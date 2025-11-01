18+ кадров, которые нельзя было спланировать — только вовремя подметить

2 часа назад
Порой смотришь на фото и понимаешь: ценность снимка не в идеальных настройках и дорогих объективах, а в искренних моментах и эмоциях, которые он передает. Герои нашей подборки нажали на спуск в «правильный» момент и получили кадры, которые стоит показать миру.

«Драма во время переодевания: младший брат забрал ее розовую туфельку»

  • Я целую минуту думал, что смотрю на настоящую картину. © Ramfix_G4 / Reddit

«Шел домой и случайно сделал такое фото»

  • Не знаю, как вы умудрились сделать такую жуткую фотку, но при этом полную любви.

«Приехали собирать тыквы на поле»

  • Ребята, это слишком круто.

«Побывал в Париже с фотиком и вот какие снимки привез»

Ребенок пошел в ванную. Вот что сделала моя кошка

  • Кажется, она считает вас так себе родителями.

«Моя жена работает из дома»

«Ну вот, пошел я в пиццерию»

«Кошка моей бывшей девушки»

«Мой путь на работу»

«Жена поймала момент — я читаю в постели»

«Упавший крокус»

«Редко можно увидеть его свернувшимся тут»

«Утренний солнечный свет»

«Друг прислал. Ну чистая дива»

«Смотрите, какая женщина»

«Сфоткала сестер, пока те залипали в телефоне»

«Мои кошки получают витамин Д»

«Тюлени на Аляске»

«Моя жена собирает набор цветов из Lego»

