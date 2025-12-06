15+ человек, у которых от слова «одолжи» уже оба глаза дергаются

Давать деньги в долг — это всегда приключение, в котором ты невольно становишься главным героем. На что только люди не идут, чтобы ловко увильнуть от возврата — тут и фантазия, и актерское мастерство. Иногда даже самые проверенные друзья внезапно уходят в «режим тишины». Но, как ни странно, именно из таких неловких ситуаций порой вырастают истории, от которых потом смеешься до слез и становишься мудрее.