Вчера помещался на ладони, а сегодня командует домом: 18 пушистиков, которые выросли, но не растеряли обаяния
Котята обладают суперспособностью увеличиваться в десять раз, сохранив при этом выражение мордочки «я тут самый главный». Оглянуться не успеешь, как крошечный комочек, который еще совсем недавно помещался в ладони, уже занимает весь диван. Мы нашли 18 фотодоказательств того, что усатые растут быстро, но их харизма с годами только крепнет.
«Томми после года любви и заботы. Мы нашли его в канаве. У него все еще сохранились хулиганские инстинкты, он рвал занавески моей бабушки»
- Держу пари, ему все сходит с лап! © elguereaux / Reddit
«Теперь это 7 кг любви. Причем ни капли жира, только чистейший мех!»
- Да что это за порода такая? © Mysterious_Sorbet159 / Reddit
- Его мама была обычной бездомной кошкой, а папаша точно мейн-кун, который на той же улице жил. © NonConformistFlmingo / Reddit
«Нашли коробку с котятами, повезли домой. Когда я разглядела одного из них, сразу поняла, что это будущая звезда интернета. И не ошиблась»
«Выкормила их. Брат и сестра быстро нашли дом, а этот мистер Отклеенный Ус был самый злющий, и его мы оставили себе. Вырос добрейший котяра. Отдельный аккаунт мы ему так и не завели, но для нас он однозначно звезда».
«Это Кассия. Нашла ее с братьями и сестрами во время грозы под сараем. Дождь и гром их напугали, и они буквально выскочили на меня»
«Моя маленькая Арья поначалу была очень застенчивой и пугливой. А теперь она главная в доме, даже командует Сиру, которая на четыре года старше»
«Был маленький пушистик, стал большой пушистик»
- Вам понадобится раковина побольше. © Crawdaddy1911 / Reddit
«Примерно два года назад я нашел этого котенка на улице. Вот так он выглядел тогда, а вот так он выглядит сейчас»
«Фотографии с интервалом в 8 месяцев»
- Ну какой же красавчик! © Maximum-Ad-5277 / Reddit
«Я взяла его в прошлом году, после того как мои родители нашли его в плохом состоянии. После визита к ветеринару ему стало намного лучше»
- Я вас не знаю. Но нетрудно догадаться, что вы хороший человек. © AnyD***ThingWillDo / Reddit
«Она появилась в нашем саду 5 месяцев назад, и мы поняли, что должны ее спасти. Как же я рад, что мы это сделали»
- У нее такое нежное и вежливое личико на фото справа! © B*****Bunny06 / Reddit
«Разница всего в год»
- Совершенно очевидно, что они выросли в атмосфере любви. Это видно! © RubyPhoeniix / Reddit
«Они так быстро растут...»
«Маленький росток, найденный моим папой год назад в высокой траве. Она очень смелая и харизматичная»
«Недавно я стояла на кухне и разговаривала с папой и мачехой, так она запрыгнула на стол и похлопала меня лапами по животу. Это она намекала, чтобы я взяла ее на руки, чтобы она могла поучаствовать в разговоре».
«Панчо теперь король дома»
«Ребят, подскажите, как уменьшить моего кота! Он слишком большой»
- Он идеален! © Unknown author / Reddit
До и после
«До и после»
«Скиппи в 2 недели и в полтора года»
- Ваш хомячок превратился в кошку! © nyc_flatstyle / Reddit
