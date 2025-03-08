15+ женщин, чей новый образ жизни привел к заметным изменениям

Иногда даже самое незначительное изменение во внешности или стиле может кардинально изменить общий облик человека. Регулярный уход за кожей, здоровый образ жизни и внимательное отношение к своему организму могут творить чудеса. Прежде чем решаться на более радикальные меры, стоит вспомнить, что естественную свежесть можно поддерживать простыми ежедневными привычками.

Дорогие читатели! В этой статье мы рассказываем о том, как некоторые представительницы прекрасного пола включают ретиноиды в свой косметический набор. Однако важно помнить, что этот препарат является лекарством, и его применение должно обязательно контролироваться врачом. Несмотря на широкую популярность, ретиноиды имеют ряд ограничений и противопоказаний. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем включить их в использование.

«Это моя 88-летняя бабуля. Я могу только надеяться, что у меня будет такая же кожа в ее возрасте!»

«Никогда не пользовалась средствами по уходу за кожей, но всю жизнь избегала солнца как чумы!»

«Спасибо, что посоветовали обратиться к врачу. Оказалось, у меня была нехватка витамина D, а также экзема или даже псориаз под глазами»

«Начала лечение. Еще предстоит пройти долгий путь, но я уже вижу огромную разницу!»

«Мне 37 лет. Не делала ни лазер, ни ботокс, филлеры тоже не колола»

«У меня есть шрам на подбородке от укуса собаки — своеобразный „автограф“ прошлого. Но, несмотря на все это, мне нравится мое отражение в зеркале, и это главное!»

«Просто иначе накрасилась, а вон какая разница»

«Это фото до и после года ухода за кожей. Хотя не всегда все идеально, приятно оглянуться назад и увидеть прогресс»

«Сбросила 27 кг и вот как выглядит мое лицо»

Вообще, я человек спортивный, но несколько лет назад получила серьезную травму. Из-за постельного режима набрала вес. Наконец, я приступила к тренировкам и живу в гармонии со своим телом.

«Мне 71 год. И 35 из них я использую третиноин»

«В 30 лет мне аж сразу две подружки по секрету сказали: для красивой кожи они используют третиноин, поэтому я начала собирать о нем информацию. А после нашла дерматолога, который прописал мне его. С тех пор он всегда в моем уходе».

«Год назад начала использовать ретиноиды. До и после»

«На прошлой неделе спросила совета, как мне краситься так, чтобы не выглядеть старше. И вот результат»

«Мне скоро 38 лет и я выгляжу лучше, чем когда-либо»

«У меня дерматилломания, и долгое время я страдала от привычки трогать и ковырять кожу. В подростковом возрасте у меня было сильное акне, что только усугубляло ситуацию. Но за последние несколько лет я изучила правильный уход за кожей, и теперь, когда сочетаю его с макияжем, мне гораздо легче удержаться от прикосновений к лицу».

«На первом фото мне 26 лет, на втором — 30. Отказалась от вредных привычек и стала ухаживать за кожей»

Сразу минус 10 лет! © OwlsarelitFR / Reddit

«Первое фото сделано 4 года назад. Потом я начала ухаживать за кожей, и вот насколько лучше она теперь выглядит»

«Нашла свой идеальный тональник. Фото до и после — это просто вау!»

«Девчонки, грамотный уход за кожей решает все! На первом фото мне 37 лет, на втором — 48, и у меня менопауза. Но я выгляжу моложе, чем подруги, сделавшие подтяжку лица»

«Знакомый пластический хирург сказал, я старею в обратном направлении. 11 лет назад я спала по 6 часов в сутки и частенько не смывала макияж. На втором фото я слежу за собой, сплю по 9 часов. Никогда не поздно начать ухаживать за кожей!»

«Я всегда мечтала о коже, с которой мне не приходилось бы наносить кучу макияжа. Наконец взялась за уход, и вот как она изменилась за несколько месяцев»

Потрясающий прогресс! Ты должна гордиться собой! Это отличный пример терпения, правильного ухода и, конечно, использования солнцезащитного крема. Отличная работа! © Weird_Lavishness_316 / Reddit

«Наконец-то достигла желаемого веса и хочу поделиться этим с теми, кто идет по тому же пути!»

Будто два разных человека! © AdministrativeTalk59 / Reddit