Как могли бы выглядеть дети сказочных героев: 13 ярких примеров

Художники
2 часа назад
Как могли бы выглядеть дети сказочных героев: 13 ярких примеров

Все мы помним финал сказки: «И жили они долго и счастливо». Но что случилось потом? Мы решили заглянуть в семейные альбомы Трубадура, Людмилы и даже Шамаханской царицы. В некоторых случаях мы представили, как могла бы сложиться жизнь героев спустя 10–15 лет. Приготовьтесь удивляться: вот 13 ярких героев, которые могли бы стать звездами современных соцсетей

Дочь Руслана и Людмилы из мультфильма «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка»

Сын Настасьи и Добрыни Никитича

katya medvedeva
3 часа назад

у них двойня сын весь в отца в части три богатыря и свет клином в титры надо смотреть

Ответить

Дочь Забавы и Елисея

Сын Атаманши и Гениального сыщика

Сын Аленушки и Ильи Муромца

Дочь Алеши Поповича и Любавы

Дочь Князя и Шамаханской царицы

Дочь Гвидона и царевны Лебедь

Сын Золушки и Принца

Дочь Трубадура и Принцессы

Дочь Атаманши и Короля

Ales Draco
3 часа назад

Атаманша не только с сыщиком замутила? Может и от трубадура дети найдутся?

Ответить

Дочь Бабки-Ежки и Водяного

Дочь Фрекен Бок и Карлсона

Фото на превью Карлсон вернулся / Союзмультфильм, AI-generated image

Комментарии

Уведомления
Чертово_колёсико
3 часа назад

психушка какая-то, всех со всеми поженили, зачем-то 🙄
слава богу они не в курсе, что Гаечка вышла замуж за Вжика

Ответить

Похожее