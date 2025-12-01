Но ведь это очень странно и опасно, а вдруг.. отравление массовое задумал!)
18 комичных случаев у кассы, по которым в пору записывать стендап
Ох, чего только не случается в короткий промежуток времени, когда мы стоим в очереди и ждем, пока нам пробьют покупки. Герои этой статьи умудрились обнаружить среди продуктов собственную кошку, чуть не списали бонусы с чужой карты и даже попробовали вызвать легендарную Галю. Встречайте целую подборку историй, которые могли бы начинаться с одной фразы: «Стою я как-то у кассы».
- Стою у кассы, передо мной в очереди — мужчина средних лет. У него нет бонусной карты для скидки, кассир просит меня поделиться. И тут начинается цирк! «Погодите, это мне скидка, но бонусы вам засчитаются?!» — спрашивает мужик и требует, чтобы я быстренько ему эти бонусы наличными вернула.
Кассир: «Вы же получаете скидку, а бонусы начисляются совсем небольшие». Мужчина снова в отказ: «Нет, я деньги теряю». Конечно же, я сразу сообщила, что не дам свою карту. И никто в очереди не стал ему помогать. В итоге он заплатил полную сумму безо всяких скидок и ушел, не дав чужому человеку получить мелочь за его счет. © _elnare_a_
- Женщина на кассе забыла дать свою дисконтную карту. Увидела карту у другого покупателя и как взвоет: «У меня есть, а вы не спросили!» Заставила кассира сделать возврат своей мелкой покупки и заново пробить уже с картой. Очередь легла от фразы кассира: «У вас скидка 3 копейки». © photo4ki_of_julia
- После долгого дня я решила зайти в магазин возле дома, чтобы купить продукты. Беру все самое базовое и необходимое и тут замечаю лепешки в бумажном пакете, который сразу привлек мое внимание. Раньше я их не видела. Коснулась, а они теплые! Подумала, что видимо только что испекли, и решила взять сразу три, как изначально и было бумажном пакете.
Подошла к кассе, собираюсь оплачивать, и кассир говорит, что за них уже заплатили. Сначала я не поняла, о чем речь, а потом она объяснила, что какой-то мужчина принес коробку с лепешками и решил бесплатно раздать их всем покупателям в честь пятницы.
Это было так неожиданно и приятно. © l_karagusova
- Помню, в детстве для меня самым большим страхом было стоять возле кассы без мамы. Вдруг подойдет моя очередь, а ее все нет. Пару дней назад я что-то покупал, передо мной мальчик лет восьми, которого оставила мама. Когда наступила очередь мальчика, он внезапно обернулся ко мне и спокойно сказал: «Проходите вы, я маму еще жду, буду после вас. Ну или после следующих, смотря когда мама придет». Я в шоке — а что, так можно было? © Палата № 6 / VK
- В магазин возле дома я хожу почти каждый день и всегда покупаю одно и то же — шоколад и йогурт. Обычно это утром перед работой или ночью, когда резко захотелось, а пакеты с нормальной едой приношу уже после работы. Чаще всего иду на кассу к парню, который быстро обслуживает, и не приходится долго стоять в очереди. На прошлой неделе все было как обычно, но во время оплаты он достал из-под кассы пакет с фруктами и сказал: «Надеюсь, вы перестанете сидеть на этой шоколадно-йогуртовой диете, ведь вы и без нее очень красивая». Меня это растрогало чуть ли не до слез, а дома в пакете я нашла еще и листок с его номером телефона. Скоро уже на вторую прогулку пойдем. © Карамель / VK
- На первом курсе денег было в обрез. Стою в магазине на кассе, кладу на ленту несколько пакетиков корма коту и булочку себе. Продавщица пробивает — и тут оказывается, что скидка закончилась, и мне не хватает. Чуть ли не со слезами прошу булочку убрать, кассирша вздыхает. И тут подлетает молодой человек, очень спешащий куда-то, с эпичным криком: «Оставьте булочку!» — кидает деньги на прилавок и бежит дальше. Уже много лет вспоминаю это с теплом. © Подслушано / Ideer
- На днях собиралась гулять с ребенком: посадила его в коляску, вышли с ним, гуляем, решила в магазин зайти. Хожу по магазину, набираю продукты и складываю в поддон под коляской. Подошла к кассе, начала доставать продукты на ленту. Вроде все достала, но краем глаза заметила, что в поддоне есть еще что-то. Заглядываю туда — и обнаруживаю кошку! Мою кошку! © Подслушано / Ideer
- Сегодня стояла на кассе в супермаркете. За мной стоял мужчина, лет 60. Я предложила ему пройти вперед, так как у меня была целая корзина товаров, а у него лишь пакет картошки. Мужчина отреагировал резко отрицательно, потому что: «Стыдно будет, если мне такая красавица уступит место». Мелочь, а приятно. © Карамель / VK
- Стоя на кассе в супермаркете, поняла, что вместо пакета для покупок захватила мусорный. Но отступать было поздно, и на предложение кассирши купить пакет я ответила «нет». С видом, будто все идет по плану, невозмутимо сложила продукты в мешок для мусора и гордо удалилась. Прошел год, но глаза кассирши и людей в очереди я не могу забыть. Девушка, 26 лет. © Карамель / VK
- Зашли с мужем в магазин косметики. Я все взяла, что нужно, стоим на кассе. Прямо перед нами у кассы стояла бабушка и беседовала с продавцами, они ей что-то объясняли и делились советами. Муж мой тихонечко смеется: «Следит за собой, несмотря на возраст! Дорогая, ты тоже такой будешь?». И тут бабуля выдает продавцам: «Ой, спасибо вам большое! Стараюсь следить за собой, все-таки у меня два парня! Одному 56, а другому 60». Все так и выпали, как это услышали. © Не все поймут / VK
- Набрала продуктов, подхожу к кассе. Замечаю, что в упаковке девять яиц вместо десяти. Говорю кассиру, бегу менять. Возвращаюсь и вижу на полу яйцо — выпало, когда выкладывала. Сзади охранник, я в панике расплачиваюсь и бегом к выходу. Слышу: «Девушка! Вы пакет с продуктами забыли». Оказалось, я так запаниковала, что убежала без покупок. © Подслушано / Ideer
- Стояла в километровой очереди в магазине. Работали только две кассы из шести. За мной стоял какой-то мужик и вдруг как закричит: «Галя, подойдите к кассе!» Все покупатели перед нами мигом разбежались по свободным кассам, а мы с этим мужиком подошли ближе к кассе. Все стоят и ждут несуществующую Галю, а мужик улыбается. © Подслушано / Ideer
- Стою в магазине, вижу молодую пару с двумя детьми. Девушка выкладывает продукты на ленту, а парень с другой стороны кассы собирает их в пакеты. Девушка толкает пустую тележку парню и говорит: «Складывай сюда все самое ценное.» Парень берет детей и сажает их в тележку. Я прям прослезился. © Подслушано / Ideer
- Стояла на кассе в супермаркете возле дома — это мое любимое место для покупок. Всегда все свежее, вкусное, добрые и вежливые работники, милые кассирши. Уже привыкла к этому. Передо мной в очереди был мужчина, он оплатил продукты и начал раскладывать их по пакетам. Кассирша сказала ему: «Благодарим за покупку, хорошего дня!». Мужчина, видимо, не ожидал такого, даже воскликнул: «Что? Вы пожелали мне хорошего дня? И вам тоже! Господи, люди в этом мире еще не разучились быть людьми!». Ушел он веселый и радостный, а я сама не сдержала улыбку. Казалось бы, мелочь, но как несколько слов могут повлиять на человека! © Палата № 6 / VK
- Зашел в магазин с крупной купюрой, чтобы ее разменять. Купил газировку, иду на кассу, очередь была, отвлекся. Кассирша пробила газировку мужчине, который стоял впереди меня. Он сказал: «Ничего страшного, держи, тебе подарок». Я не ожидал такого поворота, поблагодарил его трижды и ушел. Только дома понял, что деньги так и не разменял. © Палата № 6 / VK
- Когда мне было лет пять, мы с мамой покупали новую одежду. Одно платье мне так понравилось, что я решила ехать домой прямо в нем. Мама посадила меня на движущуюся ленту у кассы, а добрая кассирша снимала магниты от кражи. Вроде мелочь, но до сих пор с улыбкой вспоминаю этот случай и то, как мама сделала для меня маленькое чудо. © Подслушано / Ideer
Мне в детстве покупали летние сандалии и я сразу шла в них из магазина до дома. И оставалась гулять во дворе в новеньких сандалиях. Помню эту радость от обновки.
- Забежала я в продуктовый. Возле меня начал кружить мужчина. Смотрю, тащит капусту: «Вы не знаете, подойдет для квашения?» Говорю, что да. У кассы вновь столкнулась с ним. Кассир говорит: «Что же вы капусту оставили?» А он грустно смотрит на меня и выдает: «Я же не могу ее сам солить». © katya___star
- Была с мамой в магазине, и мы попросили у мужчины бонусную карту, чтобы получить скидку на товары. Кассир: «У вас на карте столько-то бонусов. Списываем?» Моя мама: «Да, списывайте». Я: «Стоп! Это же не наша карта!» Мужик с обалдевшим лицом: «Это моя карта». Ну короче, поржали все вместе и разошлись. © marianigmatkulova
Да уж, иногда после визита в магазин можно полгода в цирк не ходить. Спорим, у вас в запасе тоже есть забавные истории из серии «стою я как-то у кассы, а там...» Вы всегда можете поделиться ими в комментариях к этой статье.
Что бы еще почитать? У нас есть залипательные подборки на самые разные темы.
Комментарии
Половина историй здесь уже была. На мое удивление, как можно было не увидеть и притащить в магазин свою кошку, меня до сих пор минусуют 😀