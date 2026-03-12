у них двойня сын весь в отца в части три богатыря и свет клином в титры надо смотреть
Как могли бы выглядеть дети сказочных героев: 13 ярких примеров
2 часа назад
Все мы помним финал сказки: «И жили они долго и счастливо». Но что случилось потом? Мы решили заглянуть в семейные альбомы Трубадура, Людмилы и даже Шамаханской царицы. В некоторых случаях мы представили, как могла бы сложиться жизнь героев спустя 10–15 лет. Приготовьтесь удивляться: вот 13 ярких героев, которые могли бы стать звездами современных соцсетей
Дочь Руслана и Людмилы из мультфильма «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка»
Сын Настасьи и Добрыни Никитича
Дочь Забавы и Елисея
Сын Атаманши и Гениального сыщика
Сын Аленушки и Ильи Муромца
Дочь Алеши Поповича и Любавы
Дочь Князя и Шамаханской царицы
Дочь Гвидона и царевны Лебедь
Сын Золушки и Принца
Дочь Трубадура и Принцессы
Дочь Атаманши и Короля
Атаманша не только с сыщиком замутила? Может и от трубадура дети найдутся?
Дочь Бабки-Ежки и Водяного
Дочь Фрекен Бок и Карлсона
психушка какая-то, всех со всеми поженили, зачем-то 🙄
слава богу они не в курсе, что Гаечка вышла замуж за Вжика
