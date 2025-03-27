Конечно, дружба это не про деньги, а про отношения. Дешёвую шоколадку и открыту можно подарить не близкому и не дорогому человеку. Это подарок нa "отвали". Если у подруги не было денег, могла бы что-то приготовить своими руками, чтобы сделать приятное нa день рождения. Значит не настолько она считает вас близкой подругой что не стала заморачиваться с подарком.
А вообще, подарки это вечная неприятная тема. И люди делятся нa два лагеря. Кто-то считает что дорог не подарок, а дорого внимание. А кто-то вообще не любит подарков ни дарить, ни принимать.
15+ примеров того, как деньги могут поставить дружбу под угрозу
Деньги и власть всегда могут показать нам истинную природу людей, которых мы считаем друзьями. И чаще всего мы сталкиваемся с первым: одалживаем деньги далеко не чужим, казалось бы, людям и смотрим как те кормят нас различными обещаниями. Именно финансовые вопросы чаще всего становятся причиной обид, конфликтов и разрыва даже самой крепкой дружбы на свете, и наглядно показывают, что даже самые надежные и близкие люди могут оказаться совсем не теми, за кого мы их принимали.
- Был у меня друг, которого я когда-то считал чуть ли не своим братом. Он устроился на хорошую работу в судоходную компанию. У него была машина, он снимал хорошую квартиру и чувствовал себя великолепно. Я же все еще пытался начать свое дело и проходил стажировку, так что моя зарплата была в три раза меньше его.
Во время одной из наших случайных встреч он вдруг попросил у меня денег. Тогда эта сумма составляла треть моей зарплаты, но я все равно охотно дал ему деньги. Он обещал все вернуть на следующей неделе, которая со временем превратилась в полтора года. Он объяснял это тем, что ему не платят, и все такое. Но при этом он всегда рассказывал мне про девушек и места, куда водил их на свидания.
Что ж, через несколько лет я ушел с работы, чтобы открыть свое дело. Как раз понадобились деньги, о чем я и напомнил своему другу. Тот наобещал мне всякого и поддержал все мои начинания. Пришло время запускаться, и я напомнил ему о его обещании вернуть деньги. Он прочитал сообщения и не ответил. На этом все между нами и закончилось. Больше мы не общались. © Audu Steven / Quora
- Одолжила знакомой небольшую сумму «на месяц». Как порой бывает, месяц перерос в два года. Отмазок много за это время наслушалась: то на лекарства маме, то на вещи к новому сезону, то на зубного, то на лечение кошки, то сантехника полетела, то друзья женятся — на подарок надо. Я понимающе кивала-кивала, потом сказала, что долг пересчитаю с учетом инфляции за два года, ведь бензин подорожал, тариф на коммуналку вырос, продукты тоже не дешевеют. Через два дня мои деньги были у меня. © Подслушано / Ideer
- Купила подруге на день рождения классный дорогой подарок, а она мне на мой — открытку и самую дешевую шоколадку. Открыла и аж обалдела: я с душой, а она так! Думаю, может, мне не стоило так стараться, но вроде бы это же моя подруга, и всегда хочется сделать что-то особенное. Теперь не знаю, как себя вести, чувствую себя дурой, что потратилась. Понимаю, что дружба — не про деньги, но как-то обидно. © Карамель / VK
Конечно, дружба это не про деньги, а про отношения. Дешёвую шоколадку и открыту можно подарить не близкому и не дорогому человеку. Это подарок нa "отвали". Если у подруги не было денег, могла бы что-то приготовить своими руками, чтобы сделать приятное нa день рождения. Значит не настолько она считает вас близкой подругой что не стала заморачиваться с подарком.
- Мне 17 лет. В прошлые выходные мы поужинали с друзьями, а затем решили отправиться на остров. Однако друзья сказали, что у них нет денег, поэтому заплатить пришлось мне. Они обещали вернуть деньги. Да, сумма была небольшая — всего $10. Но на все мои просьбы перевести деньги на карту они потом начали отнекиваться и называть меня нищебродом. Теперь я даже теряюсь, уместно ли просить друга вернуть $5, которые он задолжал. Я ведь вкалывал целый год и честно заработал свои деньги. Правда не знаю, как теперь быть. © Negative-Abalone-259 / Reddit
- У мужа был друг, они вместе «выживали» в мегаполисе. Жили больше двух лет бок о бок. Друг очень воспитанный, интеллигентный джентльмен, но встретил свою «любовь». Одолжил у нас денег на свадьбу со своей принцессой, уехал в другой город и уже больше года даже не звонит. Как можно так кинуть далеко не чужого тебе человека? © Подслушано / Ideer
- Подруга попросила крупную сумму. Деньги есть, но мне тоже нужны. Спрашиваю, мол, зачем столько, может, причина весомая. Оказалось, та хочет сделать грудь. Подруга работает, у нее есть муж. Только накопить у них не получается. Я отказала. Так та обиделась, назвала меня «жлобиной» и «душнилой». © Карамель / VK
Странная у подруги прихоть одолжить крупную сумму денег себе нa грудь. Если у неё есть муж, но накопить у них не получается, то как бы она отдала долг? Явно расчитывала нa халяву. Наф_иг такую подругу. Хорошо что отказала. Всё равно подруга потерялась бы и деньги тоже.
- Живу в Германии. Сегодня услышал, что друзья собираются поехать в Таиланд в отпуск на две недели. Я не смог присоединиться к ним из-за учебы, а вот мой друг с радостью с ними полетит. Сначала я задумался, откуда у него деньги, ведь одни только билеты обойдутся в €1300, плюс другие расходы. Таким образом, за поездку он выложит около двух тысяч долларов, не меньше. Беда лишь в том, что эту же сумму он должен мне! Честно говоря, я понятия не имею, что делать. Уже отправил ему сообщение, жду ответа. © Illustrious-Cut9655 / Reddit
- Когда человек долго не хочет возвращать долг, то есть один лайфхак. Механизм срабатывает как часы! Я зову его погулять и невзначай спрашиваю, ничего ли он мне не должен, переводя все в шутку. А потом прошу его одолжить мне такую же сумму, но меньше на сотню-другую, чем он занял до этого. И, конечно же, обещаю вскоре все вернуть до копейки. Только вот не возвращаю. Ибо нефиг! © Подслушано / Ideer
- У меня было две подруги. Одна из них, будучи в разводе, нуждалась в деньгах на операцию. Вторая подруга помогла ей, не только предоставив финансовую поддержку, но и поддержав материально: дала одежду, продукты, жилье. В ответ на это первая подруга «отблагодарила» ее, изменив с ее мужем. Они разругались, больше не общались, а с тем мужиком так никто и не был в отношениях. Когда я спросила подругу: «Как ты могла так поступить?», она ответила: «А что такого? Я просто решила попробовать». Железная логика и «отличный» способ сказать спасибо за помощь. © Карамель / VK
- Мы с подругой были не разлей вода лет 10. Недавно собрались у меня, скинулись на праздничный стол, вкусно поели. Вдруг через пару недель она выдает: «Не хочу больше с тобой общаться» и в игнор. Я в шоке — что стряслось? И тут она выдает: «Ты пригласила меня в гости и попросила скинуться за еду. Я так не привыкла». © Olga Vikulova / AdMe
- Как-то раз подруга заняла у меня сотню и долго не возвращала. Мне было неудобно напоминать, поэтому я из тактичности ничего не говорила, думая, что она отдаст, когда сможет. А через месяц она снова просит денег в долг, но на этот раз уже 500. Так как наличных у меня с собой не было, я ответила, что сейчас у меня нет денег, и к тому же она мне и так должна сотку. И тут она начала возмущаться: мол, после того как заняла, на следующий день хотела вернуть, а я сама сказала: «Мне не надо». Я готова поклясться, что этого не было, и вообще не помню момента, когда она якобы собиралась их вернуть. Но она упорно утверждала, что хотела отдать, а я не взяла. И еще добавила: «В следующий раз не отказывай, когда я хочу тебе что-то вернуть». Я, конечно, понимаю, что людям иногда не хватает денег, и мне не жалко для друзей, но ведь меня тоже можно понять. Я далеко не миллионерша, у меня ипотека, кредит, ремонт в квартире, и мне тоже нужны деньги. Но я ни у кого ничего не прошу. И если уж беру в долг, то всегда возвращаю. После такого поведения даже не хочется кому-то помогать. © Карамель / VK
- Однажды я дала подруге денег и очень об этом жалею. Она была дружелюбным человеком, попросила немного на обед — я любезно одолжила. А через пару дней узнала, что она распространяла обо мне грязные слухи. Дружба закончилась довольно быстро. © woofwooflove / Reddit
- Одолжила товарищу денег, он их не вернул. Спустя два месяца встретила его в ресторане с милой дамой, подошла, поинтересовалась при ней насчет денег — он побледнел. Потом оказалось, что у этой дамы, в знак большой любви, пытался занять $4000, а я нарисовалась не вовремя. Отец дамы презентовал духи и корзину фруктов, а товарищ потом как-то случайно в больницу с переломами попал. Почему-то он со мной не разговаривал, когда я принесла ему апельсины. © Подслушано / Ideer
- Взбесила подруга. Одолжила 5000 с формулировкой: «Смогу отдать не скоро и буду возвращать по частям, одолжи, если не горят». Тогда я не обратила внимание на формулировку. А оказалось, что она решила последовать примеру из бородатой истории, где человек занял деньги у всех друзей и купил квартиру. Подруга — тусовщица, у нее больше 5000 друзей в соцсетях. Как выяснилось, она провернула тот же трюк: заняла у всех с той же оговоркой в письменном виде, купила квартиру и теперь возвращает всем по копейке в месяц! На мои претензии, что это мошенничество, только посмеялась: мол, никто меня не заставлял, условия она сразу озвучила. И что теперь? Ждать 5 лет, пока отдаст? Судиться из-за такой копеечной суммы глупо. © Подслушано / Ideer
- Одолжила подруге миллион. Дальше — классика жанра. Три года кормила завтраками, что скоро отдаст. Хорошо, что хватило ума составить договор займа под залог ее машины. Подала в суд в последний день, иначе бы срок давности истек. Она начала звонить с угрозами, но все разговоры я записывала. Суд выиграла, приставы ей выкатили требования. Недавно она снова позвонила — я до последнего надеялась, что пойдет на мировую. Но нет. Опять угрозы, обещания оспорить решение и шантаж, что передаст компромат моему мужу. Дружили со школы. © Подслушано / Ideer
- С детства дружила с девушкой, считала ее лучшей подругой. Как-то раз она заняла у меня 5000. Конечно, я сразу дала ей деньги. Через несколько дней она добавила меня в ЧС, где только можно. Писала ей через аккаунт нашей общей знакомой, спрашивала, что случилось, — это выбило у меня почву из-под ног. Придумывала ей оправдания: может, взломали, может, ошибочно добавила, Потом только поняла, что подруга просто решила не возвращать долг, который я бы ей, возможно, и так простила. Оказалось, наша дружба стоила всего пять тысяч. © Подслушано / Ideer
Иногда кажется, что истинная дружба не измеряется суммами на счетах и не должна рушиться из-за долгов, но, к сожалению, в реальном мире все обстоит иначе и нужно всегда быть начеку.
Комментарии
Дружба дружбой, а денежки врозь.
Есть конечно честные друзья, которые всегда возвращают долги.
Но берёшь деньги в долг чужие, а отдаёшь свои.
Лучше расчитывать свой бюджет так, чтобы не приходилось занимать.
Готов одолжить только самым близким друзьям, и то только зная одну историю. Были у них финансовые затруднения, одолжили у наших общих друзей довольно приличную сумму и внезапно возникла ситуация, что долг надо было вернуть в кратчайшие сроки. Не знаю, как должники решили проблему, но отдали всю сумму и очень быстро.