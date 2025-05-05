13 случаев, когда природа не поскупилась и подарила людям уникальные черты

Гены умеют преподносить сюрпризы: кому-то достаются выразительные глаза, а кому-то — врожденная гибкость или асимметрия, которую и не сразу заметишь. Такая необычная внешность может и не приносить пользы в быту, но порой привлекает внимание окружающих. В этой подборке представлены как раз такие примеры.

«У меня колобома и все 3 типа гетерохромии радужки»

«Когда меня спрашивают, какой у меня цвет глаз, я не знаю, что ответить»

«Я могу вот так соединить мизинец и большой палец»

«Люди часто говорят, что у меня в глазах цветы»

«Побрил голову и обнаружил на ней странные полоски»

«Я встретил леди, у которой, кажется, самая объемная прическа в мире»

«Вы только гляньте, какие родинки у моей дочери»

Она будто упала со звезды! © Mckennymubu / Reddit



«У меня на ноге пятно с аномальным количеством волос»

«У нас с мамой абсолютно одинаковые руки»

«Перестала скрывать свою особенность. Теперь люди говорят: „Выглядишь офигенно!“»

«Мои довольно волосатые ноги»

«Мои веснушки видны только под ультрафиолетом»

«Я больше не могу общаться с людьми — все, что они говорят, связано с моими глазами»