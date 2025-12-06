15+ человек, у которых от слова «одолжи» уже оба глаза дергаются
Давать деньги в долг — это всегда приключение, в котором ты невольно становишься главным героем. На что только люди не идут, чтобы ловко увильнуть от возврата — тут и фантазия, и актерское мастерство. Иногда даже самые проверенные друзья внезапно уходят в «режим тишины». Но, как ни странно, именно из таких неловких ситуаций порой вырастают истории, от которых потом смеешься до слез и становишься мудрее.
- По молодости занимала одна мадам у меня деньги. А я всегда устанавливаю четкую дату, когда мне нужно вернуть. Так вот, наступил день возврата, деньги не отдают. Жду. На следующий день звоню и напоминаю. И тут просто выпадаю от ответа: «А почему вчера не звонила? Вчера деньги были, а сегодня я их потратила!» Занавес! В итоге забирала я свои деньги три месяца по чуть-чуть. Больше не давала в долг. А та мадам на меня обиделась. © Гуляка Оренбурга / Dzen
- Когда даю в долг, всегда записываю, кому и сколько. Недавно знакомый попросил сумму в две мои зарплаты. Одолжила. Потом еще раз попросил поменьше — опять одолжила. Спустя время он принес мне ту крупную сумму, но о втором долге как бы забыл. Через пару дней спросила, когда он вернет. Получила ответ: «Я же все отдал!» После того, как объяснила, что все записано, он сразу вспомнил, отдал и понял, что больше у меня занимать не будет. © Подслушано / Ideer
- Моя подруга — мой начальник. Как-то раз подходит ко мне: «Оль, можешь заказ оплатить? Срочно. Мою карту заблокировали. 8200 всего». Я согласилась, тем более зарплата на следующий день. Через пару дней напоминаю подруге, а она как выдаст: «Так я вернула. В зарплату добавила». Говорю, мол, пришло, как обычно. И тут она говорит: «У тебя в этом месяце штрафов было как раз на 8 тыс. Я компенсировала. У многих так». Я обалдела! Какие штрафы? Никогда не было же. Спросила у коллег, но никто про штрафы даже не знает, зарплата пришла в полном размере. И тут до меня дошло. А ведь я считала ее подругой.
- Как-то раз одноклассник моей дочери занял у нее в буфете денежку «до завтра». А потом началось: «Да я не брал! Да я отдал...» В итоге дочь пришла к маме-юристу и попросила научить правильно брать расписку. Через какое-то время отец того одноклассника мне говорит: «Давно меня так аргументированно не прессовали и не наезжали, как это сделала ваша дочь!» Отдал даже больше и извинился за сына. С тех пор моя дочь дает в долг только по расписке. Даже на мороженое двоюродной сестре. Большинство желающих занять тут же сливаются. А остальные пишут расписки и возвращают. © # Ирина / Dzen
- Прошлым летом на один день одолжил родственнице некую сумму. Все это время не напоминал о долге, знал о трудной ситуации, хоть и раздражал сам факт, что меня водят за нос сознательно. В начале апреля написал, что к началу лета мне нужны будут эти деньги, потому рассчитываю на возврат и говорю заранее. Сначала меня игнорили 4 дня, а уже после повторного сообщения мне ответили: «Хорошо, хорошо, конечно!». Наступило лето, я в ожидании своих денег со дня на день, и тут я получаю еще одно сообщение: «Привет, я помню, что я тебе должна, но срочно нужна помощь! Если у тебя есть возможность. Можешь еще одолжить? Я отдам все деньги вместе: эти и старый долг». А новая сумма в полтора раза больше. Я от такого поворота событий обалдел. В итоге отказал и еще раз напомнил, что мне нужны деньги. Услышал, что вернет прям на днях. Прошло уже 10 дней. Все еще жду. © Подслушано / Ideer
- Одолжил $ 200 моей сестре, которая обещала все вернуть через месяц. И знаете что? Через месяц она отпраздновала свой день рождения в Мексике. Класс! © Re***rSlayer / Reddit
- У меня коллега как-то раз занимала деньги. Потом я еще долго бегала за ней, чтобы та вернула долг. В итоге вернула, но со словами: «Спасибо, что подождала! Сегодня ровно год». А через пару дней спросила, мол, могу ли дать в долг снова эту же сумму. © Рина Стяжкина / Dzen
- Знакомый попросил купить ему билет на концерт. Долго не отдавал, а потом и вовсе перестал общаться. В итоге я отправила ему сообщение с номером своей карты и напомнила о долге. Он тут же скинул мне деньги и написал: «Я в тебе разочарован». Класс! Он разочарован в том, что я прошу у него свои деньги. Спустя несколько лет он написал мне: «Привет! Как жизнь? Я что-то уже не помню, почему мы перестали общаться». А потом добавил: «Вспомнил! Ты меня сильно обидела как-то раз, но ничего, я прощаю тебя!» Больше мы не общались. © Unknown author / Pikabu
- Есть у меня подруга. Она поменяла работу, и теперь очень много времени стала проводить в общественном транспорте. Решила купить машину. Но кредит не дают. Сотрудники на работе услышали об этом и сами стали предлагать ей дать в долг, а двое предложили даже взять кредит для нее на свое имя. Я ей тоже одолжила немаленькую сумму. Взяла она деньги, купила машину. И знаете что? Она никуда не исчезла! Через несколько месяцев рассчиталась со всеми, а кредит выплачивает аккуратно. Замечательная подруга. © Подслушано / Ideer
- Мой лучший друг не работал полгода, пока мы жили вместе. За это время я потратила около $ 2500, ведь платила за двоих — он же не работал. Я согласилась на это, потому что не хотела потерять жилье. Мы договорились, что как только он находит работу, то сразу отдает весь долг. Найдя работу, он отдал $ 200 и сказал: «Вернуть долг — мой приоритет!» Это было несколько лет назад... С тех пор я больше не видела никаких денег от него. Но знаете, что самое прикольное? Он до сих пор пишет мне примерно раз в месяц и просит денег в долг. Просто отказываю. © FustyLuggz / Reddit
- Одолжила подруге ножницы, которые подарила мне мама. Они мне дороги, хотя и мелочь. Попросила вернуть, но та сказала, что потеряла их. А когда я пошла к ее соседке по квартире и увидела в косметичке подруги свои ножницы, то обалдела! Забрала. Теперь она заявляет, что я вломилась в чужую квартиру и забрала чужие вещи. А спустя время я оказалась и вовсе жадиной, так как отказываюсь давать что-либо. Действительно! © Подслушано / Ideer
- Я с радостью даю деньги в долг, когда могу. Сумма варьируется, но исходный посыл один и тот же: «Если мне вернут, значит, я помог, а мне это ничего не стоило. А если не вернут, то я, по сути, купил право больше с ними не общаться». Да, я готов заплатить $ 50, чтобы некий родственник больше никогда не просил у меня денег, не звонил и не навещал. Я уже так делал и сделаю снова. Отличная инвестиция. © digital_end / Reddit
- Я дала своей подруге крупную сумму. Она запустила бизнес, купила дом. Прошло уже полгода, но пока что о деньгах мы не говорили, хотя я почти уверена, что подруга меня не кинет. Я бы даже назвала ее сестрой. А вот мой отец лишь покрутил пальцем у виска, когда узнал об этом. © Fantasticdisaster / Reddit
- Жена у меня родом из деревни. Часто ездим туда семьей. Отношения с деревенскими сложились хорошие. Но у меня много друзей в столице. Год назад попал в аварию. Машина восстановлению не подлежит. На другую не хватало 120 тыс. Решил взять в долг у друзей в городе. У всех оказалась сложная ситуация. А деревенские, как узнали, так завалились вечером толпой в гости, когда был в деревне, и скинулись. Кто на новый трактор копил, кто на скот. Сказали, что друзья своих не бросают. © Подслушано / Ideer
- Приятельница повадилась у меня занимать «пару тысяч до зарплаты». Сначала я с энтузиазмом переводила, понимая ее положение — ведь она одна в чужом городе, да и поначалу возвращала быстро. Потом постепенно стала забывать возвращать, но просить не прекращала. Отношения закончились, когда на очередное сообщение «перевести денежку» я напомнила про общую сумму долга. В ответ получила такое сообщение: «Ну, ясно. Все понятно...» — и следом денежный перевод. © Unknown author / Pikabu
- Когда человек долго не хочет возвращать долг, есть один лайфхак. Я зову должника погулять и невзначай спрашиваю: «А ты мне ничего не должен?» Все перевожу в шутку. А потом прошу одолжить сумму чуть-чуть меньше, чем он занял. Механизм срабатывает как часы из-за халявы и обещания вернуть вскоре. Но я не возвращаю. Потому что я одолжила, а не подарила. © Подслушано / Ideer
- У меня сестра заняла деньги на месяц. Потом мы с мужем попали в ДТП. Сестра помогала чем могла, за что я ей очень благодарна. В итоге из-за аварии мне понадобился адвокат. Начала копить деньги. Решила спросить у сестры о возврате долга, а та мне в ответ: «Моя помощь была платной!» © lubassimo / Pikabu
- Недавно пожаловалась подруга, что проблемы в семье. Попросила 100 тыс. на месяц. Я вошла в положение, хотя взяла последнее из заначки. А вчера смотрю — она выложила фотки из Турции на пляже. Пишу ей, мол, это что за проблемы такие? А она как выдаст: «Да мы с Димой поссорились. Я решила голову проветрить, отдохнуть немного». М-да, вот у людей проблемы какие. Теперь переживаю за деньги.
- Одолжила подруге деньги, чтобы она заплатила за аренду квартиры. Два дня спустя она опубликовала в соцсетях пост о том, что накупила всяких классных безделушек. Разумеется, за квартиру не заплатила. Следующий пост в соцсетях был о том, что ее выселяют за неуплату, а судьба нарушила весь ее план. Я сказала, что долг она может не возвращать — пусть это будет подарком. Но я до сих пор думаю, что я была частью ее плана. © Silesse / Reddit
И все же каждый такой случай напоминает, что люди порой скрывают куда больше нюансов, чем мы думаем. А нам остается лишь делать выводы. Наверняка и у вас есть яркие примеры, когда кому-то дали в долг и пожалели, или, наоборот, не прогадали. Пишите в комментариях.
Комментарии
Мне очень понравился этот подход к вопросу "деньги в долг": даю и если получаю обратно, значит, не ошиблась и действительно помогла. В случае "забывчивости" (когда сумма не критическая), могу ненавязчиво напомнить спустя время... Только один раз. Потом обрываю отношения. Не из-за денег. Я не терплю, когда меня используют.
Кстати, сама предложить и дать деньги безвозмездно, когда ситуация сложная, - тоже могу.
Кто-то правильно сказал: "В долг можно давать столько денег, сколько не жалко потерять." 😊