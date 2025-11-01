18+ кадров, которые нельзя было спланировать — только вовремя подметить
Фотоподборки
2 часа назад
Порой смотришь на фото и понимаешь: ценность снимка не в идеальных настройках и дорогих объективах, а в искренних моментах и эмоциях, которые он передает. Герои нашей подборки нажали на спуск в «правильный» момент и получили кадры, которые стоит показать миру.
«Драма во время переодевания: младший брат забрал ее розовую туфельку»
- Я целую минуту думал, что смотрю на настоящую картину. © Ramfix_G4 / Reddit
«Шел домой и случайно сделал такое фото»
- Не знаю, как вы умудрились сделать такую жуткую фотку, но при этом полную любви.
«Приехали собирать тыквы на поле»
- Ребята, это слишком круто.
«Побывал в Париже с фотиком и вот какие снимки привез»
- Это прекрасно! Покажите нам еще такой Париж. © starkus92 / Reddit
Ребенок пошел в ванную. Вот что сделала моя кошка
- Кажется, она считает вас так себе родителями.
«Моя жена работает из дома»
- Даже взглянуть страшно — уж слишком красиво! © RegisterOk2927 / Reddit
«Ну вот, пошел я в пиццерию»
«Кошка моей бывшей девушки»
«Мой путь на работу»
«Жена поймала момент — я читаю в постели»
- Вау, твоей жене невероятно повезло! © SuburbaniteMermaid / Reddit
«Упавший крокус»
«Редко можно увидеть его свернувшимся тут»
«Утренний солнечный свет»
«Друг прислал. Ну чистая дива»
«Смотрите, какая женщина»
- Еще раз убеждаюсь — стиль не про компромиссы. Красота! © taly_bond_87 / Reddit
«Сфоткала сестер, пока те залипали в телефоне»
- Обалдеть! Абсолютный дух Ренессанса! © kerutland / Reddit
«Мои кошки получают витамин Д»
«Тюлени на Аляске»
«Моя жена собирает набор цветов из Lego»
А вот еще несколько классных подборок от нашей редакции:
Фото на превью Stunning-Error-6626 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
16 людей, которые подняли телефонную трубку, и их день перестал быть томным
Истории
1 неделя назад
18 человек, рядом с которыми даже ангелы теряют терпение
16 свиданий, после которых хотелось просто стереть себе память
16 родителей попросили помочь с ребенком и нахватались впечатлений, что мама не горюй
15+ человек, которых неожиданное наследство застало врасплох
Интересное
1 месяц назад
17 человек, которые сходили в строительный магазин и до сих пор фонтанируют эмоциями
Интересное
1 неделя назад
20 фотографий, которые приоткрывают дверь в тайный мир разных профессий
Фотоподборки
1 месяц назад
15 историй из примерочных, после которых начинаешь смотреть на шопинг совсем другими глазами
16 раз, когда люди решили задержаться на работе, но не были готовы к такому сюрпризу
14 человек, для которых финансы вышли на первый план
20+ начальников, чья «гениальность» сыграла с ними злую шутку
Истории
6 дней назад
15 историй о том, что жизнь с родственниками — это и комедия, и драма
Семья
4 недели назад