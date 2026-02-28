Знакомые лица: 18 легендарных мультгероев, которые могли бы жить в соседнем подъезде

Конечно, у каждого из нас свое представление о том, как эти персонажи могли бы выглядеть вживую. Возможно, кто-то вообразил бы их более сказочными, а кто-то — еще более реалистичными. Но одно можно сказать точно: даже в «настоящем» виде они не теряют своего характера и харизмы, которые заставляют нас любить их снова и снова.

Советуем также не пропустить: