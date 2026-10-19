Как живут сказочные герои спустя годы: ищут детские туфельки и делят печь с котом

Печка, на которой Емеле теперь приходится делиться местом с детьми, кокошник в коробке рядом с маленькими валенками и кот, давно привыкший к семейным обедам. Любимые истории обычно заканчиваются словами «жили они долго и счастливо», а нам захотелось заглянуть к героям спустя годы.

Кажется, счастье никуда не делось. Просто теперь кто-то снова ищет потерянную туфельку, кто-то делит печь с детьми, а кто-то рассказывает семейную историю так увлеченно, что с каждым вечером его подвигов становится все больше.

А в бонусе заглянем не к сказочной паре, а в одну знакомую деревню и представим, каким стал Дядя Федор и как теперь живет его семья.