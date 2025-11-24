Мы представили 20+ мультяшных героев в реальной жизни и теперь просто не можем их «развидеть»

Представьте, что любимые герои нашего детства внезапно оказались в шумном и безумном 2025 году. Мы решили поколдовать и выяснить, как бы они выглядели сегодня — и результат получился смешным, местами странным и до мурашек ностальгичным. А некоторые версии вышли настолько неожиданными, что сложно поверить.