16 сокровищ с барахолки, мимо которых пройти было просто невозможно
Пока одни уверены, что на барахолках сплошной хлам, другие знают — именно там и можно найти по-настоящему стоящие вещи. И многим это вполне удается. В этой подборке — несколько историй про удачные или просто занятные покупки, которые заслуженно собрали сотни комментариев и завистливых взглядов.
Обещала себе больше не таскать с барахолок всякую бесполезную ерунду, но вот тут не устояла!
- Ну вот смотри, оно уже приносит тебе пользу! © whatisrealityplush / Reddit
Нашел в секонд-хенде запонки в виде iPod’ов — и не смог не взять! Особенно забавно, что я как раз занимаюсь починкой iPod’ов
Вот почему он такой шикарный? Нашла в секонде сегодня этот винтажный халат за 4 доллара. Он с капюшоном!
Не могу выкинуть ее из головы
Бывают такие предметы: так стремно, что аж восхитительно. Но только 😢 не вписывается никуда, а я гребаный эстет. Поэтому не беру.
- Это так стремно, что аж восхитительно! © MissHibernia / Reddit
Кеды-единорожки!
- Вдруг, как в сказке, в них подкрался к тебе... © IronVolt77 / Reddit
Я вот нашла эти чудесные солонку и перечницу
Грибная баночка, джинсы Calvin Klein, севшие как влитые, и безумные каблуки — такая вот неожиданная добыча с барахолки
- И джинсы — огонь, и туфли — просто супер (правда, чуть-чуть пугают)... © Gard3nNerd / Reddit
Давно искала корзину, куда можно сложить все для сада. Соседи отдавали вот такую бесплатно. Притащила ее, оставила снаружи, а потом выхожу... и вот что меня ждет!
Уверена с их точки зрения для сада действительно больше ничего не нужно)))
- Простите, а где я могу получить котогенерирующую корзину? © kathlin409 / Reddit
Любовь с первого взгляда и лучшие 50 центов, которые я потратил за последнее время
Маленькое черное платье от Армани за 4 доллара!
Кое-что из моих последних находок на барахолке...
Теперь я член Черепашьего Клуба! Можете не сомневаться, каждая из них получит свое имя
Какая красота, какая грация!
У меня когдa-то ваза былa из тaкого стекла. Коты грохнули. ((
Обнаружила этого парня во время последнего набега на комиссионку
Вот этот забавный приятель тоже заглянул ко мне с барахолки
- Они же потерянные в детстве братья! Познакомьте их скорей! © actualbookwyvern / Reddit
Увидел это пару дней назад, но решил не брать. А теперь не могу выбросить из головы. Может, все-таки вернуться и забрать?
А еще иногда в повседневной жизни нам попадаются вещи, назначение которых с первого взгляда не совсем понятно. Стоишь, смотришь на этот необычный предмет и пытаешься угадать: это дизайнерский шедевр или чей-то очень специфический креатив?