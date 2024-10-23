Если тебе не нравятся цветы - тут же отдай их кому угодно, нет вот ходи светофором
14 историй о свекровях, которых трудно забыть, как ни старайся
Отношения женщин с матерями мужей никогда не были простыми. Шведская королева XVIII века София Магдалена, например, страдала от того, что ее свекровь распустила слухи о том, что невестка родила первенца не от короля, а от конюха. Отношения современных женщин с их свекровями, конечно, не имеют такого общественного значения, как королевские связи прошлого, но по драматичности и комичности мало в чем им уступают. А бонус доказывает: и среди свекровей попадаются настоящие бриллианты.
- Помолвлена c парнем полгода. Стали с ним жить вместе — и начались проблемы со свекровью. Все ей не то и все не так: я и хозяйка плохая, кормлю его сына полуфабрикатами — на самом деле просто заготавливаю на неделю ужины и замораживаю, чтобы их нужно было только разогреть, — и в доме у нас вечная грязь. Последней выходкой моей свекрови было то, что на семейном ужине она заявила, что, оставаясь на работе в ночную смену, я изменяю моему парню. Смеялись и я, и жених, и свекор, так как я — психотерапевт и трудно загулять, работая дежурным врачом в психиатрической клинике. © Карамель / VK
- Я выходила замуж в красном платье, свекровь об этом знала заранее. В загсе подарила мне шикарный букет желтых роз с метровыми стеблями. Благодаря им я выглядела на фотках как дурацкий светофор. А растратилась на эту красоту свекруха не случайно: она подошла ко мне между делом и уточнила, что желтые цветы — это к разлуке. © Babanysia / Pikabu
- У меня есть знакомая. После свадьбы свекровь со свекром выделили им с мужем квартиру, но пустую. Окна старые, мебели не было. Обустраивайтесь, мол, и живите, вам квартира останется. Они накопили на новую мебель, ремонт сделали. Родился ребенок, а спустя 3 года, как сделали ремонт, их попросили съехать, так как старшая дочка — сестра мужа — одна осталась с ребенком. Мол, вы сами заработаете. Вот так вышло, вложили немаленькие деньги в чужую квартиру, а остались на улице. © Алена Лазарева / Карамель / VK
- У моей подруги была гиперответственная свекровь. Рассказывает: жили в одном доме с его родителями, муж приболел. Просыпаюсь ночью от какого-то бормотания, а его мама сидит на нашей кровати и гладит его, спящего по голове, с причитаниями: «Совсем жена за тобой не следит». © janeshain / Pikabu
- У отца свекрови был огромный особняк. Когда мы с мужем женились, свекровь настояла на брачном договоре: боялась, что я на дом претендовать буду. Ладно, подписала. А дом отошел брату мужа, который его продал, а все деньги в свое дело вложил. Бизнес прогорел, у братца — долги. Теперь моя свекровушка пошла на попятную и заявила, что близким родственникам помогать надо. Они сами со свекром разменяли свою трешку на 2 однушки, чтобы братцу было, где жить. И свекровь ждет, что я продам родительскую дачу, чтобы избавить братца от долгов. Ага, сейчас же. Меня, значит, они изначально решили оставить без доли в доме, а я им помогай. © Рабочие истории / VK
- Я приготовила огромную кастрюлю тушеной говядины. Это было восхитительно! Но я случайно положила туда много перца. Ну что ж, все равно было вкусно. Моя свекровь спросила, могу ли я просто добавить в блюдо больше бульона. Я сказала ей, что нет, это все испортит. Просыпаюсь утром, а она уже процедила все мясо и овощи и промыла их в дуршлаге. И сказала мне, что то, что я приготовила — несъедобно, а мне нужно заново готовить бульон. Я была так зла! Но муж со свекром в течение дня съели все овощи и мясо, поэтому мне не пришлось готовить блюдо заново. © Gypsierose8 / Reddit
- Мы с мужем обычно не едим после 5 вечера, но, когда у меня месячные, у меня просыпается жуткий аппетит. Вчера вечером я пошла сделать себе бутерброд с курицей и чили, но перед тем спросила у свекрови, хочет ли она бутер. Она отказалась. Но стоило мне приготовить бутер себе и съесть, как она притопала на кухню и возмутилась: «Как, ты уже все съела? Могла бы и о других подумать». Я напомнила, что муж в это время уже не ест, а она сама отказалась. Но свекровь не успокаивалась: я должна была подумать, что она может проголодаться. Мне было неловко, я предложила сделать ей новый бутерброд, но, поскольку чили у меня уже закончился, пришлось топать в магазин. Оббегала все окрестные продуктовые — нигде нет моей любимой приправы! Позвонила мужу, спросила, что делать, а тот посоветовал просто взять готовый сэндвич с чили из закусочной рядом. Я принесла, а свекровь сказала, что я зря старалась, да и не ест она фастфуд. Ну, не пропадать же сэндвичу — я съела и его тоже. А утром мы с мужем проснулись и обнаружили, что его маман ушла и оставила гневное сообщение, что больше порог нашего дома не переступит. Видимо, ночью она хотела тот сэндвич слопать, а его уже не было. © throwaway7mr / Reddit
- У меня дома есть робот-пылесос, ручной аккумуляторный пылесос, моющий пылесос для мебели и ковров, швабра с автоматическим отжимом. А свекровь недавно учудила: принесла соломенный веник и начала подметать им полы. Я была на работе, муж ничего не возразил. Сижу выковыриваю теперь солому из высокого ворса, втыкается намертво и ноги колет тоже. Веник подарила уборщице, когда та просила за уборку подъезда расписаться. © Unknown author / Pikabu
- У нас с мужем сложилась привычка гулять вместе. Иногда мы это делаем утром, иногда — по вечерам. Но как-то мы решили остаться и просто вместе смотрели фотки, лежа на кровати в спальне. И в этот момент без стука открывается дверь, и заходит свекровь. Увидела нас и в замешательстве говорит: «Я думала, вы гулять уйдете». Теперь теряюсь в догадках, сколько раз она в наше отсутствие шастала по дому. © Andrea Jones / Quora
- Когда подруга разводилась с мужем, услышала от свекрови: «Отдай нам все золото, что он подарил. Чтобы оно тебе о нас не напоминало». На это подруга ответила: «Я вас лучше всю жизнь буду помнить, но золото вам не отдам». © Анна Савельева / Рабочие истории / VK
У меня кузина когда разводилась, свекровь ночью пробралась в комнату и унесла все золото. Причем сестра видела, но ничего не сказала. Вот что у таких бабок в голове? Крохоборки…
- Мать мужа хочет жить с нами. Уже проела все мозги мужу. Несколько лет назад умер свекор, свекровь осталась одна... Но жила ведь, все нормально было! Мы взяли в ипотеку однушку. Сделали ремонт хороший, отдали все накопления. Я в декрете, скоро рожать, первый ребенок. Живи да радуйся, так она покоя не дает... Говорит, я сына растила, поднимала — теперь ваша очередь мне помогать, давайте вместе жить. Муж старается отказать так, чтобы не обидеть, а она, видимо, это за слабость принимает. © Мамдаринка / VK
- Моя бывшая свекровь продала мою новую шубу, потому что ей нужны были деньги. А еще любила таскать у меня вещи и дарить их своим родственникам, чтобы не тратиться на покупки. © Мария Мацука
- Моя первая cвекровь настоятельно советовала мне не выходить замуж за ее сына. Я проигнорировала ее совет, но, как оказалось, зря: через 5 лет он бросил меня с двумя маленькими детьми. Спасибо, что она хоть не сказала мне на это: «Я же предупреждала!» А вторая свекровь полностью подчинила сына своей воле. Она отложила выбор нашего дома и выбрала другой — ее сын согласился. Сама выбирала ковры и шторы для нашего дома. Второй муж обеспечивал моих детей от первого брака и меня, так что я не спорила: пусть командует, сколько хочет. Разошлись мы, когда нашему общему ребенку исполнилось 17. © Liz Barwick / Quora
- Как-то захожу в спальню, а свекруха внаглую роется в наших с мужем документах на комоде. Я возмутилась, а она заявила, что искала туалет и ошиблась дверью. Но каждый раз, как она припиралась к нам домой, она так «ошибалась». И я решила ее проучить. Перед следующим приходом родственничков я поставила маленькую упаковку блесток над дверью так, чтобы человек был весь обсыпан ими, если откроет дверь. И ловушка сработала: свекровь пошла «в туалет», а вернулась, озлобленно крича на меня, а ее волосы и руки так и сверкали от блесточек. Теперь даже муж вынужден был признать, что его мама шпионит за нами. © itsbettertobelucky / Reddit
Бонус
- Когда разошлись с мужем, свекровь все не унималась. Через весь город таскалась с мешком подарков. Вот только сами подарки были не очень: дешевый шоколад, клеенка какая-нибудь. Но передаривать я их не рисковала, так как внутри упаковки могла оказаться очень симпатичная сумма денег. Ее мучала совесть, что бывший забил на сына: не общается, не платит алименты. Вот и ездила через полгорода с больными ногами. Очень я была ей благодарна за это. © EkaSu / Pikabu
Сладить с родственниками непросто, но некоторые люди научились находить к ним подход и делают это так эффектно, что диву даешься.