Как выглядели бы персонажи наших любимых мультиков, если бы вдруг стали реальными людьми
Фантазия и мастерство мультипликаторов не знает границ — они могут превращать нарисованных людей и животных в харизматичных персонажей, которые остаются в памяти даже когда мы вырастаем. А мы решили пойти дальше и представить их в образе реальных людей, сохранив и харизму и узнаваемый облик — взгляните хотя бы на Шефа и Коллегу из «Следствие ведут Колобки».
Используются изображения, созданные ИИ.
Ежик, «Ежик в тумане»
Домовенок Кузя, цикл мультфильмов об одноименном персонаже
Поросенок Фунтик, «Приключения поросенка Фунтика»
Винни-Пух, «Винни-Пух»
Винни Пуха рисовали конкретно под озвучку Леонова и соответственно, старались сделать персонажа похожим на него 🤷🏻♀️ так что зачем сейчас придумывать, как он выглядел бы, если можно было взять фото Леонова
Бонифаций, «Каникулы Бонифация»
Капитан Врунгель, «Приключения капитана Врунгеля»
Щелкунчик, «Щелкунчик»
Мартышка, «38 попугаев»
Котенок, «Котенок с улицы Лизюкова»
Мужик, «Падал прошлогодний снег»
Шеф и Коллега, «Следствие ведут Колобки»
Гениальный Сыщик, «По следам бременских музыкантов»
Волк, «Волк и теленок»
Кот Матроскин, «Зима в Простоквашино»
Львенок, «Как львенок и черепаха пели песню»
Водяной, «Летучий корабль»
А каких мультипликационных персонажей хотели бы «оживить» вы? Поделитесь с нами в комментариях. А если вы хотите увидеть, как выглядели бы герои сказок, будь они реальными людьми, то загляните сюда.
Комментарии
иноземцу не понять широкой русской души. как не пыжься а ИИ пока не в состоянии изобразить героев русских сказок и мультфильмов. не дано
Почему-то все какие-то старые, потасканые мужики, с короткими ногами.