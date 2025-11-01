18+ кадров, которые нельзя было спланировать — только вовремя подметить

Порой смотришь на фото и понимаешь: ценность снимка не в идеальных настройках и дорогих объективах, а в искренних моментах и эмоциях, которые он передает. Герои нашей подборки нажали на спуск в «правильный» момент и получили кадры, которые стоит показать миру.