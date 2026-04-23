16 историй о людях, чьи поступки согревают лучше весеннего солнца

Добро
23.04.2026
Иногда, чтобы почувствовать себя счастливым, не нужно совершать грандиозных открытий. Достаточно увидеть, как кто-то бескорыстно помогает незнакомцу или заботится о тех, кто слабее. Такие поступки не попадают в выпуски новостей, но навсегда остаются в памяти тех, кому надежда была нужна как воздух и вода. Мы собрали 16 невероятно теплых историй о людях, чьи большие сердца и простые жесты способны растопить даже самый крепкий лед. Впустите в свой день немного весеннего солнца.

  • Муж до сих пор дружит с компанией одноклассников. Теперь и с их женами. Я последняя влилась в эту компанию. Краем уха услышала, что один из друзей никогда не праздновал свой день рождения, так как никто к нему не приходит 31 декабря. Я вступила в сговор с его женой, подговорила остальных. Итог: 50-летний двухметровый мужик, воротила бизнеса, плакал, когда мы сюрпризом ввалились к нему толпой с подарками 31 декабря. И ни слова не сказали про Новый год. Теперь это уже традиция — заезжаем к другу на два часа.
Jelena
6 минут назад

У меня есть знакомая и один друг, у которых день рождения 1 января. Гости к ним не приходят.😔

Ответить
  • Переезжала в другой город. Так как на тот момент денег почти не было, пришлось заказывать самую дешевую перевозку. Вот и кино началось: грузовик сломался на полпути, водитель уехал. А я стою на обочине: в одной руке кот, в другой — кактус, а рядом с нами клетка с Кешей. Уже была готова сесть на чемодан и зарыдать. Вдруг останавливается старый разбитый фургончик. Из него выходит парень, смотрит на мой «табор» и выдает: «О, вы — бременские музыканты? Кактус тоже из вашей команды?!» Я не выдержала и прыснула. Попугай начал орать. В итоге он и его друзья, которые ехали с рыбалки, за два часа перевезли все мои пожитки. Денег не взяли, сказав: «С вас только фото счастливого кота в новой квартире и видео, где попугай будет довольным». Сейчас я вспоминаю этот странный переезд как одно из самых ярких приключений.
  • Гуляла с собакой и нашла кошечку-потеряшку. Рыженькая, ухоженная, в ошейнике, легко пошла на руки. Явно домашняя, любимая. Забрала, распечатала объявления и расклеила во дворах, а одно у магазина, куда вся округа ходит. Кошка оказалась Селестой, а её хозяйкой девушка из дома напротив. Вроде и всё на этом, но нет. Иду в магазин, а на моём объявлении приписка от руки: «Как кошка? Нашлись хозяева? Отпишитесь, я волнуюсь!» Отписалась. Чего доброго человека волновать-то?
  • Однажды пришла к дедушке с бабушкой. Бабуля на кухне готовила, а я с дедом на диване общалась. И тема зашла про их отношения. Как они так долго вместе? Уже почти 50 лет, на минуточку. В чем секрет? Дед говорит: «В понимании друг друга с полуслова, вот смотри». И кричит: «Зииина». Бабушка отвечает: «Да, драники будут, готовлю». Еще через минуту кричит, уже чуток ворчливо: «Зииина!» А бабуля с кухни: «Я не знаю, где твой пульт от телевизора!» Хочу так же в старости.

«Моего дедушки неожиданно не стало, и я обнаружила, что он сохранил все это. Открытки, которые я ему когда-то посылала»

  • С самого замужества дружу со второй невесткой, женой брата мужа. Со свекровью у обеих отношения были ровные, как мне казалось — образцовые. Пока однажды мы не решили сходить на квест. Несколько лет назад это было очень модным и популярным развлечением, все соцсети пестрели фотками, ну и нам, конечно, захотелось себя испытать, а то и побить чей-то рекорд. Да вот незадача: минимальная команда требовала участия трёх человек, а подружки и знакомые по разным причинам отказались. И мне пришло в голову позвать с нами свекровь. Почти в шутку: не то поколение, да и нигде, кроме семейных праздников, мы никогда вместе время не проводили. Ну, позвали. Та согласилась. Квест еле прошли, но повеселились и нахохотались от души. А свекровь вообще была такая счастливая, так очевидно радовалась и гордилась нашей компанией, что после этого мы стали её постоянно куда-то с собой звать. То по магазинам, то в театр, то просто мини-девичник устроим, пока мужья на даче. И сами в итоге не заметили, как подружились! Свёкор говорит, что из-за нас она тоже превратилась в девчонку: то язык ему во время спора покажет, то вприпрыжку убежит. А я всё думаю: как я не разглядела под носом такой бриллиант? И если бы не этот квест дурацкий, храни его Господь, такую бы подругу упустила!
  • Работаю в цветочном ларьке. Уже пятый раз подряд приходит парень, покупает розу и дарит ее мне, при этом не проронив ни слова. «Робкий, наверное», — сначала подумала я. Сегодня, как обычно, он пришел, а я не выдержала и говорю: «Да сколько можно, давай познакомимся уже». А тот достает листочек из кармана и пишет, что он глухонемой, и ему просто нравится, когда я улыбаюсь.
Татьяна
2 часа назад

Давно было. Пошла на рынок. Надо было крышки купить. Я варенье варить собралась. По-привычке грустила, ныла и жалела себя. Крышки продавал молодой человек. Он плохо видел, в толстых очках и оказался глухонемым. При этом он заметил моё настроение и жестами рассказал, что жизнь прекрасна. Я - красавица. А варенье будет просто замечательное. И я на жестах всё отлично поняла. Когда бессовестно ною, иногда вспоминаю его. Прошло более 20 лет.

Ответить

«Спросил вчера у своей девушки согласится ли она стать моей женой. Она сказала: „Да!“»


  • Матушка-природа расщедрилась на спецэффекты лично для вас! Поздравляю! © Sal_Ammoniac / Reddit
  • Вот буквально на этой неделе я задремала в автобусе и чуть не проехала свою остановку. Все мы в этом раннем экспресс-рейсе вроде чужие друг другу, но как бы «знаем» друг друга по неофициально закрепленным местам. И вот один парень кинулся меня будить, другой попросил водителя подождать. Сам водитель такой: «Разве тут кто-то не выходит?» А когда я в спешке почти забыла пальто, они передали его мне. Это было так мило и заботливо. На следующий день я принесла им шоколадки в благодарность.
  • Как-то задержалась на работе, поздно, холодно, стою, жду автобус, а его и не предвидится, даже машин на дороге нет. Денег на такси нет, а живу в отдаленном районе. В общем, ситуация почти безвыходная. Тут останавливается машина, парень с девушкой, спрашивают, куда мне. Я говорю туда-то, но у меня денег нет. «Садись, довезем». Села, разговорились, а они, оказывается, просто катаются и подвозят заодно таких опоздашек, как я. Как вспомню, тепло на душе, плюс в карму таким людям!
  • У нас в подъезде живет дедуля, одинокий, всегда такой тихий и аккуратный. Каждый раз, когда я проходила мимо с пакетами из магазина, он вежливо придерживал дверь и едва заметно улыбался. Однажды я заметила, что он стоит у прилавка с самой дешевой крупой и долго пересчитывает монеты. Сердце сжалось. На следующий день я купила хороший набор продуктов, занесла ему и наврала, что это «акция от магазина для соседей». Через пару дней нахожу у себя под дверью маленькую баночку малинового варенья и записку, написанную дрожащей рукой: «Внученька, спасибо за акцию. Варенье из моих дачных запасов, оно целебное, обязательно съешь с чаем, когда замерзнешь». Теперь у нас традиция: я «случайно выигрываю» корзины фруктов, а он лечит меня своими заготовками. На душе от этого варенья теплее, чем от любого солнца.
Бабуся Ягуся
1 день назад

Очень больно читать что старики, всю жизнь отпахавшие, считают мелочь на самые дешевые продукты. Так не должно быть ни в одной нормальной стране.

Ответить

«Моя невестка работает ветеринаром, и ее дом иногда напоминает филиал ковчега. Она прямо как Эйс Вентура».

Olga Dubrowski
1 день назад

Какая милота - этот маленький оленёнок. Я не имела дела с оленями, но несколько часов присматривала за детёнышем косули. Это такое милое создание, что за секунду завоёвывает сердце.

Ответить
  • 8 Марта надеялась быть выходной, но мне поставили смену до ночи. Погода солнечная, а настроения никакого, работаю на автомате. И вот пробиваю мальчику сладости на кассе. Он глянул на меня, мрачную, и вышел из супермаркета. А спустя 10 минут вернулся с тюльпанчиком в руке. Протянул мне и поздравил. Я так растрогалась, а он засмущался и убежал. Вырастет настоящим мужчиной.
  • Был подростком, подрабатывал на заправке. Платили наличкой. Захожу в магазин, стою уже на кассе и вдруг понимаю, что денег в кармане нет. Я запаниковал, говорю кассиру, мол, деньги, наверное, выпали. А она такая: «Сколько потерял?» Я назвал сумму. Она говорит: «Ваши деньги у нас. Кто-то нашел на полу и принес мне». Я не знаю, кто это был, но до сих пор благодарен этому человеку.
  • Еду в метро. Напротив, спит мужик. На коленях портмоне и телефон. Вдруг встает приличная с виду девушка. Подходит, спокойно забирает у него все имущество и кладет в пакет! Я уже набрал воздуха, чтобы крикнуть на воровку, но тут она взяла и засунула этот пакет ему под руку и начала привязывать за ручки к верёвке от шорт этого мужика... он же в свою очередь даже не прервал свой сладкий сон.
  • Гуляем с мужем, видим, девушка-красотка пытается дотащить до ПВЗ огромную коробку. Сама хрупкая как тростинка, да еще на каблуках — пыхтит, еле идет. Муж даже не шелохнулся. Говорю ему: «Ну помоги! Чего ты ждешь?» Муж уставился на меня и как выдаст: «Я жду твоего разрешения!»
Иа
4 часа назад

ну держат девчули в страхе своих парней, что там скажешь) молодцы )))

Ответить

А какая из историй больше всего отозвалась в вашем сердце? Или, может быть, совсем недавно кто-то согрел своим поступком и вас? Поделитесь своими душевными моментами в комментариях — давайте множить добро вместе!

