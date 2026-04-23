16 историй о людях, чьи поступки согревают лучше весеннего солнца

Давно было. Пошла на рынок. Надо было крышки купить. Я варенье варить собралась. По-привычке грустила, ныла и жалела себя. Крышки продавал молодой человек. Он плохо видел, в толстых очках и оказался глухонемым. При этом он заметил моё настроение и жестами рассказал, что жизнь прекрасна. Я - красавица. А варенье будет просто замечательное. И я на жестах всё отлично поняла. Когда бессовестно ною, иногда вспоминаю его. Прошло более 20 лет.