14 человек, которых природа наградила не просто изюминкой, а целым виноградником

В некоторых людях с рождения есть что-то особенное — черта, деталь, мелочь, но сразу запоминающаяся. Кажется, природа подошла к ним с особым вдохновением, и мимо таких не пройдешь просто так. Предлагаем взглянуть на фотографии этих необычных представителей человечества.

«Вот что я умею делать ногами. От мамы это унаследовала»

«Я могу согнуть пальцы вот так»

«Я могу согнуть большой палец назад на 90 градусов»

«Умею делать губами крабика»

«У меня на виске появляется ямочка, когда я улыбаюсь»

«Я могу легко поднять безымянный палец»

«Я могу вывернуть локти в обратную сторону»

«Я с детства умею сворачивать уши внутрь»

«Моя дочь родилась с волосами двух разных оттенков»

«Посмотрите, как я умею сгибать пальцы»

«Вот такую фигуру я могу делать языком»

«Умею сгибать пальцы ног до самой стопы»

«У меня есть один волос, намного толще и жестче остальных»

«До недавнего времени у меня была только одна ямочка, а теперь их две»

Каждый человек по-своему неповторим, но у некоторых это видно с первого взгляда. Их внешность — напоминание о том, как удивительно работает природа. А если вам интересны другие редкие особенности, загляните в эту подборку.

