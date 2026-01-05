22 кота, которые с возрастом расцвели и стали просто роскошными

Иногда, глядя на фото «до» и «после», просто отказываешься верить, что это один и тот же кот. Куда делся тот грустный и испуганный малыш? Вместо него на диване теперь лежит роскошный, уверенный в себе красавец, который точно знает, кто в доме хозяин. Мы собрали 22 истории о том, как любовь превращает «гремлинов» в настоящих принцев и принцесс.

«Нора, норвежская лесная кошка. Слева ей 1 месяц, справа 1.5 года»

«Взяли кошку из приюта. За год она приобрела вот такую изюминку»

«3 года назад мы подобрали этого малыша в конюшне. Он вырос и превратился в настоящего гиганта, чего мы ну никак не ожидали»

«Вы только посмотрите, в какую прекрасную принцессу превратился этот маленький гремлин»

«Путь МурМур: от голодающего спасеныша до избалованной принцессы»

Простите за мой французский, но... офигеть! Какая перемена! © FourFurryCats / Reddit

«Нашла эту плачущую кроху в мусорке 2 года назад. А теперь посмотрите, какой красавицей она стала в своем новом любящем доме!»

«Я нашел этого малыша на улице. Он был в ужасном состоянии. А спустя два года превратился в красавца и самого любящего друга на свете!»

«Спасли эту малышку по имени Кира. Вот она, во всей своей красе! Преображение просто невероятное!»

Это Ривер. Он сам выбрал меня в приюте, потянувшись сквозь прутья. Мы его вылечили, и теперь это самый ласковый кот в мире!

«Два года назад мы нашли его в машинном масле. А теперь посмотрите на этого красавца! Кто бы мог подумать, что под всей этой грязью скрывался такой белоснежный парень!»

«Всего несколько месяцев — и какая разница!»

Ну какая же очаровашка, просто слов нет!

«Моя семилетняя малышка Лея»

«Первый день знакомства и 10 лет спустя»

«Аттикус: от крошечного котенка до взрослого котика. Я не могу поверить, как быстро пролетело время с тех пор, как он был маленьким»

«День, когда я привез домой своего милого маленького толстячка — и он же спустя 2,5 года»

«Около двух лет назад я нашел этого котенка на улице. Вот так он выглядел тогда, а вот он сейчас»

«В 8 недель и в 3 года»

«Я приютил летучую мышь, а она оказалась котом»

«Не могу поверить, что он когда-то был таким крошечным»

«2 года вместе. Эбби-Тэбби: от 4 месяцев до 2 лет»

«На первом фото — он через пару недель после того, как мы его нашли (примерно 5–6 недель от роду). На втором — ему уже год»