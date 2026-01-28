Мы представили, как бы выглядели 16 злодеев из сказок, если бы стали добрыми персонажами

Помните песенку старухи Шапокляк, в которой были слова «Хорошими делами прославиться нельзя»? И злодеи из наших любимых сказок старательно доказывали, что все так и есть. Но мы решили представить их в облике добряков и результат получился как минимум интересным.

Мачеха, «Морозко»

Vorchun
17 часов назад

Одно лицо для Настеньки, второе для Марфушечки-душечки. Ничего не изменилось)

Фрекен Бок, «Малыш и Карлсон»

Наина, «Руслан и Людмила»

Nivere Kerli*
16 часов назад

Наина тоже, так-то, не была злодейкой. Она просто всю жизнь пыталась отшить того, кто ей не приглянулся как партнёр.

Мачеха, «Золушка»

Панночка, «Вий»

© Вий / Мосфильм, AI-generated image

Андрей Андреевич, «Сказка о потерянном времени»

Старуха Шапокляк, «Шапокляк»

Снежная королева, «Снежная королева»

Nivere Kerli*
16 часов назад

Её злодейкой трудно назвать как минимум потому, что она почти не выражала эмоций.

Дуремар, «Приключение Буратино»

Анидаг, «Королевство кривых зеркал»

Барон Чезаре, «Проданный смех»

Кот Базилио, «Приключения Буратино»

Злая Колдунья, «Сказки старого волшебника»

Двуличе, «Новые похождения Кота в сапогах»

Госпожа Белладонна, «Приключения поросенка Фунтика»

Крыс, «Гостья из будущего»

Как вам злодеи в их новых обликах? Нам кажется, что так они выглядят гораздо харизматичнее и интереснее, а вам? Поделитесь в комментариях. А если вы хотите еще подобных статей, то загляните сюда:

Комментарии

Vorchun
16 часов назад

Единственное что поменялось - время. Новые лица - после удачного злодейства, довольные. А исходные - в процессе, сосредоточенные 😁

