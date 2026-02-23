Коварство им к лицу: как выглядели бы 15 современных звезд в ролях культовых злодеев
Говорят, что играть исключительно положительных персонажей — скучно, а вот роль злодея — это настоящий простор для ярких эмоций. Вспомните хотя бы пугающее обаяние Георгия Милляра в образе Кощея или пронзительный взгляд Маргариты Тереховой в роли Миледи. Мы решили похулиганить и пофантазировали, как выглядели бы культовые ленты прошлого, если бы злодеев в них играли современные звезды.
Хозяйка Медной Горы, «Каменный цветок» — Елизавета Боярская
У Бажова Хозяйка — это «девка красоты неописанной», с черной косой и глазами малахитового цвета. Она строга, властна, насмешлива и не прощает жадности. Хозяйка помогает лишь смелым и свободолюбивым рабочим.
Мы решили примерить этот образ на Елизавету Боярскую — и, кажется, получилось очень неплохо: ее энергетика идеально передает власть, красоту и загадочность Хозяйки.
Геша Козодоев, «Бриллиантовая рука» — Алексей Воробьев
Геша Козодоев в исполнении Андрея Миронова — обаятельный авантюрист с замашками аристократа. Не случайно в ранней версии сценария его звали Графом: в этом прозвище чувствуется ирония и легкая насмешка над его претензиями на утонченность и неотразимость.
В современной версии этот типаж легко воплотил бы Алексей Воробьев — мастер самоиронии с голливудской улыбкой и отличной пластикой. Такой Геша выглядел бы особенно эффектно: человек, который больше переживает за безупречную укладку, чем за успех очередного задания.
А вы можете представить, как Воробьев исполняет «Остров невезения» в своей манере? Кажется, это был бы хит всех чартов!
Миледи Винтер, «Д’Артаньян и три мушкетера» — Елена Подкаминская
Для современников Дюма Миледи была воплощением фатальной женщины, которая использует свою красоту как маску. Классик описывает ее как героиню редкой, практически магической красоты, перед которой очень сложно устоять. Она высокая, хорошо сложенная блондинка с голубыми глазами, черными бровями и ресницами.
В нашем любимом, почти классическом фильме роль коварной обольстительницы сыграла Маргарита Терехова. А мы решили примерить это коварное амплуа на Елену Подкаминскую. Она умеет играть женщин, за чьей очаровательной улыбкой скрывается стальной капкан (вспомните ее роли в «Кухне» или «ИП Пирогова» — мягкость у нее часто обманчива).
Кощей, «Кащей Бессмертный» — Юра Борисов
В фольклоре Кощей изображается как скелетообразный старик с острым подбородком и горбатым носом — символ холодной, беспощадной магической власти. Первый кинематографический образ Кощея Бессмертного блестяще создал Георгий Милляр. В его исполнении Кощей — это чистое зло: безжалостное, могущественное и по-настоящему пугающее.
Мы считаем, что Юра Борисов обладает тем самым пронзительным, тяжелым взглядом, от которого становится не по себе — почти как у классического Кощея.
Баба Яга, «Новогодние приключения Маши и Вити» — Ирина Горбачева
Это, пожалуй, самая нетипичная Баба Яга нашего детства. Она была не из тех, кто сидит в избушке: она пела, плясала и даже наряжалась к празднику. Валентина Кособуцкая создала невероятно яркий, артистичный и по‑своему очаровательный образ.
Мы считаем, что Ирина Горбачева ничуть бы не уступила оригиналу. Ее энергетика, уникальная мимика и умение быть смешной (но при этом стильной) сделали бы из нее шикарную современную колдунью.
Мачеха, «Морозко» — Татьяна Догилева
В фильме «Морозко» Мачеха — это собирательный образ эгоистичного и завистливого родителя. Она криклива, деспотична и абсолютно слепа в любви к собственной дочери. Это зло бытовое — громкое, гротескное и легко узнаваемое. Для Веры Алтайской роль Мачехи стала одной из самых ярких и запоминающихся в карьере.
Татьяна Догилева в последние годы гениально играет эксцентричных, властных и немного скандальных женщин. В ее исполнении Мачеха получилась бы не просто злобной, а уморительно смешной в своем самодурстве.
Дуремар, «Приключение Буратино» — Тимофей Трибунцев
Владимир Басов превратил второстепенного персонажа в настоящую легенду. Его Дуремар — харизматичный, пластичный и уморительно смешной злодей, чьи песни и ужимки мы помним наизусть. Его любимая фраза: «Мои дорогие, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки!» навсегда врезалась в нашу память.
На наш взгляд, на этой роли отлично бы смотрелся Тимофей Трибунцев. Он умеет быть одновременно жалким, смешным, пугающим и невероятно обаятельным в своей странности. Роль продавца пиявок «села бы» на него как влитая.
Лелик, «Бриллиантовая рука» — Михаил Пореченков
Анатолий Папанов создал бессмертный образ: суровый, грозный, с хриплым голосом и неподражаемой мимикой. Его Лелик — это смесь устрашающей силы и нелепых ситуаций, в которые он постоянно попадает.
Михаил Пореченков виртуозно умеет быть по-настоящему угрожающим, оставаясь при этом обаятельным и невероятно смешным. Представьте его фразу «Будет тебе там и ванна, будет тебе и кофа, будет и какава с чаем. Поехали!» — звучит же!
Лиса Алиса, «Приключения Буратино» — Юлия Пересильд
У Алексея Толстого Алиса — это эталон хитрости и деловой хватки. Эта дама смекалиста, предусмотрительна и своего точно не упустит. Елена Санаева превратила персонажа в культового. Именно эта роль — яркая, гротескная и невероятно харизматичная — принесла актрисе славу.
Юлия Пересильд отлично бы воплотила роль актрисы «погорелого театра», которая жалуется на жизнь, а через секунду, пока никто не видит, пересчитывает золотые монеты с холодным расчетом. У Юлии есть тот самый темперамент, чтобы сыграть эту лицемерную, но чертовски обаятельную интриганку.
Атаманша, «Снежная королева» — Мария Аронова
Здесь даже не нужно долго объяснять. Мария Аронова обладает той самой мощной, сбивающей с ног харизмой. Только она способна перекричать целый отряд разбойников так же убедительно, как это делала Ольга Викландт.
Урри, «Приключения Электроника» — Милош Бикович
Николай Караченцов сделал бандита Урри настоящим любимцем зрителей. Его герой был воплощением западного шика: кожаная куртка, мощный мотоцикл и запредельное отрицательное обаяние. Это был не просто воришка, а харизматичный профи, который выделялся своей статью и энергией.
Милош сегодня мастерски занимает нишу «стильного иностранца». Он органично вписывается в роль элегантного байкера. Его манера игры и европейский шарм — именно то, что нужно для современного прочтения этого персонажа.
Анна Сергеевна, «Бриллиантовая рука» — Анна Чиповская
Светлану Светличную можно считать первой роковой женщиной большого экрана. Она загадочна, модна и невероятно раскрепощена. Ее фраза: «Не виноватая я, он сам пришел!» — стала крылатой, а сама героиня — воплощением опасной, но неотразимой искусительницы.
Мы считаем, что у Анны Чиповской есть тот самый шарм и «химия», необходимые для знаменитой сцены в отеле «Атлантика». Чиповская великолепно воплотила бы типаж роскошной дивы, перед которой не устоял бы даже примерный семьянин Семен Семеныч.
Согласитесь, сцена с халатиком и перламутровыми пуговицами в исполнении Чиповской стала бы самым обсуждаемым моментом года?
Анидаг «Королевство кривых зеркал» — Светлана Иванова
Лидия Вертинская создала эталон сказочной злодейки — ледяную, хищную и ослепительную Анидаг. В ней сочетались ледяное изящество, аристократизм и грация. Это женщина, чья красота была так же остра и опасна, как ее характер.
Ну куда же без Ивановой? Она бы мастерски передала характер холодной красавицы, способной подавить чужую волю одной лишь поднятой бровью. В ней есть та самая аристократическая жесткость, которая просто необходима для роли дочери главного министра Нушрока.
Волк, «Мама» — Павел Прилучный
Михаил Боярский играл Волка как настоящую суперзвезду: в кожаных штанах, с роскошной шевелюрой и бешеной энергетикой.
С его амплуа «плохого парня», фирменной ухмылкой и абсолютной уверенностью в себе, Павел Прилучный— идеальный кандидат на эту роль. В его исполнении персонаж получился бы острым, дерзким и невероятно притягательным.
Согласно Булгакову, Жорж — это авантюрист около тридцати лет. Он элегантен, чертовски обаятелен и представляется всем как «артист больших и малых театров».
Антон Лапенко отлично бы воплотил этого персонажа. Он прославился умением играть наивных, но изворотливых персонажей, которые мгновенно вызывают симпатию. А вы бы доверили свои ключи от квартиры такому обаятельному «артисту»?
Согласитесь, зло еще никогда не выглядело так притягательно. Нам кажется, эти образы добавили классическим историям перчинки. Рискнули бы посмотреть такой ремейк? А для тех, кто хочет продолжения банкета, мы собрали еще больше крутых кино-подборок: