13 случаев, когда природа не поскупилась и подарила людям уникальные черты
Гены умеют преподносить сюрпризы: кому-то достаются выразительные глаза, а кому-то — врожденная гибкость или асимметрия, которую и не сразу заметишь. Такая необычная внешность может и не приносить пользы в быту, но порой привлекает внимание окружающих. В этой подборке представлены как раз такие примеры.
«У меня колобома и все 3 типа гетерохромии радужки»
«Когда меня спрашивают, какой у меня цвет глаз, я не знаю, что ответить»
«Я могу вот так соединить мизинец и большой палец»
«Люди часто говорят, что у меня в глазах цветы»
«Побрил голову и обнаружил на ней странные полоски»
Брить надо против шерсти, а не под углом к направлению роста волос. Тогда не будет полосок никаких.
«Я встретил леди, у которой, кажется, самая объемная прическа в мире»
«Вы только гляньте, какие родинки у моей дочери»
- Она будто упала со звезды! © Mckennymubu / Reddit
«У меня на ноге пятно с аномальным количеством волос»
«У нас с мамой абсолютно одинаковые руки»
«Перестала скрывать свою особенность. Теперь люди говорят: „Выглядишь офигенно!“»
«Мои довольно волосатые ноги»
«Мои веснушки видны только под ультрафиолетом»
- Офигеть! Будто два разных человека! © ncb_phantom / Reddit
«Я больше не могу общаться с людьми — все, что они говорят, связано с моими глазами»
Необычная внешность часто притягивает внимание — будь то редкий цвет глаз или форма ушей. Если эта тема вам понравилась, посмотрите также наши материалы про преображения, когда внешность порой может поменяться до неузнаваемости:
Комментарии
Пару дней назад смотрела подборку, там только дамы с витилиго нa лодыжке и девушки под ультрафиолетом не было. А остальное в том же самом порядке