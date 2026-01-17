Как выглядели бы персонажи наших любимых мультиков, если бы вдруг стали реальными людьми

23 часа назад
Как выглядели бы персонажи наших любимых мультиков, если бы вдруг стали реальными людьми

Фантазия и мастерство мультипликаторов не знает границ — они могут превращать нарисованных людей и животных в харизматичных персонажей, которые остаются в памяти даже когда мы вырастаем. А мы решили пойти дальше и представить их в образе реальных людей, сохранив и харизму и узнаваемый облик — взгляните хотя бы на Шефа и Коллегу из «Следствие ведут Колобки».

Используются изображения, созданные ИИ.

Ежик, «Ежик в тумане»

Домовенок Кузя, цикл мультфильмов об одноименном персонаже

Поросенок Фунтик, «Приключения поросенка Фунтика»

Винни-Пух, «Винни-Пух»

Василиса Премудрая
5 минут назад

Винни Пуха рисовали конкретно под озвучку Леонова и соответственно, старались сделать персонажа похожим на него 🤷🏻‍♀️ так что зачем сейчас придумывать, как он выглядел бы, если можно было взять фото Леонова

Бонифаций, «Каникулы Бонифация»

Капитан Врунгель, «Приключения капитана Врунгеля»

Щелкунчик, «Щелкунчик»

Мартышка, «38 попугаев»

Котенок, «Котенок с улицы Лизюкова»

Мужик, «Падал прошлогодний снег»

Асакура
1 час назад

Похож, но полностью таких персонажей никакой ии не сгенерирует

Шеф и Коллега, «Следствие ведут Колобки»

Гениальный Сыщик, «По следам бременских музыкантов»

Волк, «Волк и теленок»

Пика
21 час назад

А телёнок почему остался телёнком, а не стал человеком? )

Кот Матроскин, «Зима в Простоквашино»

Львенок, «Как львенок и черепаха пели песню»

Водяной, «Летучий корабль»

А каких мультипликационных персонажей хотели бы «оживить» вы? Поделитесь с нами в комментариях. А если вы хотите увидеть, как выглядели бы герои сказок, будь они реальными людьми, то загляните сюда.

Фото на превью Винни-Пух / Союзмультфильм, AI-generated image, Ежик в тумане / Союзмультфильм, AI-generated image

Яна
20 часов назад

иноземцу не понять широкой русской души. как не пыжься а ИИ пока не в состоянии изобразить героев русских сказок и мультфильмов. не дано

Svetlana
17 часов назад

Почему-то все какие-то старые, потасканые мужики, с короткими ногами.

