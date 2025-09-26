25 трогательных историй о том, как люди заботятся о бездомных животных

Один добрый поступок может навсегда изменить целую жизнь. Иногда все, что нужно — это протянуть руку помощи, открыть дверь своего дома или просто проявить немного заботы. Мы собрали 25 трогательных историй о людях, которые не побоялись взять на себя ответственность и подарили бездомным животным второй шанс. Приготовьтесь к настоящему потоку тепла и доброты!

«Мои соседи отдали ее в приют и завели нового щенка. Я узнала об этом через месяц и забрала ее домой. Это Мисси в приюте, и когда поняла, что уже никогда туда не вернется!»

«Последние три года ко мне постоянно захаживал огромный котяра и дрался с котами. Недавно удалось его поймать и стерилизовать. Ветеринар сказал, что ему нужно удалить зубы, но для этого нужно прийти снова»

«Мне понадобилось два месяца, чтобы поймать его еще раз. После операции кот преобразился. Все это время он только и делал, что спал в моей постели, кидался ко мне и в целом пережил невероятное преображение»

«Моей кошки не стало. В печали собрала все ее причиндалы, понесла на помойку. И тут сидит существо. Мелкая, вся трясется, пищит, хвост подранный»

«Очень злая я была. Вот оно мне надо? Зарекалась больше котов не иметь! А куда деваться — такая мелкая и одна. В результате все кошкины игрушки забрала домой. Посмотрите, какие мы красивые сейчас! Глаза — вселенная!»

«Муж любит собак, я же — кошек. И у нас есть животные. Два кота и кошка. Муж принял, но не смирился. Но как-то на заправке он нашел коробку с замерзшим месячным щенком. Оставить там рука не поднялась»

© ValerikR / Pikabu Кошачья прислуга 14 часов назад Слушьте, ну дисбаланс "я люблю кошеу, и потому у нас из три. А муж любит собак. Перебьётся..." - как-то так это читается .Вот он и решил взять мышечной массой - это метис овчарки с чем-то коротколапым, задавит кошаков массой, когдв вырачтки. И ужу не скучно будет в окружении мяукающих - - Ответить

«Подобрал котенка с улицы, нашли с ним друг друга у подъезда. Первую неделю он просто лежал-грустил, сейчас уже бегает, прыгает, что не угнаться»

«Полтора года терпения, сил и денег. Знакомьтесь: моя Персик»

«Этого малыша подобрала жена. Весь в блохах и клещах, глаза были в гное — думали, не спасти. За три недели спасли: один глаз видит, другой хуже. Жену мою любит больше всех, поет ей песенки и не отходит»

«Приехал я на дачу металл копать. Где-то ближе к вечеру слышу какой-то писк. Иду и вижу в траве котенка. У малыша торчали все ребра и позвоночник, а лапки были тоненькие. В итоге забрал с собой»

«Сын мечтал взять щенка из приюта, поэтому мы отправились в зоомагазин. Эван сразу влюбился в этого малыша. Пока он заполнял бумаги, Руди подошел к нему и нежно подарил поцелуй благодарности»

© Dapper-News1249 / Reddit Lena L 3 часа назад Приют и магазин - как бы разные места. В магазине продают мелких и породистых, а в приюте отдают любых. В магазине не задерживаются (обычно). А в приютах могут очень долго ждать. - - Ответить

«Мы приютили трехлетнего кота. Никто не хотел брать его из-за косоглазия. А теперь он охотится лучше, чем кот, у которого с глазами все в порядке!»

«Пережив жестокое обращение и перенеся кучу болезней, Вафля по-прежнему любит всех, кого встречает. Она вызывает у нас улыбку каждый день»

«Этот малыш сам выбрал меня на заправке. Как только он меня увидел, начал громко мяукать. Познакомьтесь со Смуки!»

«Три месяца назад я спасла его. Сейчас он спокойно храпит рядом со мной в кровати. Я так его люблю»

«Разница всего в шесть месяцев. Сокс — один из восьми котят, родившихся у нас во дворе. Первые восемь недель у него периодически слезился глазик, но теперь он здоров, счастлив и наслаждается жизнью»

«Мы подобрали эту милашку на обочине дороги, и она стала частью нашей семьи. Видимо, сама судьба свела нас»

«Спасли маленького бездомного котенка. Решили назвать ее Тоффи»

«Вайолетт подарили ребенку на праздник, держали ее в клетке в подвале и быстро потеряли к ней интерес. Теперь она живет со мной, свободно гуляет по дому и всегда спит рядом»

Ночью нашел кота. Он тяжело дышал и не мог пошевелиться. Пришлось забрать его домой. Кот был невероятно ласковым и тянулся ко мне. После работы отвез его к местному ветеринару"

«Мы нашли у него микрочип — оказалось, он уже был пациентом этой клиники! Как оказалось, владелец отказался от него со словами: „Мы больше не хотим его, он злой“. Я изменил его имя в системе и забрал к себе. Ему 9 лет. У меня на сердце боль от этой истории»

«Бедняга пережил нелегкие 11 лет. Первый хозяин выгнал его на улицу, и в какой-то момент его сбила машина. Теперь он прихрамывает, а половины хвоста у него нет»

«Второму хозяину не понравилось, что кот царапает мебель, и они заперли его в подвале на 6 лет, почти не давая ему общаться с людьми. Потом он сдал его в приют. Он так долго терпел боль, что просто перестал хотеть жить. И вот мы дошли до сегодняшнего дня — теперь я его опекун (скоро стану его хозяином навсегда)».

«Мы усыновили Клауса! У него один глаз, половина каждого уха и частично ампутированный хвост, но мы считаем, что он идеальный красавчик»

«Нашли Джоуи в возрасте 5 недель. Он рыскал в поисках еды на заправке. Сейчас ему 9 месяцев, и он наслаждается жизнью на полную! Нам невероятно повезло, что он стал частью нашей семьи!»

«Две недели назад я нашла новорожденного котенка на автобусной остановке. Сегодня она впервые открыла глазки, посмотрела на меня и мяукнула. Я не смогла сдержать слез»

© Ok_Chance_7618 / Reddit Бродяга 13 часов назад Дети игрались с котёнком, потом бросили. Он бедный пару дней орал пока голос не потерял. Еле прикормил, освоился, мои кошки его приняли. Черненький был. Почти год жил во дворе.Меня мамой считал. Крыску увидел на другой стороне дороги и...Закопал его в саду. Кошки пару дней не ели...До сих пор каждого чёрного кота обнюхивают, думают Жопкин вернулся... - - Ответить

«Он был болен, покусанный собаками, с поврежденными легкими и с прогнозом жить всего неделю. А теперь здоровый и любимый. Знакомьтесь, Кики!»

«Мне говорили, что она проживет всего шесть месяцев. Но мы вместе уже 2,5 года!»

«Мы удочерили кошку. Моя жена шла к машине, а эта маленькая проказница выбежала прямо ей навстречу, мяукая во все горло. Она чрезвычайно разговорчивая — мяукает без перерыва»