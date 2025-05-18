16 сокровищ с барахолки, мимо которых пройти было просто невозможно

Пока одни уверены, что на барахолках сплошной хлам, другие знают — именно там и можно найти по-настоящему стоящие вещи. И многим это вполне удается. В этой подборке — несколько историй про удачные или просто занятные покупки, которые заслуженно собрали сотни комментариев и завистливых взглядов.

Обещала себе больше не таскать с барахолок всякую бесполезную ерунду, но вот тут не устояла!

Ну вот смотри, оно уже приносит тебе пользу! © whatisrealityplush / Reddit

Нашел в секонд-хенде запонки в виде iPod’ов — и не смог не взять! Особенно забавно, что я как раз занимаюсь починкой iPod’ов

Вот почему он такой шикарный? Нашла в секонде сегодня этот винтажный халат за 4 доллара. Он с капюшоном!

Не могу выкинуть ее из головы

Это так стремно, что аж восхитительно! © MissHibernia / Reddit

Кеды-единорожки!

Вдруг, как в сказке, в них подкрался к тебе... © IronVolt77 / Reddit

Я вот нашла эти чудесные солонку и перечницу

Грибная баночка, джинсы Calvin Klein, севшие как влитые, и безумные каблуки — такая вот неожиданная добыча с барахолки

И джинсы — огонь, и туфли — просто супер (правда, чуть-чуть пугают)... © Gard3nNerd / Reddit

Давно искала корзину, куда можно сложить все для сада. Соседи отдавали вот такую бесплатно. Притащила ее, оставила снаружи, а потом выхожу... и вот что меня ждет!

Простите, а где я могу получить котогенерирующую корзину? © kathlin409 / Reddit

Любовь с первого взгляда и лучшие 50 центов, которые я потратил за последнее время

Маленькое черное платье от Армани за 4 доллара!

Кое-что из моих последних находок на барахолке...

Теперь я член Черепашьего Клуба! Можете не сомневаться, каждая из них получит свое имя

Какая красота, какая грация!

Обнаружила этого парня во время последнего набега на комиссионку

Вот этот забавный приятель тоже заглянул ко мне с барахолки

Они же потерянные в детстве братья! Познакомьте их скорей! © actualbookwyvern / Reddit

Увидел это пару дней назад, но решил не брать. А теперь не могу выбросить из головы. Может, все-таки вернуться и забрать?