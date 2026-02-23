Коварство им к лицу: как выглядели бы 15 современных звезд в ролях культовых злодеев

Геша Козодоев в исполнении Андрея Миронова — обаятельный авантюрист с замашками аристократа. Не случайно в ранней версии сценария его звали Графом: в этом прозвище чувствуется ирония и легкая насмешка над его претензиями на утонченность и неотразимость.

В современной версии этот типаж легко воплотил бы Алексей Воробьев — мастер самоиронии с голливудской улыбкой и отличной пластикой. Такой Геша выглядел бы особенно эффектно: человек, который больше переживает за безупречную укладку, чем за успех очередного задания.

А вы можете представить, как Воробьев исполняет «Остров невезения» в своей манере? Кажется, это был бы хит всех чартов!