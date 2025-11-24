Мы представили 20+ мультяшных героев в реальной жизни и теперь просто не можем их «развидеть»
Представьте, что любимые герои нашего детства внезапно оказались в шумном и безумном 2025 году. Мы решили поколдовать и выяснить, как бы они выглядели сегодня — и результат получился смешным, местами странным и до мурашек ностальгичным. А некоторые версии вышли настолько неожиданными, что сложно поверить.
Женщина — «Дарю тебе звезду»
Лиса Алиса и кот Базилио — «Приключения Буратино»
Злой колдун — «Халиф-аист»
Трубадур — «Бременские музыканты»
Бредд Питт какой то получился. И Трубадур был молодым, а этому явно за 30.
Антилопа — «Золотая антилопа»
Баба-Яга — «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
Мартышка — «38 попугаев»
Сова — «Винни-Пух»
Синяя борода — «Очень синяя борода»
Огневушка-поскакушка — «Огневушка-поскакушка»
Муха — «Муха-Цокотуха»
Кот Леопольд — «Приключения кота Леопольда»
Получился прикольный, весёлый, но не интеллигентный, добрый Леопольд
Винни — «Винни-Пух»
Этот ИИ мультик не смотрел, да? Это же Евгений Леонов.
А дядька с шариком с правой картинки недотягивает до хитрожопого и наивного, чуток недотепистого, но доброго и самобытного нашего Винни Пуха
Красная Шапочка — «Петя и Красная Шапочка»
Буратино — «Приключения Буратино»
Кощей — «Иван Царевич и Серый Волк»
Дюймовочка — «Дюймовочка»
Если вспомнить содержание сказки про Дюймовочку, то вариант справа прям подходит!) Её замуж за жаба отдавали, за жука отдавали, за крота зажиточного отдавал и наконец вышла за принца))
Котенок Гав — «Котенок по имени Гав»
Умывальник Мойдодыр — «Мойдодыр»
Чебурашка — «Чебурашка»
Карлсон — «Малыш и Карлсон»
Волк — «Жил-был пес»
Дюдюка Барбидокская — «Подарок для слона»
