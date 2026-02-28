Знакомые лица: 18 легендарных мультгероев, которые могли бы жить в соседнем подъезде
только что
Мы выросли, а они — вместе с нами? Представьте, что любимые мультгерои сошли с экранов и поселились в обычном спальном районе. С помощью нейросетей мы заглянули в эту альтернативную реальность и проверили: как бы выглядели 15+ легендарных персонажей, если бы они стали нашими соседями по подъезду.
Пятачок из мультфильма «Винни-Пух»
Трубадур из мультфильма «Бременские музыканты»
Карлсон из мультфильма «Карлсон вернулся»
Антошка из мультфильма «Рыжий, рыжий, конопатый»
Иа-Иа из «Винни-Пуха»
Волчонок и Ух из мультфильма «Большой Ух»
Шамаханская царица из «Три богатыря и Шамаханская царица»
Иван и Царь-девица из мультфильма «Конек-Горбунок»
Братья колобки из «Следствие ведут Колобки»
Антилопа из мультфильма «Золотая антилопа»
Мистер Пронька из одноименного мультфильма «Mister Пронька»
Шакал Табаки из мультфильма «Маугли»
Дюдюка Барбидокская, «Подарок для слона» и «Клад»
Гена из «Чебурашки»
Тот, что с пучком и бумагами из «Фильм, фильм, фильм»
Мама дяди Федора из «Зимы в Простоквашино»
Гениальный сыщик из мультфильма «По следам бременских музыкантов»
Госпожа Беладонна из мультфильма «Приключения поросёнка Фунтика»
Конечно, у каждого из нас свое представление о том, как эти персонажи могли бы выглядеть вживую. Возможно, кто-то вообразил бы их более сказочными, а кто-то — еще более реалистичными. Но одно можно сказать точно: даже в «настоящем» виде они не теряют своего характера и харизмы, которые заставляют нас любить их снова и снова.
Фото на превью Бременские музыканты / Союзмультфильм, AI-generated image, Карлсон вернулся / Союзмультфильм, AI-generated image
