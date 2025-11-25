На шее шарф, а головного убора нет и пальто без капюшона. Смысл шарфа ускользает.
Нейросеть превратила 16 городов в людей, и результат нас поразил. А кем был бы ваш?
Говорят, у разных городов — своя неповторимая атмосфера и особый характер. А что, если для полноты картины представить их в виде людей? Мы задались этим вопросом и попросили нейросеть «оживить» Екатеринбург, Иркутск, Рязань и другие города. В результате у нас получились серьезная дама с книгой, озорной парень с буузами, бабуля с необычными заготовками и даже современная копия Есенина.
Москва
Энергичная стильная дама, всегда одетая по последней моде и обязательно со стаканчиком кофе в руке. А как иначе? Нет ни минутки свободного времени, надо везде успеть — тут не до расслабленных посиделок в кафешках. На пустые разговоры не отвлекается, сосредоточенна и серьезна.
Санкт-Петербург
Интеллектуалка в длинном пальто с неизменным зонтиком в руке. Обязательно берет с собой книгу, чтобы почитать в метро, а шею закутывает в теплый шарф, потому что знает, что ветер с Балтики шутить не любит.
Рязань
Белокурый романтичный юноша с томиком Есенина (мы же помним, что знаменитый поэт родом из этих мест) и в футболке с симпатичным глазастым грибом. Гордится своими крестьянскими предками и частенько останавливается полюбоваться скульптурой плотника-косопуза.
Екатеринбург
Неформалка и рокерша. Обожает «Агату Кристи», «Nautilus Pompilius», «Чайф» и прочие рок-группы родом с Урала. Не представляет, как можно делать салаты и бутерброды без майонеза. В двухтысячных барышня в течение нескольких лет ела этот соус гораздо активнее, чем другие ее «собратья». Ходит даже байка, что ей удалось попасть в Книгу рекордов Гиннеса по объемам потребления майонеза. Жаль, что это лишь миф.
Чита
Шустрая девушка, немного хулиганка, за словом в карман не полезет. Гордится местной природой и каждую весну отправляется гулять по сопкам и любоваться на цветущий багульник (который на самом деле рододендрон даурский, но только попробуйте ей об этом сказать). Поклонница кино и культурных фестивалей — при условии, что их оформление будет в ее любимом фиолетовом цвете.
Благовещенск
Общительный молодой человек, который запросто мог бы работать менеджером в какой-нибудь крупной компании. Дружит со своими соседом по имени Хэйхэ — коренным китайцем, который живет сразу за речкой, и частенько ездит к нему в гости, чтобы поесть и приодеться. А Хэйхэ как-то на Новый год поздравил его фейерверком, который было отлично видно с набережной Амура.
Якутск
Обаяшка с железным характером — именно таким, который нужен, чтобы жить в местном суровом климате. Снисходительно посмеивается над теми, кто мерзнет в −20°C. В свободное время учится горловому пению и всегда готова удивить гостей народными рассказами о трех мирах и Мировом Древе.
Пермь
Весельчак, который ничуть не обижается на прозвище «пермяк — соленые уши». Угощает приезжих посикунчиками и обожает наблюдать за тем, как они чуть-чуть смущаются, заказывая эти пирожки. Не прочь поиграть в КВН или хотя бы просто поболеть за местные веселые и находчивые команды.
Оренбург
Очаровательная девушка в знаменитом пуховом платке. Она обязательно угостит вас арбузом во всех его видах — от только что нарезанного до соленого и закатанного в трехлитровые банки. Обожает летнюю жару и гордится мостом «Европа — Азия», по которому проходит граница между частями света.
Мурманск
Бывалый моряк с задубевшей от ветра кожей и растрепанными волосами. Большой любитель рыбы. Зимой ходит в застегнутой куртке, в другое время года носит ее нараспашку — перестраховывается, все-таки снег тут может быть даже летом. Знает секретные места, где лучше всего видно северное сияние, но сам к нему настолько привык, что искренне удивляется восторгам гостей.
Петропавловск-Камчатский
Энергичная леди слегка за 30. Носит серьги из вулканического камня и длинный шарф цвета расплавленной лавы. Характер сложный и непредсказуемый — прямо как у вулкана Ключевская сопка.
Выборг
Интеллигент и глубокий знаток истории. Запросто мог бы работать экскурсоводом. Всегда готов пустить к себе в гости киношников, но при условии, что он обязательно окажется в кадре. Дома хранит несколько сотен кассет с фильмами со своим участием и с гордостью говорит знакомым: «Представляешь, я тут снимался».
Иваново
Барышня на выданье. Не прочь потусить на улице в подвенечном наряде и поиграть в сбежавшую невесту. Работает на текстильном предприятии. После свадьбы сменит пышное белое платье на удобный трикотажный костюм. Еще и мужа в него переоденет.
Улан-Удэ
Компанейский парень, который знает самую короткую дорогу до Байкала и гордится, что к нему заезжал в гости Чехов. Расскажет кучу местных легенд и объяснит, почему на деревьях в округе развешены разноцветные ленточки. Обязательно угостит вас буузами и сильно обидится, если вы начнете есть их вилкой.
Самара
Энергичная и активная девушка. Обожает кататься на велосипеде по набережной и всегда готова доказать гостям, что именно здесь лучшие виды на Волгу. Сильно обижается, когда ее путают с Саратовом. Ну что тут скажешь? Омск и Томск ее хорошо понимают — их тоже нередко «меняют местами».
Иркутск
Солидный мужчина средних лет. Разбирается в старинной архитектуре и регулярно ездит отдыхать на Байкал. Посмеивается над местными поверьями, но на всякий случай носит на запястье красную ниточку на удачу. А звонит он, скорее всего, в такси: местные шутят, что зимой здесь платят водителю не за то, чтобы доехать, а чтобы согреться. Немудрено, ведь в этих краях может холодать до −40°C.
Вполне возможно, что нам не удалось полностью передать все черты знакомых вам городов. Но поверьте, мы очень старались. А какой город вы бы хотели увидеть в следующей подборке? Напишите об этом в комментариях к статье.
