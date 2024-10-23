14 историй о свекровях, которых трудно забыть, как ни старайся

Отношения женщин с матерями мужей никогда не были простыми. Шведская королева XVIII века София Магдалена, например, страдала от того, что ее свекровь распустила слухи о том, что невестка родила первенца не от короля, а от конюха. Отношения современных женщин с их свекровями, конечно, не имеют такого общественного значения, как королевские связи прошлого, но по драматичности и комичности мало в чем им уступают. А бонус доказывает: и среди свекровей попадаются настоящие бриллианты.