18 комичных случаев у кассы, по которым в пору записывать стендап

Ох, чего только не случается в короткий промежуток времени, когда мы стоим в очереди и ждем, пока нам пробьют покупки. Герои этой статьи умудрились обнаружить среди продуктов собственную кошку, чуть не списали бонусы с чужой карты и даже попробовали вызвать легендарную Галю. Встречайте целую подборку историй, которые могли бы начинаться с одной фразы: «Стою я как-то у кассы».