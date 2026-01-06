Мы представили, как бы выглядели 16 сказочных героев, будь они обычными людьми

Представляете, как было бы здорово, если бы герои любимых детских книг жили среди нас? Только взгляните, какой эффектной получилась морская ведьма, торгующая морепродуктами, и как очаровательна Алиса, покупающая белого кролика! Вот бы встретиться с кем-то из этих сказочных героев вживую!