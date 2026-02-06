Вчера помещался на ладони, а сегодня командует домом: 18 пушистиков, которые выросли, но не растеряли обаяния

Котята обладают суперспособностью увеличиваться в десять раз, сохранив при этом выражение мордочки «я тут самый главный». Оглянуться не успеешь, как крошечный комочек, который еще совсем недавно помещался в ладони, уже занимает весь диван. Мы нашли 18 фотодоказательств того, что усатые растут быстро, но их харизма с годами только крепнет.

«Томми после года любви и заботы. Мы нашли его в канаве. У него все еще сохранились хулиганские инстинкты, он рвал занавески моей бабушки»

Держу пари, ему все сходит с лап! © elguereaux / Reddit

«Теперь это 7 кг любви. Причем ни капли жира, только чистейший мех!»

Да что это за порода такая? © Mysterious_Sorbet159 / Reddit

Его мама была обычной бездомной кошкой, а папаша точно мейн-кун, который на той же улице жил. © NonConformistFlmingo / Reddit

«Нашли коробку с котятами, повезли домой. Когда я разглядела одного из них, сразу поняла, что это будущая звезда интернета. И не ошиблась»

«Выкормила их. Брат и сестра быстро нашли дом, а этот мистер Отклеенный Ус был самый злющий, и его мы оставили себе. Вырос добрейший котяра. Отдельный аккаунт мы ему так и не завели, но для нас он однозначно звезда».

«Это Кассия. Нашла ее с братьями и сестрами во время грозы под сараем. Дождь и гром их напугали, и они буквально выскочили на меня»

«Моя маленькая Арья поначалу была очень застенчивой и пугливой. А теперь она главная в доме, даже командует Сиру, которая на четыре года старше»

«Был маленький пушистик, стал большой пушистик»

Вам понадобится раковина побольше. © Crawdaddy1911 / Reddit

«Примерно два года назад я нашел этого котенка на улице. Вот так он выглядел тогда, а вот так он выглядит сейчас»

«Фотографии с интервалом в 8 месяцев»

«Я взяла его в прошлом году, после того как мои родители нашли его в плохом состоянии. После визита к ветеринару ему стало намного лучше»

Я вас не знаю. Но нетрудно догадаться, что вы хороший человек. © AnyD***ThingWillDo / Reddit

«Она появилась в нашем саду 5 месяцев назад, и мы поняли, что должны ее спасти. Как же я рад, что мы это сделали»

У нее такое нежное и вежливое личико на фото справа! © B*****Bunny06 / Reddit

«Разница всего в год»

Совершенно очевидно, что они выросли в атмосфере любви. Это видно! © RubyPhoeniix / Reddit

«Они так быстро растут...»

«Маленький росток, найденный моим папой год назад в высокой траве. Она очень смелая и харизматичная»

«Недавно я стояла на кухне и разговаривала с папой и мачехой, так она запрыгнула на стол и похлопала меня лапами по животу. Это она намекала, чтобы я взяла ее на руки, чтобы она могла поучаствовать в разговоре».

«Панчо теперь король дома»

«Ребят, подскажите, как уменьшить моего кота! Он слишком большой»

До и после

«Скиппи в 2 недели и в полтора года»

Ваш хомячок превратился в кошку! © nyc_flatstyle / Reddit