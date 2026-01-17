Как выглядели бы персонажи наших любимых мультиков, если бы вдруг стали реальными людьми

Фантазия и мастерство мультипликаторов не знает границ — они могут превращать нарисованных людей и животных в харизматичных персонажей, которые остаются в памяти даже когда мы вырастаем. А мы решили пойти дальше и представить их в образе реальных людей, сохранив и харизму и узнаваемый облик — взгляните хотя бы на Шефа и Коллегу из «Следствие ведут Колобки».