был мужчина в Нью-Йорке, который владел целым 4-этажным домом. Он постоянно околачивался на территории и часто путал меня с кем-то, кто вечно задерживает аренду. Когда я съезжала, и мы проводили осмотр этой крошечной квартиры, арендодатель был совершенно сбит с толку расположением шкафа в спальне. Он снова и снова повторял: «Я не думал, что этот шкаф был здесь». Выглядело так, словно я безупречно замуровала прежний шкаф и построила свой собственный прямо в стене. В общем, странная была ситуация. © TwirlieWhirlie / Reddit
- Хозяин запер одну комнату в трешке: «Туда ни ногой!». Но по ночам из-за той двери стали доноситься жужжание и стук. Мы в панике собирались съезжать, когда внезапно нагрянул хозяин. Открыл ту самую дверь, и оттуда на нас выехал робот-пылесос. Оказалось, мужчина просто забыл выключить расписание уборки, и бедный робот каждую ночь в 3 часа просыпался, бился о запертую дверь, разряжался и засыпал обратно.
- Как-то уехали с мужем и детьми в отпуск. По возвращении у нас дома было поглажено белье. Я никак не могла вспомнить, когда успела погладить. Оказалось, приходила хозяйка квартиры и с гордостью сообщила, что погладила все мои вещи. А однажды она сообщила моему мужу, что пока он был на работе ко мне приходил мужик. Это был мой брат, который приехал поздравить с днем рождения. Позже выяснилось, что сама хозяйка живет в доме напротив и в бинокль следит, когда я снимаю белье и поливаю цветы. © _dearstacy
- Снимали квартиру с подругой и котом. Перед визитом хозяйки я с котом уходила. Тут она позвонила, сказала, что придет. Подруги дома нет, кота деть некуда. Оставила в спальне, он задремал. Хозяйка приехала, заметила кота. Я напряглась, а она как воскликнет: «Какой красавец!» Вы бы видели мое лицо! Вот так представился мой кот. © saniyabek82
- Снимала квартиру. Хозяин жил в другом городе. Он запретил двигать мебель. В зале у окна стояла старая тумбочка на колесиках с телевизором, которую я все-таки откатила чуть в сторону, чтобы зимой батарею не перекрывала. Поставила там сушилку для белья.
И вот экстренно загремела в больницу. Возвращаюсь и вижу: сушилка с моими вещами стоит в коридоре у входа, тумбочка у батареи. В ванной висит какой-то железный ржавый шкаф. Моя новая сковорода уже с каким-то нагаром по бокам. Полотенце, до этого висевшее чистое на сушилке, тоже не пойми в чем.
Оказалось, он приезжал в город и жил в квартире 3 дня! Не сказав, не спросив, где я. Сказать, что я была в шоке — ничего не сказать. © Василиса Пупкина / Dzen
- Заехал в милую квартиру, где уже жил один парень. Хозяйка заглянула к нам просто поболтать и познакомиться со мной. В общем, пока я там жил, мы с соседом захотели повесить гитары на стену. Написали ей, чтобы спросить разрешения (конечно, пообещали, что перед выездом замажем дырки и подкрасим стены). Она зашла к нам, чтобы обсудить это лично. Мы уже приготовились к отказу, но оказалось, что ее волновало только одно: не испортятся ли наши гитары от прямых солнечных лучей из окна!
Даже когда я съезжал, история продолжилась. Я заказал профессиональный клининг перед сдачей ключей. Хозяйка позвонила и попросила заскочить. Она указала на пару мест, где убрались недостаточно чисто. Я начал извиняться, но хозяйка меня тут же перебила: она показала мне это только для того, чтобы я мог предъявить претензию клининговой службе и вернуть часть своих денег. Ей самой от меня ничего не нужно было, переделывать она не просила! © AndrewOBW / Reddit
- Снимала комнату у женщины лет 60. Ей приглянулась моя кофточка, просила: «Продай!», а я сказала, что это подарок от парня. Через пару дней вижу ее в моей блузке — выцветшей какой-то. Я уже хотела закатить скандал, а она улыбается: «Нравится? Сама сшила!» Не придала этому значения, но когда решила съехать, она вдруг выпалила: «Я знаю, почему ты уходишь. Приревновала. Я тоже заметила, как Саня (мой парень) начал на меня поглядывать».
- Снимали квартиру у дедушки. Тот раз в две недели оставлял у нашей двери картошку и соленья. Денег не брал. Мы думали — урожай с дачи. Встретили его дочь, поблагодарили, а она рассмеялась: «Какая дача? Продали 5 лет назад! Просто папа уверен, что „эти фрилансеры“ голодают, потому что нормальной работы у них нет. Он все это покупает на рынке специально для вас, чтобы вы, „бедненькие“, ноги не протянули!»
Эти случаи подтверждают, что уют в съемной квартире создают не только свежий ремонт и новая мебель, но и простое человеческое отношение.
Наверняка у многих из вас тоже найдется пара забавных воспоминаний о жизни на съемных квартирах. Расскажите в комментариях, чем вас удивляли или смешили ваши арендодатели?
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15 историй, концовка которых переворачивает все с ног на голову
Народное творчество
1 месяц назад
16 честных историй от работников ЗАГСа, которые порой сами не верят в то, что происходит на регистрациях
19 женщин, которые так красиво переиграли бывших, что те до сих пор кусают локти
20+ трогательных доказательств того, что доброта у людей в ДНК
Добро
1 месяц назад
14 подслушанных разговоров, которые случайно открыли людям правду — о себе и других
Истории
2 недели назад
17 пользователей похвастались своими бабушками, у которых не только золотое сердце, но и руки
Фотоподборки
1 месяц назад
«А вы кто?»: 18 встреч со звездами, которые пошли совсем не по сценарию
15 человек, которые так виртуозно спускают зазнавшихся с небес на землю, что хочется аплодировать
15+ историй о попутчиках, которые превратили скучную дорогу в событие
14 историй от людей, которые на своем опыте убедились: жизнь подкидывает сюжеты покруче любого кино
22 мощные истории с такими поворотами, что так и просятся на экран
Истории
1 год назад