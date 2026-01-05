14 кадров, где все пошло не по плану, но от этого стало даже прикольнее

Часто мы стремимся к идеальной картинке: безупречные свадебные фотографии, постановочные кадры из отпуска, удачный снимок с животным. В реальной жизни не все идет по плану, но именно в такие моменты камера ловит не идеальный, а искренний момент. Нелепая ошибка, неожиданный гость, появившийся в кадре, или просто неудачный ракурс внезапно превращает обычное фото в нечто особенное. Мы собрали 15 кадров, которые доказывают, что самые запоминающиеся снимки — это те, в которых все пошло наперекосяк.