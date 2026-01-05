14 кадров, где все пошло не по плану, но от этого стало даже прикольнее
Часто мы стремимся к идеальной картинке: безупречные свадебные фотографии, постановочные кадры из отпуска, удачный снимок с животным. В реальной жизни не все идет по плану, но именно в такие моменты камера ловит не идеальный, а искренний момент. Нелепая ошибка, неожиданный гость, появившийся в кадре, или просто неудачный ракурс внезапно превращает обычное фото в нечто особенное. Мы собрали 15 кадров, которые доказывают, что самые запоминающиеся снимки — это те, в которых все пошло наперекосяк.
«Хотели с женой сфоткаться, но у песика были свои планы»
- Боже, все еще ржу! © Unknown author / Reddit
«Гало в Сингапуре»
«Незваный гость»
«В одной цветовой команде»
«Я переживаю трудный период в жизни сейчас, но вот мой завтрак сегодня»
«Реакция нашего спасеныша на свой первый торт на день рождения»
«Моя камера решила сфокусироваться именно на этом»
- Да это же настоящая звезда! © bronzeorb / Reddit
«Рыжий и белка, залезшая в кадр»
«Я сделал это фото в Великобритании 2 года назад и только что заметил это. Человек внутри улыбается мне в ответ!»
«Я доверился автофокусу, и вот результат»
- Мою свадьбу ты фотографировать точно не будешь! © ehtio / Reddit
«Пыталась сфотографировать индеек, но кадр испортил нанду»
«Голубь решил присоединиться к нашей фотке на фоне Эйфелевой башни»
«Трамвай, в отражение которого попали мы с ребенком»
«Влез в кадр»
Комментарии
В седые девяностые одноклассница фоткала в Париже Эйфелеву башню на обычную плёночную мыльницу. Но так получилось, что она что-то нажала на перемотку пленку и она, с уже несколькими фото, сделанными ранее, отмоталась на начало, так что фото башни наложились на то, что было уже сделано раньше. Поучилось комбинированное фото: фото города и на нем призраком - Эйфелева башня.