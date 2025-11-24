Мы представили 20+ мультяшных героев в реальной жизни и теперь просто не можем их «развидеть»

1 час назад
Мы представили 20+ мультяшных героев в реальной жизни и теперь просто не можем их «развидеть»

Представьте, что любимые герои нашего детства внезапно оказались в шумном и безумном 2025 году. Мы решили поколдовать и выяснить, как бы они выглядели сегодня — и результат получился смешным, местами странным и до мурашек ностальгичным. А некоторые версии вышли настолько неожиданными, что сложно поверить.

Женщина — «Дарю тебе звезду»

Лиса Алиса и кот Базилио — «Приключения Буратино»

Ana.Rok
6 часов назад

Лиса очаровательна. Над Котом надо поработать. Кошачести нет

Злой колдун — «Халиф-аист»

Трубадур — «Бременские музыканты»

Анастасия
1 час назад

Бредд Питт какой то получился. И Трубадур был молодым, а этому явно за 30.

Антилопа — «Золотая антилопа»

Баба-Яга — «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»

Мартышка — «38 попугаев»

Сова — «Винни-Пух»

Синяя борода — «Очень синяя борода»

Огневушка-поскакушка — «Огневушка-поскакушка»

Муха — «Муха-Цокотуха»

Кот Леопольд — «Приключения кота Леопольда»

Винни — «Винни-Пух»

Ana.Rok
6 часов назад

Этот ИИ мультик не смотрел, да? Это же Евгений Леонов.
А дядька с шариком с правой картинки недотягивает до хитрожопого и наивного, чуток недотепистого, но доброго и самобытного нашего Винни Пуха

Красная Шапочка — «Петя и Красная Шапочка»

Буратино — «Приключения Буратино»

Кощей — «Иван Царевич и Серый Волк»

Дюймовочка — «Дюймовочка»

Армаур Армаур
6 часов назад

Если вспомнить содержание сказки про Дюймовочку, то вариант справа прям подходит!) Её замуж за жаба отдавали, за жука отдавали, за крота зажиточного отдавал и наконец вышла за принца))

Котенок Гав — «Котенок по имени Гав»

Умывальник Мойдодыр — «Мойдодыр»

Чебурашка — «Чебурашка»

Карлсон — «Малыш и Карлсон»

Волк — «Жил-был пес»

Дюдюка Барбидокская — «Подарок для слона»

