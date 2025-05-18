16 сокровищ с барахолки, мимо которых пройти было просто невозможно

Фотоподборки
51 минута назад

Пока одни уверены, что на барахолках сплошной хлам, другие знают — именно там и можно найти по-настоящему стоящие вещи. И многим это вполне удается. В этой подборке — несколько историй про удачные или просто занятные покупки, которые заслуженно собрали сотни комментариев и завистливых взглядов.

Обещала себе больше не таскать с барахолок всякую бесполезную ерунду, но вот тут не устояла!

Нашел в секонд-хенде запонки в виде iPod’ов — и не смог не взять! Особенно забавно, что я как раз занимаюсь починкой iPod’ов

Вот почему он такой шикарный? Нашла в секонде сегодня этот винтажный халат за 4 доллара. Он с капюшоном!

Не могу выкинуть ее из головы

Нанай Маро
22 часа назад

Бывают такие предметы: так стремно, что аж восхитительно. Но только 😢 не вписывается никуда, а я гребаный эстет. Поэтому не беру.

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Кеды-единорожки!

Я вот нашла эти чудесные солонку и перечницу

Грибная баночка, джинсы Calvin Klein, севшие как влитые, и безумные каблуки — такая вот неожиданная добыча с барахолки

  • И джинсы — огонь, и туфли — просто супер (правда, чуть-чуть пугают)... © Gard3nNerd / Reddit

Давно искала корзину, куда можно сложить все для сада. Соседи отдавали вот такую бесплатно. Притащила ее, оставила снаружи, а потом выхожу... и вот что меня ждет!

Евга
26 минут назад

Уверена с их точки зрения для сада действительно больше ничего не нужно)))

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  • Простите, а где я могу получить котогенерирующую корзину? © kathlin409 / Reddit

Любовь с первого взгляда и лучшие 50 центов, которые я потратил за последнее время

Маленькое черное платье от Армани за 4 доллара!

Кое-что из моих последних находок на барахолке...

Теперь я член Черепашьего Клуба! Можете не сомневаться, каждая из них получит свое имя

Какая красота, какая грация!

Обнаружила этого парня во время последнего набега на комиссионку

Вот этот забавный приятель тоже заглянул ко мне с барахолки

Увидел это пару дней назад, но решил не брать. А теперь не могу выбросить из головы. Может, все-таки вернуться и забрать?

Iriadum
22 часа назад

А что это?
Как диспенсер для скотча, мне кажется, не очень удобный...

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А еще иногда в повседневной жизни нам попадаются вещи, назначение которых с первого взгляда не совсем понятно. Стоишь, смотришь на этот необычный предмет и пытаешься угадать: это дизайнерский шедевр или чей-то очень специфический креатив?

Фото на превью redsummersoul / Reddit

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