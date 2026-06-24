15 ярких историй о людях, чья находчивость вызывает искреннюю улыбку

"Возиться" и не нужно. Запускаешь видео, запускаешь рекордер для записи звука, делаешь хлопок ладонями для последующей синхронизации по пику (для этого "хлопушка раньше и существовала на съёмочной площадке) и в любом видеоредакторе есть функция автосинхронизации звуковых дорожек по пику. Потом дорожку с камеры удаляешь и всё. На самом деле дольше я писал это всё чем на самом деле времени это занимает.