15+ примеров того, как деньги могут поставить дружбу под угрозу

Деньги и власть всегда могут показать нам истинную природу людей, которых мы считаем друзьями. И чаще всего мы сталкиваемся с первым: одалживаем деньги далеко не чужим, казалось бы, людям и смотрим как те кормят нас различными обещаниями. Именно финансовые вопросы чаще всего становятся причиной обид, конфликтов и разрыва даже самой крепкой дружбы на свете, и наглядно показывают, что даже самые надежные и близкие люди могут оказаться совсем не теми, за кого мы их принимали.